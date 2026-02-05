sports betsson
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο
On Field 05 Φεβρουαρίου 2026, 23:00

Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο

Ο μάνατζερ του διεθνούς άσου της Ατλέτικο πήγε στην αγγλική πρωτεύουσα και είχε επαφές με «κανονιέρηδες» αλλά και «μπλε», καθώς η Τσέλσι θέλει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
Το όνομα του Χούλιαν Άλβαρες βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Άρσεναλ για το φετινό καλοκαίρι και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κανονιέρηδες» είναι έτοιμοι να κάνουν το μεγάλο «μπαμ», δίνοντας 100 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Έλα όμως που τις τελευταίες ώρες φαίνεται να έχει προκύψει μεγάλος ανταγωνισμός για τα «μάτια» του 26χρονου επιθετικού των «ροχιμπλάνκος», καθώς στην υπόθεση έχει… τρυπώσει η Τσέλσι και οι «μπλε» εμφανίζονται έτοιμοι να κάνουν χαλάστρα στους συμπολίτες τους.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τσέλσι είναι διατεθειμένη να προσφέρει περισσότερα χρήματα από την Άρσεναλ, για να εντάξει στο δυναμικό της τον Αργεντίνο επιθετικό και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι η μεγάλη κερδισμένη από την «μάχη» των δύο αγγλικών ομάδων, είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εστιάσει κάποιος στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, με τον αγγλικό Τύπο να επισημαίνει πως ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, Φερνάντο Ιντάλγκο έκανε ταξίδι στο Λονδίνο.

Ο ατζέντης του Άλβαρες είχε επαφές τόσο με την διοίκηση της Άρσεναλ όσο και με τους ιθύνοντες της Τσέλσι και θα ενημερώσει σχετικά τον πελάτη του.

Εδώ θα πρέπει να σταθούμε και σε μιαν ακόμα σημαντική παράμετρο, που έχει να κάνει με το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του διεθνούς Αργεντίνου στράικερ. Οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να πάρουν τον Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς αναζητούν «διάδοχο» του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του οποίου το συμβόλαιο με τους Καταλανούς λήγει το καλοκαίρι.

Το πρόβλημα όμως για την ομάδα της Βαρκελώνης είναι πως δεν μπορεί αυτή την στιγμή να δώσει 100 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης, για να πάρει τον παίκτη.

Ο Άλβαρες ίσως και να προτιμά την προοπτική των «μπλαουγκράνα», γνωρίζει όμως τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μπάρτσα κι αυτό σημαίνει πως οι Καταλανοί έρχονται τρίτοι στην κούρσα για την απόκτηση του 26χρονου στράικερ.

Ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλει μέχρι στιγμής να σχολιάσει τα όσα γράφονται για το ενδεχόμενο μεταγραφής του στην Αγγλία, τονίζοντας πως είναι αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ
On Field 05.02.26

Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός έδωσε την… συμβουλή του στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον προπονητή που πρέπει ν’ αναλάβει το καλοκαίρι, την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός
On Field 05.02.26

Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός

Οι «κόκκινοι» προσπάθησαν για την απόκτηση του Μίκι Βαν Ντε Βεν από την Τότεναμ αλλά δεν τα κατάφεραν, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν
Παναθηναϊκός 05.02.26

Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν

Εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ σέβεται το ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός. Αυτή η κομβική λεπτομέρεια ήταν η διαφορά των ομάδων στο χορτάρι, μαζί με τις αποφάσεις προπονητή και ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
On Field 04.02.26

Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά...

Ο Ολυμπιακός, ο Ποντένσε που «επιστρέφει», ο Ταρέμι που δεν σταματάει και ένα ντέρμπι στην πιο δύσκολη μέρα του χρόνου

Γιώργος Νοικοκύρης
Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι
On Field 04.02.26

Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι

Ο Ιρανός έκανε εξαιρετική εμφάνιση και στην Τρίπολη κι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε μια κίνηση που είχε κάνει στην αρχή της σεζόν στο Ρέντη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»
On Field 03.02.26

Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά μίλησε στους διαιτητές της Super League, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, εκφράζοντας την επιθυμία να παραμείνει αρχιδιαιτητής και μετά το καλοκαίρι

Βάιος Μπαλάφας
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης
Παναθηναϊκός 03.02.26

Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

O Παναθηναϊκός καθυστέρησε να καλύψει ένα κενό που διαπιστώθηκε από τον Νοέμβριο και τώρα ψάχνει...στα χασομέρια των μεταγραφών. Για αυτό θα ήταν προτιμότερο να στηρίξει τον Σωτήρη Κοντούρη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό
On Field 03.02.26

Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό

Ο Τζιάνο Ινφαντίνο και η FIFA είναι έτοιμοι να ξεπλύνουν Ρωσία και Ισραήλ, προκειμένου να αποφύγουν τις άβολες συζητήσεις που εμπλέκουν τις ΗΠΑ και την ομαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!
Euroleague 06.02.26

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!

