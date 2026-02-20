«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)
Βόμβα μεγατόνων στο ισπανικό πρωτάθλημα, με ρεπορτάζ του Radio La Red να αναφέρει πως ο Χούλιαν Άλβαρες έχει αποφασίσει να αφήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ!
Έτοιμη για την κλοπή του αιώνα είναι η Μπαρτσελόνα, με δημοσίευμα στην Ισπανία να αποκαλύπτει πως ο Χούλιαν Άλβαρες έχει πάρει απόφαση να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης και να υπογράφει στους «μπλαουγκράνα».
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Radio La Red, το οποίο επικαλέστηκε και η Mundo Deportivo, ο Άλβαρες έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς επιθυμεί να συνεχίσει σε έναν σύλλογο που θα μπορεί να γίνει πρωταθλητής και να είναι διεκδικητής τίτλων, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Ούγκο Μπαλασσόνε.
Μάλιστα, ο εν λόγω ρεπόρτερ αποκάλυψε πως ο Άλβαρες θα υπογράψει στη Μπαρτσελόνα μετά το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο θα συμμετάσχει με την Αργεντινή.
Το ρεπορτάζ για Άλβαρες και Μπαρτσελόνα
«Οι πληροφορίες μου είναι ότι ο Χούλιαν Άλβαρες θα παίξει για την Μπαρτσελόνα. Υπήρξε ενδιαφέρον από την Άρσεναλ. Η θητεία του στην Ατλέτικο Μαδρίτης τελείωσε. Δεν ήταν μια καλή σεζόν για αυτόν, παρά το γεγονός ότι σημείωσε κάποια γκολ. Πιστεύει ότι η καριέρα του χρειάζεται μια ομάδα που μπορεί να του δώσει έναν τίτλο.
Το κίνητρο για τον Χούλιαν είναι να πάει σε μια ομάδα που μπορεί να γίνει πρωταθλητής. Είναι αλήθεια ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορεί να κερδίσει το Κύπελλο Ισπανίας, αλλά δεν ήταν το βήμα που περίμενε. Μπορώ να το επιβεβαιώσω, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο θα παίξει για μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Μπορείτε να φανταστείτε τον Γιαμάλ και τον Χουλιάν στην επίθεση;»
