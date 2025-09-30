Άρσεναλ: Τα πειράγματα στον Σαλιμπά για την ανανέωση του συμβολαίου του (vid)

Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά ανανέωσε τη συνεργασία του με την Άρσεναλ ως το ως τις 30 Ιουνίου 2030 και δέχθηκε τα σχετικά συγχαρητήρια στην προπόνηση της Τρίτης (30/9) από τους συμπαίκτες του.

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω πριν από την έναρξη ο ύψους 1,92μ. Γάλλος στόπερ (με καταγωγή από το Καμερούν) δέχθηκε το… κλασικό φατούρο που συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, συνοδευόμενο και από τα σχετικά πειράγματα. Έτσι οι παίκτες των «κανονιέρηδων» σχημάτισαν το απαραίτητο τούνελ και στη συνέχεια ο Σαλιμπά πέρασε από κάτω «σφίγγοντας» τα δόντια με άπαντες να ξεσπούν σε γέλια.

Ο Σαλιμπά έχει συνολικά 140 συμμετοχές στην Άρσεναλ με 7 γκολ και 3 ασίστ, ενώ ακόμη έχει αγωνιστεί σε Μαρσέιγ, Σεντ Ετιέν και Νις.

Arsenal’s training session at Sobha Realty Training Centre this afternoon. Piero Hincapie ❌ 🎥 @SkySportsPL pic.twitter.com/OW6fcepNGj — afcstuff (@afcstuff) September 30, 2025

Λίγες ώρες νωρίτερα η Άρσεναλ είχε επισημοποιήσει την επέκταση του συμβολαίου του Γουίλιαμ Σαλιμπά μέχρι το 2030 και στη συνέχεια δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, με το οποίο το ανακοίνωσε στους οπαδούς της.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε οι Κανονιέρηδες «βγήκαν» στους δρόμους και πήραν συνέντευξη από διάφορους φιλάθους ρωτώντας τους την απόψη τους για τον Σαλιμπά, το τρόπο παιχνιδιού του αλλά και τη προσφορά του στον λονδρέζικο σύλλογο.

