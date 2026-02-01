Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ

Η Άρσεναλ είναι αναμφίβολα το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ, καθώς οι «κανονιέρηδες» φιγουράρουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτό.

Οι Λονδρέζοι είναι η καλύτερη ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα, έφτιαξαν ένα πολύ δυνατό ρόστερ το περασμένο καλοκαίρι και τώρα δείχνουν ικανοί να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο.

Εδώ όμως πρέπει να σταθεί κάποιος στις δηλώσεις που έκανε ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, καθώς ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός των πρωτευουσιάνων, έχει ένα μεγάλο όνειρο και θεωρεί πως η φετινή Άρσεναλ μπορεί να γράψει ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

William Saliba talks up Arsenal’s chances of making history and hails difference maker – @CrossyDailyStar https://t.co/WXqeH3vek6 pic.twitter.com/GfXNxxwpaj — Mirror Football (@MirrorFootball) February 1, 2026

Ποιος είναι ο μεγάλος στόχος που έχει φέτος η ομάδα του Λονδίνου; Να ξεπεράσει το τρεμπλ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μάντσεστερ Σίτι, κατακτώντας τέσσερα τρόπαια.

Καμιά ομάδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει την ίδια σεζόν το Champions League, το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Αγγλίας και το Carabao Cup και οι πρωτευουσιάνοι έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση.

Η σεζόν των «κανονιέρηδων» είναι εντυπωσιακή και η Άρσεναλ είναι «μέσα» σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει.

Είναι πρώτη στην Πρέμιερ Λιγκ, συνεχίζει στο Champions League καθώς ήταν στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας και θα διεκδικήσει το Κύπελλο Αγγλίας όπως και το Carabao Cup.

Ο Σαλιμπά θεωρεί ότι η ομάδα του έχει τις δυνατότητες να κατακτήσει και τις τέσσερις κούπες, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Είμαστε μια εξαιρετική ομάδα και παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Πολλοί με ρωτούν αν η φετινή Άρσεναλ μπορεί να κατακτήσει τέσσερα τρόπαια την φετινή σεζόν και η απάντηση μου είναι ξεκάθαρη, ναι μπορούμε.

Η Άρσεναλ έχει φέτος έχει ένα φανταστικό ρόστερ, έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή και θέλουμε πολύ να πετύχουμε τους στόχους μας.

Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί βέβαια να δείξουμε την προσοχή και την προσήλωση που χρειάζεται.

Για παράδειγμα στο ματς με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χάσαμε στην έδρα μας καθώς δεχθήκαμε τρία γκολ. Κάναμε λάθη και τα πληρώσαμε.

Δείξαμε όμως με την αντίδραση μας στο παιχνίδι με την Λιντς, ότι έχουμε ότι χρειάζεται για να πετύχουμε τους στόχους μας.

Κανείς δεν λέει ότι θα είναι εύκολο, αλλά είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».