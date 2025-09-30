Άρσεναλ: Τα πειράγματα στον Σαλιμπά για την ανανέωση του συμβολαίου του (vid)
Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ και στην προπόνηση δέχθηκε το κλασικό... φατούρο.
- «Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο» – Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
- «Το παιδί ήταν μια χαρά και γύρισε στην κατάσταση αυτή και με χτυπημένα χείλια» - Η μαρτυρία της βρεφονηπιοκόμου
- Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
- Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα της «Φωνής Λογικής» – Η σύγκρουση Λατινοπούλου – Μπογδάνου
Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά ανανέωσε τη συνεργασία του με την Άρσεναλ ως το ως τις 30 Ιουνίου 2030 και δέχθηκε τα σχετικά συγχαρητήρια στην προπόνηση της Τρίτης (30/9) από τους συμπαίκτες του.
Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω πριν από την έναρξη ο ύψους 1,92μ. Γάλλος στόπερ (με καταγωγή από το Καμερούν) δέχθηκε το… κλασικό φατούρο που συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, συνοδευόμενο και από τα σχετικά πειράγματα. Έτσι οι παίκτες των «κανονιέρηδων» σχημάτισαν το απαραίτητο τούνελ και στη συνέχεια ο Σαλιμπά πέρασε από κάτω «σφίγγοντας» τα δόντια με άπαντες να ξεσπούν σε γέλια.
Ο Σαλιμπά έχει συνολικά 140 συμμετοχές στην Άρσεναλ με 7 γκολ και 3 ασίστ, ενώ ακόμη έχει αγωνιστεί σε Μαρσέιγ, Σεντ Ετιέν και Νις.
Arsenal’s training session at Sobha Realty Training Centre this afternoon.
Piero Hincapie ❌
🎥 @SkySportsPL pic.twitter.com/OW6fcepNGj
— afcstuff (@afcstuff) September 30, 2025
Λίγες ώρες νωρίτερα η Άρσεναλ είχε επισημοποιήσει την επέκταση του συμβολαίου του Γουίλιαμ Σαλιμπά μέχρι το 2030 και στη συνέχεια δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, με το οποίο το ανακοίνωσε στους οπαδούς της.
Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε οι Κανονιέρηδες «βγήκαν» στους δρόμους και πήραν συνέντευξη από διάφορους φιλάθους ρωτώντας τους την απόψη τους για τον Σαλιμπά, το τρόπο παιχνιδιού του αλλά και τη προσφορά του στον λονδρέζικο σύλλογο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
William Saliba has officially signed a new five-year deal at Arsenal 📝🔴 pic.twitter.com/VjgosIjOJ4
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 30, 2025
- Μεντιλίμπαρ: «Χωρίς φόβο, με πάθος και υπομονή με την Άρσεναλ»
- Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για το Άρσεναλ – Ολυμπιακός
- Ανανέωσε με την ΑΕΚ ο Μουκουντί (pics, vids)
- LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης
- LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ
- Άρσεναλ: Ο Αρτέτα αποθέωσε την αυτοπεποίθηση που δείχνει ο Βίκτορ Γιόκερες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις