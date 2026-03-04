«Κάτω τα χέρια απ’ τον Άλβαρες» – Η Ατλέτικο Μαδρίτης έστειλε μήνυμα στην Άρσεναλ

Το όνομα του Χούλιαν Άλβαρες φιγουράρει στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Άρσεναλ, με τις πληροφορίες των αγγλικών μέσων ενημέρωσης να κάνουν λόγο για επικείμενη πρόταση των «κανονιέρηδων» για την απόκτηση του παίκτη.

Τα σχετικά ρεπορτάζ ανέφεραν τις προηγούμενες μέρες πως οι Λονδρέζοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης, προκειμένου ο Αργεντίνος σέντερ φορ να μετακομίσει στην αγγλική πρωτεύουσα.

Οι «ροχιμπλάνκος» φρόντισαν όμως να… κόψουν τον βήχα της Άρσεναλ, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα λίγες ώρες πριν από το χθεσινό παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

«Επειδή διαβάζουμε και ακούμε πολλά το τελευταίο διάστημα, για ενδιαφέρον πολλών ομάδων για την απόκτηση του Άλβαρες, έχουμε να πούμε ότι ο παίκτης δεν είναι προς πώληση.

Atletico issue statement on Julian Alvarez as Arsenal plot summer transfer https://t.co/7kjlG3u3JG — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 4, 2026

Ο Χούλιαν έχει συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης, είναι πολύτιμος παίκτης της ομάδας μας και σας διαβεβαιώ πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη πώλησης του Άλβαρες», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ενρίκε Σερέζο.

Η Ατλέτικο απέκτησε τον 24χρονο στράικερ από την Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι του 2024 και ο λατινοαμερικάνος έχει δεσμεύεται μέχρι το 2030 στο Μετροπολιτάνο.

Εκτός από την Άρσεναλ έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη έχει εκφράσει και η Μπαρτσελόνα και οι φήμες ήθελαν τους διοικούντες των δύο ομάδων, να συζητούν για τον Άλβαρες στο περιθώριο της χθεσινής αναμέτρησης για το Κύπελλο Ισπανίας.

Ο τεχνικός όμως διευθυντής των «ροχιμπλάνκος», Ματιέ Αλεμανί ξεκαθάρισε μιλώντας στους δημοσιογράφους, πως το όνομα του Αργεντίνου φορ δεν ακούστηκε στο γεύμα που παρέθεσε η Μπάρτσα στους ιθύνοντες της Ατλέτικο.

Οι «ροχιμπλάνκος» εμφανίζονται τώρα κατηγορηματικοί στο θέμα Άλβαρες, λέγοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι ο παίκτης δεν πωλείτα, αλλά κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει στροφή 180 μοιρών, αν η Άρσεναλ η κάποια άλλη ομάδα (όπως για παράδειγμα η Τσέλσι) κάνει μια ακόμα πιο δελεαστική πρόταση στον ισπανικό σύλλογο.

Στην παρούσα φάση πάντως, η Ατλέτικο Μαδρίτης εμφανίζεται αμετακίνητη στην θέση της, επιμένοντας ότι ο παίκτης δεν είναι προς πώληση.