Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Μια παλιά γνωριμία ανανεώνεται στο Λονδίνο (vids)
Champions League 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:13

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Μια παλιά γνωριμία ανανεώνεται στο Λονδίνο (vids)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη το βράδυ την Άρσεναλ στο Λονδίνο σε ένα... κλασικό πλέον «ραντεβού» των ευρωπαϊκών γηπέδων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League φέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο γνώριμες ευρωπαϊκές μονομαχίες της τελευταίας δεκαπενταετίας. Η Άρσεναλ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Εμιρέιτς» την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου (22:00, MEGA TV) σε μια αναμέτρηση που έχει μετατραπεί σε… κλασικό ευρωπαϊκό ραντεβού, μετρώντας ήδη 12 προηγούμενες συναντήσεις από το 2009. Ο απολογισμός είναι απόλυτα ισορροπημένος: έξι νίκες για κάθε πλευρά.

Η ιστορία, ωστόσο, έχει μια ενδιαφέρουσα πτυχή. Παρά την παραδοσιακή ισχύ της Άρσεναλ στο Λονδίνο, ο Ολυμπιακός μετρά τρεις σερί εκτός έδρας νίκες απέναντί της, η τελευταία στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League το 2021, όταν κέρδισε 1-0 στο «Εμιρέιτς» αλλά τελικά αποκλείστηκε λόγω της βαριάς ήττας στο Φάληρο (1-3). Επίσης, η πιο πρόσφατη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε όμιλο Champions League, το 2015/16, κατέληξε σε ένα εντυπωσιακό «διπλό» των Πειραιωτών με 3-2.

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Η Άρσεναλ επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη φάση των ομίλων, ύστερα από μια μακρά αποχή μεταξύ 2017 και 2023. Πέρυσι μάλιστα πραγματοποίησε την καλύτερη πορεία της μετά το 2009, φτάνοντας στα ημιτελικά, προτού αποκλειστεί από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν. Και η φετινή εκκίνηση της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα ήταν εξαιρετική, με το 2-0 στην έδρα της Ατλέτικ Μπιλμπάο να επιβεβαιώνει τη φόρμα της. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: 16 νίκες στα τελευταία 23 ματς ομίλων, πέντε συνεχόμενες επιτυχίες σε αυτό το στάδιο και 13 διαδοχικές εντός έδρας νίκες, όλες με «κλειδωμένη» άμυνα στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια.

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Στην άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο κορυφαίο επίπεδο ύστερα από τετραετή απουσία. Παρά την εμπειρία του – αυτή είναι η 21η παρουσία του στους ομίλους – η ομάδα του Πειραιά αναζητά διαρκώς τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Η πρεμιέρα του ομίλου με τη «λευκή» ισοπαλία κόντρα στην πρωτάρα Πάφος διατήρησε το αήττητο των «ερυθρολεύκων» σε εννέα από τα δέκα τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια τους. Η άμυνα μοιάζει ξανά σημείο αναφοράς, με επτά ανέπαφες εστίες σε αυτό το διάστημα. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι έχει μόλις δύο νίκες στα τελευταία 21 ματς του Champions League σε φάση ομίλων και καμία επιτυχία εκτός έδρας εδώ και μια δεκαετία, από το 1-0 στο Ζάγκρεμπ κόντρα στη Ντιναμό το 2015.

YouTube thumbnail

Παρά τα αποθαρρυντικά στατιστικά, ο Ολυμπιακός έδειξε πέρυσι ότι μπορεί να υποτάξει οποιονδήποτε Άγγλο αντίπαλο, καθώς άφησε εκτός συνέχειας την Άστον Βίλα στα ημιτελικά του Conference League με δύο εμφατικές νίκες, χάρη στον… δαιμονισμένο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που σημείωσε πέντε από τα έξι γκολ.

YouTube thumbnail

Έτσι, το Λονδίνο ετοιμάζεται για άλλο ένα συναρπαστικό βράδυ, όπου το «βαρύ πυροβολικό» της Άρσεναλ θα επιχειρήσει να επιβεβαιώσει την ισχύ του, ενώ ο Ολυμπιακός θα δοκιμάσει να γράψει νέα σελίδα στην πλούσια, και συχνά απρόβλεπτη, ιστορία των αναμετρήσεών τους.

Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ
Champions League 30.09.25

O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τετάρτη το βράδυ τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική του Champions League και ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε ότι περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του.

Σύνταξη
Βεγγαλικά, καπνογόνα και… χαμός στο ξενοδοχείο: Οπαδοί της Γαλατάσαραϊ «ξενύχτησαν» τους παίκτες της Λίβερπουλ (vid)
Champions League 30.09.25

Βεγγαλικά, καπνογόνα και… χαμός στο ξενοδοχείο: Οπαδοί της Γαλατάσαραϊ «ξενύχτησαν» τους παίκτες της Λίβερπουλ (vid)

Βεγγαλικά και καπνογόνα από τους οπαδούς της Γαλατάσαραϊ επιχείρησαν να ξυπνήσουν τους παίκτες της Λίβερπουλ λίγες ώρες πριν το ματς στο Champions League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)
Champions League 30.09.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Λονδίνο (30/9) για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00), με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την αποστολή - Μέσα ο Τζολάκης, εκτός ο Ροντινέι και ο Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Ελλάδα 30.09.25

Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η 40χρονη εντοπίστηκε σήμερα το πρωί να κινείται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης στην Αττική Οδό αν και της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για την ίδια παράβαση πριν 4 ημέρες - Βαριές οι νέες ποινές για υποτροπή

Σύνταξη
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Σεισμική δραστηριότητα 30.09.25

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25

Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

«Αυτό που έχει κάνει ο Bad Bunny για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια
«Είναι κρίμα» 30.09.25

Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια

«Είσαι χάρτινη τίγρη;», ρώτησε ο Τραμπ τον Πούτιν. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία της χώρα του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ
Champions League 30.09.25

O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τετάρτη το βράδυ τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική του Champions League και ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε ότι περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του.

Σύνταξη
Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 30.09.25

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»

Ξεκάθαρος ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι για την ισοφάριση του Λεβαδειακού στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην τηλεκριτική των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Παγίδα Τραμπ 30.09.25

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απόρρητο