Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Η Αρσεναλ για Ολυμπιακό: «Ο πιο πετυχημένος»
Ποδόσφαιρο 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:50

Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια αναφέρθηκε η Άρσεναλ για τον Ολυμπιακό ενόψει της νέας μεταξύ τους αναμετρήσεις για το Τσάμπιονς League.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Vita.gr
Spotlight

Ακολουθεί το αφιέρωμα της Άρσεναλ για τον Ολυμπιακό, όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της αγγλικής ομάδας.

Πρόκειται για την αναφορά που δημοσιεύθηκε ενόψει της αυριανής (1/10, 22:00) αναμέτρησης στο Emirates Stadium, ώστε οι φίλοι της Άρσεναλ να γνωρίζουν όλα όσα χρειάζονται για τον ιστορικό αντίπαλο από την Ελλάδα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Ιδρυθείς το 1925, ο Ολυμπιακός εδρεύει στον Πειραιά, την ιστορική πόλη-λιμάνι της Αττικής. Το όνομα του συλλόγου είναι εμπνευσμένο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ εκτός από ποδόσφαιρο διαθέτει τμήματα σε πολλά αθλήματα όπως μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ και χάντμπολ.

Ο Ολυμπιακός είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο επιτυχημένος ελληνικός σύλλογος με 48 πρωταθλήματα – περισσότερα από όσα έχουν συνολικά όλες οι άλλες ομάδες της χώρας (41). Έχει συνολικά 82 τίτλους, κατατάσσοντάς τον 15ο πιο επιτυχημένο ποδοσφαιρικό σύλλογο στον κόσμο σε κατακτήσεις. Η κυριαρχία του ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930, ενώ μεταξύ 1937 και 1955 κατέκτησε έξι πρωταθλήματα αήττητος. Άλλες “χρυσές εποχές” ήταν το σερί των επτά τίτλων το 1997–2003, αλλά και το 2011–2017.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, πανηγυρίζοντας το UEFA Europa Conference League του 2024, όταν νίκησε τη Φιορεντίνα στον τελικό που φιλοξενήθηκε στο γήπεδο της ΑΕΚ. Μάλιστα, έγινε ο πρώτος σύλλογος εκτός “Big 4” ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που κέρδισε μία από τις διοργανώσεις της UEFA μετά το 2011.

Η καλύτερη πορεία στο Champions League ήρθε το 1998/99, όπου μετά από νίκες σε όμιλο με Πόρτο, Άγιαξ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ, βρέθηκε κοντά στα ημιτελικά. Μετά την ήττα 2-1 από τη Γιουβέντους στο Τορίνο, οι «ερυθρόλευκοι» κέρδιζαν 1-0 μέχρι το 85’ στη ρεβάνς στο Καραϊσκάκη, αλλά το γκολ του Αντόνιο Κόντε στέρησε το όνειρο της τετράδας.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και σε μόλις τρεις μήνες τον οδήγησε στην ιστορική κατάκτηση του Conference League. Ο έμπειρος Βάσκος προπονητής, με πορεία που ξεκινά από το 1994, είχε εργαστεί αποκλειστικά στην Ισπανία μέχρι την πρότασή του από τον Ολυμπιακό.

Η πιο γνωστή του θητεία ήταν στην Εϊμπάρ, την οποία κράτησε για πέντε σεζόν στη La Liga. Έχει περάσει επίσης από Αθλέτικ Μπιλμπάο, Οσασούνα, Λεβάντε, Αλαβές και Βαγιαδολίδ (όπου κατέκτησε τη Segunda το 2006/07). Στα highlights και η κατάκτηση του Europa League το 2023 με τη Σεβίλλη μετά τη νίκη επί της Ρόμα.

Η ΠΕΡΣΙΝΗ ΣΕΖΟΝ

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε τα 100 χρόνια ζωής με ένα ακόμη νταμπλ το 2024/25 – το 19ο της ιστορίας του. Αν και ξεκίνησε με μόλις 4 νίκες σε 9 αγώνες, στη συνέχεια έκανε εκπληκτική πορεία, χάνοντας μόλις 6 βαθμούς σε 17 ματς και τερμάτισε 16 βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό. Στα πλέι οφ πήρε 4 νίκες σε 5 παιχνίδια και κατέκτησε ξανά το πρωτάθλημα, το πρώτο του μετά από τριετία (μετά τις επιτυχίες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ).

Στο κύπελλο απέκλεισε Καλλιθέα, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, ενώ στον τελικό κέρδισε τον ΟΦΗ με γκολ των Γιάρεμτσουκ και Ελ Κααμπί.

Η ΦΕΤΙΝΗ ΣΕΖΟΝ

Η φετινή επιστροφή στο Champions League είναι η πρώτη μετά το 2020/21 (όμιλος με Μαρσέιγ, Μάντσεστερ Σίτι και Πόρτο). Ο πρώτος φετινός αγώνας στη διοργάνωση έληξε 0-0 κόντρα στην πρωτοεμφανιζόμενη Πάφος.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος, πρώτος στη βαθμολογία, με τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία (1-1 με Παναθηναϊκό). Στο τελευταίο του ματς χρειάστηκε γκολ του Τσιγκίνιο στο 96’ για να κάμψει τον Λεβαδειακό στο Καραϊσκάκη.

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Με μέσο όρο ηλικίας 29 έτη και 263 ημέρες, ο Ολυμπιακός διαθέτει από τα πιο έμπειρα ρόστερ στο φετινό Champions League (πίσω μόνο από Ίντερ και Πάφος).

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής πέρσι, με 27 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Τον ακολούθησε ο Ουκρανός Ρομάν Γιάρεμτσουκ με 10.

Ο δεξιός μπακ Ροντινέι ξεχώρισε με 14 ασίστ, μπροστά ακόμα και από τον συμπαίκτη του και πρωταθλητή Ευρώπης 2016, Ζέλσον Μαρτίνς.

Το καλοκαίρι έγιναν 8 μεταγραφές, με πιο γνωστές τον Ντανιέλ Ποντένσε (δανεικό από την Αλ Σαμπάμπ), τον Μεχντί Ταρέμι (πρώην Πόρτο και Ίντερ), τον Ρεμί Καμπελά (πρώην Νιουκάστλ) και τον Τζουλιάν Μπιανκόν (πρώην Νότιγχαμ Φόρεστ).

ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 12 φορές στην ιστορία, με απόλυτη ισορροπία (6 νίκες η Άρσεναλ, 6 ο Ολυμπιακός). Στο Champions League βρέθηκαν μαζί σε ομίλους τις σεζόν 2009/10, 2011/12 και 2012/13 – κάθε φορά με τις γηπεδούχες ομάδες να επικρατούν.

Το τελευταίο ραντεβού στο Champions League ήταν το 2015/16. Η Άρσεναλ είχε χάσει 3-2 εντός έδρας και για να προκριθεί ήθελε νίκη με δύο γκολ διαφορά στο Καραϊσκάκη. Ο Ολιβιέ Ζιρού σημείωσε χατ-τρικ στο θρυλικό 0-3.

Στη συνέχεια, με προπονητή τον Μικέλ Αρτέτα, ο Ολυμπιακός απέκλεισε την Άρσεναλ από το Europa League το 2019/20, όμως οι Λονδρέζοι πήραν εκδίκηση την επόμενη χρονιά με πρόκριση στους «8», χάρη σε γκολ των Όντεγκααρντ, Γκαμπριέλ και Ελνένι στο πρώτο ματς του 2021 στο Φάληρο (1-3).

Vita.gr
