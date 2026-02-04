sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Η Άρσεναλ έτοιμη για δύο νέα μεγάλα «μπαμ»
Οι «κανονιέρηδες» έχουν την διάθεση να… σπρώξουν 140 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι για την απόκτηση Άλβαρες και Μπουαντί και… βλέπουμε

Η Άρσεναλ είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία, καθώς οι «κανονέρηδες» φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας έξι βαθμούς μπροστά από την Μάντσεστερ Σίτι.

Οι Λονδρέζοι κινήθηκαν δυναμικά στο μεταγραφικό «παζάρι» το περασμένο καλοκαίρι κι έχουν δημιουργήσει μια ομάδα που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και είναι ικανή ν’ αντέξει φέτος στην πίεση του πρωταθλητισμού.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, εμφανίζουν την Άρσεναλ αποφασισμένη να κάνει μεγάλα μεταγραφικά «μπαμ» και το φετινό καλοκαίρι.

Ήδη οι πληροφορίες θέλουν την ομάδα του Λονδίνου έτοιμη να δαπανήσει 140 εκατ. ευρώ για την απόκτηση δύο παικτών, του Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης και του Αγιούμπ Μπουαντί της Λιλ.

Σε ότι αφορά τον Άλβαρες, ο 26χρονος επιθετικός των «ροχιμπλάνκος» είναι στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης κοστολογείται από την ισπανική ομάδα, τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ.

Ο 26χρονος Αργεντίνος άσος, ο οποίος μπορεί να παίξει στην κορυφή της επίθεσης αλλά και στα δύο άκρα, είναι ο διακαής πόθος του προπονητή των πρωτευουσιάνων, Μίκελ Αρτέτα, καθώς ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» θεωρεί πως με τον Άλβαρες στο ρόστερ η επιθετική γραμμή της Άρσεναλ γίνεται πανίσχυρη.

Σχετικά τώρα με τον Μπουαντί, ο 18χρονος μέσος της Λιλ έχει «κλέψει» τις εντυπώσεις με τις φετινές του εμφανίσεις και το τμήμα σκάουτινγκ των «κανονιέρηδων» έχει κάνει θερμή εισήγηση στην διοίκηση του συλλόγου για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η γαλλική ομάδα κοστολογεί τον νεαρό μέσο με 40 εκατ. ευρώ, αν και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως είναι πιθανό το ενδεχόμενο οι απαιτήσεις της Λιλ να είναι μεγαλύτερες στο τέλος της σεζόν.

Οι ιθύνοντες του γαλλικού συλλόγου θεωρούν πως κι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες θα δείξουν ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη και σε μια τέτοια περίπτωση, η Λίλ θα ζητήσει περισσότερα χρήματα για την παραχώρηση του Γάλλου μέσου, ο οποίος έχει καταγωγή από το Μαρόκο.

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά...

Ο Ολυμπιακός, ο Ποντένσε που «επιστρέφει», ο Ταρέμι που δεν σταματάει και ένα ντέρμπι στην πιο δύσκολη μέρα του χρόνου

Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι
Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι

Ο Ιρανός έκανε εξαιρετική εμφάνιση και στην Τρίπολη κι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε μια κίνηση που είχε κάνει στην αρχή της σεζόν στο Ρέντη

Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»
Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά μίλησε στους διαιτητές της Super League, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, εκφράζοντας την επιθυμία να παραμείνει αρχιδιαιτητής και μετά το καλοκαίρι

Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

O Παναθηναϊκός καθυστέρησε να καλύψει ένα κενό που διαπιστώθηκε από τον Νοέμβριο και τώρα ψάχνει...στα χασομέρια των μεταγραφών. Για αυτό θα ήταν προτιμότερο να στηρίξει τον Σωτήρη Κοντούρη.

Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό
Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό

Ο Τζιάνο Ινφαντίνο και η FIFA είναι έτοιμοι να ξεπλύνουν Ρωσία και Ισραήλ, προκειμένου να αποφύγουν τις άβολες συζητήσεις που εμπλέκουν τις ΗΠΑ και την ομαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ.

Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη
Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη

Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στα βαθιά από την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα κι έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πήρε εξτρέμ που θα κάνει την διαφορά

inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία
Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία

Χάρη σε ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο (επιμέρους 25-8) ο Άρης Betsson κέρδισε άνετα τη Νεπτούνας στο «Nick Galis Hall (83-64)», και την τελευταία αγωνιστική θέλει νίκη στη Ρουμανία επί της Κλουζ για να περάσει στην επόμενη φάση του EuroCup.

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνει στο φως μια σειρά από προκλητικές επικοινωνίες της Σουν-Γι Πρεβέν, συζύγου του Γούντι Άλεν, που σοκάρουν

Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη
Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη

Η Colossal Biosciences δημιουργεί το πρώτο παγκόσμιο BioVault, μια σύγχρονη κιβωτό που φιλοδοξεί να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και να αποτρέψει την εξαφάνιση ειδών στον πλανήτη μας

Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια
Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια

Το Μαρούσι τσέκαρε το τελευταίο εισιτήριο για το Final 8 Κυπέλλου Ανδρών (17-21, Ηράκλειο) με το 100-92 επί του Προμηθέα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος» στην Πάτρα. - Δείτε τα ζευγάρια.

Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ
Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός από την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη χώρα.

Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό

Στην πορεία του 89χρονου οδηγού βρέθηκε μία 50χρονη η οποία στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βέροιας

Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ
Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ

Εκτός έδρας νίκη με 3-1 σετ επί της Ζελέζνιτσαρ πέτυχε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού και τερμάτισε στην τρίτη θέση του Γ’ ομίλου παίρνοντας την πρόκριση για τα πλέι οφ του CEV Champions League

Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή
Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή, διαψεύδοντας αμερικανικό δημοσίευμα

«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρισκόταν σε ύφεση μετά τη διάγνωση καρκίνου που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024

Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη
Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη

Την οργή του Παναγιώτη Δουδωνή του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε ο Καιρίδης αμφισβητώντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. «Τα κότσια κ. Καιρίδη τα είχαμε όταν τρέξαμε να φέρουμε τις τροπολογίες, στις οποίες ούτε καν απαντούσε η ΝΔ για να μην πληρώνει ο λαός τους μπροστινούς του Κασιδιάρη» ήταν η αποστομωτική απάντηση Δουδωνή.

Κέρκυρα: Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας – Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κέρκυρα - Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Δύσκολη νύχτα για την Κέρκυρα με την κακοκαιρία να δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών του νησιού. Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και δεμένα τα πλοία ανοιχτού τύπου.

Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα
Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο σιδηρόδρομος στην Ουκρανία παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων, τη μεταφορά των στρατευμάτων και των εμπορευμάτων

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα

Η τελευταία επίθεση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της. Το αυτοκίνητο της ανατινάχτηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Βουλή: Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ – Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας
Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ - Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας

Πυρ ομαδόν στη Βουλή κατά της κυβέρνησης, στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» που «κλείνει το μάτι» στους ψηφοφόρους, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

