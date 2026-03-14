Είναι ο Ντόου… man of the match – Ο Αρτέτα εμπιστεύτηκε το πουλέν του και δικαιώθηκε
On Field 14 Μαρτίου 2026, 22:30

Είναι ο Ντόου… man of the match – Ο Αρτέτα εμπιστεύτηκε το πουλέν του και δικαιώθηκε

Ο Μαξ Ντόουμαν λύτρωσε την Άρσεναλ στο ματς με την Έβερτον και την οδηγεί στον τίτλο. Η δικαίωση του Ισπανού προπονητή

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Άρσεναλ είδε κατάματα την γκέλα στο εντός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον και ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν έτοιμος να… πανηγυρίσει μια απώλεια βαθμών της ομάδας του Λονδίνου.

Όλα αυτά μέχρι το 89′ όταν μια σέντρα του 16χρονου Μαξ Ντόουμαν οδήγησε τον γκολκίπερ της Έβερτον. Πίκφορντ σε τεράστιο λάθος και ο Γκιόκερες δεν είπε όχι στο «δώρο» του αντιπάλου του.

Ο Σουηδός φορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 και λίγα λεπτά αργότερα και πιο συγκεκριμένα στο 97′, ο Ντόουμαν έκανε το 2-0 για τους Λονδρέζους.

Είχαμε αναφερθεί πριν λίγες μέρες στα κολακευτικά σχόλια που είχε κάνει ο Έζε για τον νεαρό άσο της Άρσεναλ και την εμφάνιση που πραγματοποίησε στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Μάνσφιλντ.

Ο διεθνής χαφ της Άρσεναλ ήταν ενθουσιασμένος με τον  νεαρό συμπαίκτη του και την ωριμότητα που επιδεικνύει στο παιχνίδι του.

Είχαμε επίσης αναφερθεί στα πολύ καλά λόγια που είπε πριν από λίγο καιρό ο Μίκελ Αρτέτα, για τις δυνατότητες του νεαρού μεσοεπιθετικού, κάτι που έκανε επίσης και ο Ντέκλαν Ράις.

Στο σημερινό ματς με την Έβερτον, ο Ντόουμαν απέδειξε υπό συνθήκες τεράστιας πίεσης, πως είναι έτοιμος παίκτης στα 16 του χρόνια, για να πρωταγωνιστήσει στο πιο ανταγωνιστικό, στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου.

Το παιχνίδι είχε «κολλήσει» στο 0-0 και στο 74′ ο Αρτέτα παίρνει το ρίσκο. Ρίχνει στο ματς τον Ντόουμαν, ζητώντας από ένα παιδί 16 χρονών να «βγάλει τα κάστανα από την φωτιά».

Πολλοί απόρρρησαν με την επιλογή του Ισπανού τεχνικού των  «κανονιέρηδων» αλλά ο Αρτέτα ήξερε πολύ καλά τι έκανε.

Εμπιστεύτηκε τον παίκτη που του έχει δείξει σπουδαίες ικανότητες, εμπιστεύτηκε αυτά που έχει δει σε παιχνίδια και βλέπει καθημερινά στις προπονήσεις των πρωτευουσιάνων. Εμπιστεύτηκε το προπονητικό του ένστικτο και σίγουρα δεν κοίταξε την ηλικία του παίκτη.

Δεν επηρεάστηκε από το ότι ο Ντόουμαν είναι μόλις 16 ετών και σίγουρα δικαιώθηκε με την επιλογή του. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός των «κανονιέρηδων» είναι μάλιστα από σήμερα κάτοχος ενός σπουδαίου ρεκόρ, καθώς έγινε ο πιο νεαρός σε ηλικία σκόρερ στην Πρέμιερ Λιγκ, σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών.

Το όνομα και οι φωτογραφίες του νεαρού άσου «παίζουν» παντού στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, καθώς είναι ο παίκτης που έκανε την διαφορά για την ομάδα του Λονδίνου δικαώνοντας τον προπονητή του, για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

Μετά την σημερινή νίκη επί της Έβερτον, η Άρσεναλ είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ, για πρώτη φορά μετά το 2004 και ο Ντόουμαν έχει βάλει το… χεράκι του και δικαίως γνώρισε την αποθέωση στο φινάλε της αναμέτρησης από τους οπαδούς των «κανονιέρηδων».

Headlines:
World
Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Αθλητική Ροή
Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έλτσε, τη νίκησε εύκολα 4-1 και μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά της από τη Μπαρτσελόνα που την Κυριακή υποδέχεται τη Σεβίλλη. Γκολ από τα 70 μέτρα πέτυχε ο Αρντά Γκιουλέρ!

Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)

Στο 35ο λεπτό ο Μαυροπάνος νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από κόρνερ και ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά για το τελικό 1-1 της Γουέστ Χαμ με τη Σίτι, δίνοντας... αέρα τίτλου στην Άρσεναλ!

Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14.03.26

Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
On Field 13.03.26

Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)

Μέσα σε 31 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο επιδραστικός επιθετικός των 101 χρόνων του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πιο λαμπρή εποχή τους με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα…

Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
On Field 11.03.26

Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα

Μια εικόνα και -εν προκειμένω- ένας πίνακας, αποτελεί και μια ακόμη απόδειξη για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης με την σύγκριση απλά να μην… υπάρχει – Ο Ολυμπιακός 24 και οι υπόλοιποι «μάχη» στο… 4.

Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα
On Field 10.03.26

Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα

Η πορτογαλική ομάδα δεν έχει γνωρίσει ήττα σε 25 παιχνίδια της λίγκας αλλά βρίσκεται στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας και οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου είναι ελάχιστες

Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…
On Field 09.03.26

Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…

Ο εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμάται ιστορίες από 21 παιχνίδια και όλοι περιμένουν το βιβλίο του θρύλου των πάγκων

Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
On Field 09.03.26

Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι σημαίνει μεγάλη πίεση και πρωταθλητισμός και θα τα δώσει όλα σε οκτώ «μάχες» για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος

Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας
Διέξοδος μέσω Ευρώπης 09.03.26

Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας

Ο Παναθηναϊκός έπραξε το καθήκον του εναντίον του Λεβαδειακού, πιστοποίησε τη βελτίωση του και ετοιμάζεται για την ανατροπή των προγνωστικών απέναντι στη Μπέτις.

Εμετικά μηνύματα από το Grok για Χίλσμπορο και αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου – Άμεση αντίδραση από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ
On Field 08.03.26

Εμετικά μηνύματα από το Grok για Χίλσμπορο και αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου – Άμεση αντίδραση από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τα αδιανόητα και χυδαία μηνύματα που εμφανίστηκαν στο Grok με τις διοικήσεις Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να λαμβάνουν άμεσα δράση εναντίον της πλατφόρμας Χ

