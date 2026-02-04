Η Άρσεναλ έτοιμη για δύο νέα μεγάλα «μπαμ»

Η Άρσεναλ είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία, καθώς οι «κανονέρηδες» φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας έξι βαθμούς μπροστά από την Μάντσεστερ Σίτι.

Οι Λονδρέζοι κινήθηκαν δυναμικά στο μεταγραφικό «παζάρι» το περασμένο καλοκαίρι κι έχουν δημιουργήσει μια ομάδα που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και είναι ικανή ν’ αντέξει φέτος στην πίεση του πρωταθλητισμού.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, εμφανίζουν την Άρσεναλ αποφασισμένη να κάνει μεγάλα μεταγραφικά «μπαμ» και το φετινό καλοκαίρι.

Ήδη οι πληροφορίες θέλουν την ομάδα του Λονδίνου έτοιμη να δαπανήσει 140 εκατ. ευρώ για την απόκτηση δύο παικτών, του Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης και του Αγιούμπ Μπουαντί της Λιλ.

Arsenal are now fully focused on summer signings, with Atletico Madrid forward Julian Alvarez and Lille’s teen sensation Ayyoub Bouaddi right at the top of their shopping list. #AFC (@TransferChecker) pic.twitter.com/bSBXMdM6V5 — TRNDR Football (@TRNDRfootball) February 2, 2026

Σε ότι αφορά τον Άλβαρες, ο 26χρονος επιθετικός των «ροχιμπλάνκος» είναι στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης κοστολογείται από την ισπανική ομάδα, τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ.

Ο 26χρονος Αργεντίνος άσος, ο οποίος μπορεί να παίξει στην κορυφή της επίθεσης αλλά και στα δύο άκρα, είναι ο διακαής πόθος του προπονητή των πρωτευουσιάνων, Μίκελ Αρτέτα, καθώς ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» θεωρεί πως με τον Άλβαρες στο ρόστερ η επιθετική γραμμή της Άρσεναλ γίνεται πανίσχυρη.

Σχετικά τώρα με τον Μπουαντί, ο 18χρονος μέσος της Λιλ έχει «κλέψει» τις εντυπώσεις με τις φετινές του εμφανίσεις και το τμήμα σκάουτινγκ των «κανονιέρηδων» έχει κάνει θερμή εισήγηση στην διοίκηση του συλλόγου για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η γαλλική ομάδα κοστολογεί τον νεαρό μέσο με 40 εκατ. ευρώ, αν και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως είναι πιθανό το ενδεχόμενο οι απαιτήσεις της Λιλ να είναι μεγαλύτερες στο τέλος της σεζόν.

Οι ιθύνοντες του γαλλικού συλλόγου θεωρούν πως κι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες θα δείξουν ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη και σε μια τέτοια περίπτωση, η Λίλ θα ζητήσει περισσότερα χρήματα για την παραχώρηση του Γάλλου μέσου, ο οποίος έχει καταγωγή από το Μαρόκο.