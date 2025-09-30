Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Μια παλιά γνωριμία ανανεώνεται στο Λονδίνο (vids)

Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League φέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο γνώριμες ευρωπαϊκές μονομαχίες της τελευταίας δεκαπενταετίας. Η Άρσεναλ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Εμιρέιτς» την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου (22:00, MEGA TV) σε μια αναμέτρηση που έχει μετατραπεί σε… κλασικό ευρωπαϊκό ραντεβού, μετρώντας ήδη 12 προηγούμενες συναντήσεις από το 2009. Ο απολογισμός είναι απόλυτα ισορροπημένος: έξι νίκες για κάθε πλευρά.

Η ιστορία, ωστόσο, έχει μια ενδιαφέρουσα πτυχή. Παρά την παραδοσιακή ισχύ της Άρσεναλ στο Λονδίνο, ο Ολυμπιακός μετρά τρεις σερί εκτός έδρας νίκες απέναντί της, η τελευταία στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League το 2021, όταν κέρδισε 1-0 στο «Εμιρέιτς» αλλά τελικά αποκλείστηκε λόγω της βαριάς ήττας στο Φάληρο (1-3). Επίσης, η πιο πρόσφατη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε όμιλο Champions League, το 2015/16, κατέληξε σε ένα εντυπωσιακό «διπλό» των Πειραιωτών με 3-2.

Η Άρσεναλ επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη φάση των ομίλων, ύστερα από μια μακρά αποχή μεταξύ 2017 και 2023. Πέρυσι μάλιστα πραγματοποίησε την καλύτερη πορεία της μετά το 2009, φτάνοντας στα ημιτελικά, προτού αποκλειστεί από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν. Και η φετινή εκκίνηση της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα ήταν εξαιρετική, με το 2-0 στην έδρα της Ατλέτικ Μπιλμπάο να επιβεβαιώνει τη φόρμα της. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: 16 νίκες στα τελευταία 23 ματς ομίλων, πέντε συνεχόμενες επιτυχίες σε αυτό το στάδιο και 13 διαδοχικές εντός έδρας νίκες, όλες με «κλειδωμένη» άμυνα στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια.

Στην άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο κορυφαίο επίπεδο ύστερα από τετραετή απουσία. Παρά την εμπειρία του – αυτή είναι η 21η παρουσία του στους ομίλους – η ομάδα του Πειραιά αναζητά διαρκώς τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Η πρεμιέρα του ομίλου με τη «λευκή» ισοπαλία κόντρα στην πρωτάρα Πάφος διατήρησε το αήττητο των «ερυθρολεύκων» σε εννέα από τα δέκα τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια τους. Η άμυνα μοιάζει ξανά σημείο αναφοράς, με επτά ανέπαφες εστίες σε αυτό το διάστημα. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι έχει μόλις δύο νίκες στα τελευταία 21 ματς του Champions League σε φάση ομίλων και καμία επιτυχία εκτός έδρας εδώ και μια δεκαετία, από το 1-0 στο Ζάγκρεμπ κόντρα στη Ντιναμό το 2015.

Παρά τα αποθαρρυντικά στατιστικά, ο Ολυμπιακός έδειξε πέρυσι ότι μπορεί να υποτάξει οποιονδήποτε Άγγλο αντίπαλο, καθώς άφησε εκτός συνέχειας την Άστον Βίλα στα ημιτελικά του Conference League με δύο εμφατικές νίκες, χάρη στον… δαιμονισμένο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που σημείωσε πέντε από τα έξι γκολ.

Έτσι, το Λονδίνο ετοιμάζεται για άλλο ένα συναρπαστικό βράδυ, όπου το «βαρύ πυροβολικό» της Άρσεναλ θα επιχειρήσει να επιβεβαιώσει την ισχύ του, ενώ ο Ολυμπιακός θα δοκιμάσει να γράψει νέα σελίδα στην πλούσια, και συχνά απρόβλεπτη, ιστορία των αναμετρήσεών τους.