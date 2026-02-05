Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο

Το όνομα του Χούλιαν Άλβαρες βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Άρσεναλ για το φετινό καλοκαίρι και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κανονιέρηδες» είναι έτοιμοι να κάνουν το μεγάλο «μπαμ», δίνοντας 100 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Έλα όμως που τις τελευταίες ώρες φαίνεται να έχει προκύψει μεγάλος ανταγωνισμός για τα «μάτια» του 26χρονου επιθετικού των «ροχιμπλάνκος», καθώς στην υπόθεση έχει… τρυπώσει η Τσέλσι και οι «μπλε» εμφανίζονται έτοιμοι να κάνουν χαλάστρα στους συμπολίτες τους.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τσέλσι είναι διατεθειμένη να προσφέρει περισσότερα χρήματα από την Άρσεναλ, για να εντάξει στο δυναμικό της τον Αργεντίνο επιθετικό και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι η μεγάλη κερδισμένη από την «μάχη» των δύο αγγλικών ομάδων, είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Chelsea have ‘joined’ Arsenal and Barcelona in the race to sign Julian Alvarez from Atletico Madrid, who’ve named their price 🇦🇷💰https://t.co/mmJY202jsd pic.twitter.com/4ar18fJB4h — Mirror Football (@MirrorFootball) February 5, 2026

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εστιάσει κάποιος στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, με τον αγγλικό Τύπο να επισημαίνει πως ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, Φερνάντο Ιντάλγκο έκανε ταξίδι στο Λονδίνο.

Ο ατζέντης του Άλβαρες είχε επαφές τόσο με την διοίκηση της Άρσεναλ όσο και με τους ιθύνοντες της Τσέλσι και θα ενημερώσει σχετικά τον πελάτη του.

Εδώ θα πρέπει να σταθούμε και σε μιαν ακόμα σημαντική παράμετρο, που έχει να κάνει με το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του διεθνούς Αργεντίνου στράικερ. Οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να πάρουν τον Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς αναζητούν «διάδοχο» του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του οποίου το συμβόλαιο με τους Καταλανούς λήγει το καλοκαίρι.

Το πρόβλημα όμως για την ομάδα της Βαρκελώνης είναι πως δεν μπορεί αυτή την στιγμή να δώσει 100 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης, για να πάρει τον παίκτη.

Ο Άλβαρες ίσως και να προτιμά την προοπτική των «μπλαουγκράνα», γνωρίζει όμως τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μπάρτσα κι αυτό σημαίνει πως οι Καταλανοί έρχονται τρίτοι στην κούρσα για την απόκτηση του 26χρονου στράικερ.

Ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλει μέχρι στιγμής να σχολιάσει τα όσα γράφονται για το ενδεχόμενο μεταγραφής του στην Αγγλία, τονίζοντας πως είναι αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του με την Ατλέτικο Μαδρίτης.