Αν και η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη προηγήθηκε ακόμη και με 16 πόντους διαφορά, Βαλένθια έκανε την ανατροπή στο Τελ Αβίβ, επικρατώντας στην παράταση με 104-99, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Σύνταξη
Καρυστιανού: Τέρμα δεξιά το τιμόνι αλλά με.. ευαισθησία – «Παράνομη εισβολή» βλέπει στην τραγωδία στη Χίο
Πολιτική 05.02.26

Καρυστιανού: Τέρμα δεξιά το τιμόνι αλλά με.. ευαισθησία – «Παράνομη εισβολή» βλέπει στην τραγωδία στη Χίο

Από τη «σοβαρή» ακροδεξιά στην… ευαίσθητη. Η Μαρια Καρυστιανού αν και πονάει βαθιά πήρε θέση για την τραγωδία στη Χίο. «Το κράτος δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».

Σύνταξη
Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»
«Ακόμη κλαίω» 05.02.26

Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»

Τέσσερα χρόνια μετά την καθηλωτική της ερμηνεία στην ταινία Spencer, η Κρίστεν Στιούαρτ προχωρά σε μια συγκλονιστική παραδοχή, αποκαλύπτοντας πως η παρουσία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα εξακολουθεί να τη στοιχειώνει στην καθημερινότητά της

Σύνταξη
Ιταλία: Προληπτική προσαγωγή και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις φέρνει νομοθετικό διάταγμα της Μελόνι
Αυστηρά μέτρα 05.02.26

Προληπτική προσαγωγή και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις φέρνει νομοθετικό διάταγμα της Μελόνι

Η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε την προληπτική προσαγωγή, η οποία θα διαρκεί μέχρι 12 ώρες, με στόχο να απαγορεύεται η συμμετοχή σε διαδηλώσεις στην Ιταλία, σε πολίτες που έχουν καταδικαστεί για βίαια επεισόδια ή στην κατοχή των οποίων έχουν βρεθεί όπλα

Σύνταξη
Γερμανία: Καρδιακή προσβολή υπέστη ο πατέρας του ελεγκτή εισιτηρίων που σκότωσε ο 26χρονος Έλληνας
Έγκλημα σε τρένο 05.02.26

Γερμανία: Καρδιακή προσβολή υπέστη ο πατέρας του ελεγκτή εισιτηρίων που σκότωσε ο 26χρονος Έλληνας

«Φριχτή βία εναντίον κάποιου που απλώς έκανε τη δουλειά του» - Αγανάκτηση έχει προκαλέσει στη Γερμανία ο άγριος ξυλοδαρμός που οδήγησε στον θάνατο του Τούρκου ελεγκτή εισιτηρίων

Σύνταξη
Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART
Κόσμος 05.02.26

Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART

Η NewSTART ήταν η τελευταία σε μια σειρά πυρηνικών συμφωνιών μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον που χρονολογούνται από περισσότερο από μισό αιώνα, από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Σύνταξη
Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια
2020-2026 05.02.26

Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα με τίτλο «Becoming» κυκλοφόρησε το 2020, ωστόσο η κυκλοφορία της ταινίας «Melania» έφερε μια απροσδόκητη αύξηση στις προβολές.

Σύνταξη
Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές – Live η πορεία των φαινομένων
Στις λάσπες η χώρα 05.02.26

Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές - Live η πορεία των φαινομένων

Υποδομές υπό κατάρρευση και αποκομμένοι πολίτες σε ένα εφιαλτικό 24ωρο - Γκρεμισμένες γέφυρες, αποκομμένα χωριά και εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
«Πάρτο όλο δεξιά» 05.02.26

Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις ταυτόχρονα με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Το σεξουαλικό σκάνδαλο που διέλυσε την καριέρα του Τζέρεμι Θορπ και «σφράγισε» την πρωθυπουργία της Θάτσερ
«Η δίκη του αιώνα» 05.02.26

Το σεξουαλικό σκάνδαλο που διέλυσε την καριέρα του Τζέρεμι Θορπ και «σφράγισε» την πρωθυπουργία της Θάτσερ

Ένα θαμμένο για χρόνια σεξουαλικό σκάνδαλο, μια παράνομη σχέση, μια αποτυχημένη συνωμοσία και ένας νεκρός σκύλος οδήγησαν τον ηγέτη των Βρετανών Φιλελευθέρων στη «δίκη του αιώνα» και στην πολιτική του πτώση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος
Τι συνέβη 05.02.26

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος

Ο άνδρας, 55 ετών, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη - Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής είχε ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του από το απόγευμα της Πέμπτης (5/2)

Σύνταξη
