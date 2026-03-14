Είναι ο Ντόου… man of the match – Ο Αρτέτα εμπιστεύτηκε το πουλέν του και δικαιώθηκε

Η Άρσεναλ είδε κατάματα την γκέλα στο εντός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον και ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν έτοιμος να… πανηγυρίσει μια απώλεια βαθμών της ομάδας του Λονδίνου.

Όλα αυτά μέχρι το 89′ όταν μια σέντρα του 16χρονου Μαξ Ντόουμαν οδήγησε τον γκολκίπερ της Έβερτον. Πίκφορντ σε τεράστιο λάθος και ο Γκιόκερες δεν είπε όχι στο «δώρο» του αντιπάλου του.

Ο Σουηδός φορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 και λίγα λεπτά αργότερα και πιο συγκεκριμένα στο 97′, ο Ντόουμαν έκανε το 2-0 για τους Λονδρέζους.

Είχαμε αναφερθεί πριν λίγες μέρες στα κολακευτικά σχόλια που είχε κάνει ο Έζε για τον νεαρό άσο της Άρσεναλ και την εμφάνιση που πραγματοποίησε στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Μάνσφιλντ.

Ο διεθνής χαφ της Άρσεναλ ήταν ενθουσιασμένος με τον νεαρό συμπαίκτη του και την ωριμότητα που επιδεικνύει στο παιχνίδι του.

Είχαμε επίσης αναφερθεί στα πολύ καλά λόγια που είπε πριν από λίγο καιρό ο Μίκελ Αρτέτα, για τις δυνατότητες του νεαρού μεσοεπιθετικού, κάτι που έκανε επίσης και ο Ντέκλαν Ράις.

Στο σημερινό ματς με την Έβερτον, ο Ντόουμαν απέδειξε υπό συνθήκες τεράστιας πίεσης, πως είναι έτοιμος παίκτης στα 16 του χρόνια, για να πρωταγωνιστήσει στο πιο ανταγωνιστικό, στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου.

Το παιχνίδι είχε «κολλήσει» στο 0-0 και στο 74′ ο Αρτέτα παίρνει το ρίσκο. Ρίχνει στο ματς τον Ντόουμαν, ζητώντας από ένα παιδί 16 χρονών να «βγάλει τα κάστανα από την φωτιά».

Πολλοί απόρρρησαν με την επιλογή του Ισπανού τεχνικού των «κανονιέρηδων» αλλά ο Αρτέτα ήξερε πολύ καλά τι έκανε.

Εμπιστεύτηκε τον παίκτη που του έχει δείξει σπουδαίες ικανότητες, εμπιστεύτηκε αυτά που έχει δει σε παιχνίδια και βλέπει καθημερινά στις προπονήσεις των πρωτευουσιάνων. Εμπιστεύτηκε το προπονητικό του ένστικτο και σίγουρα δεν κοίταξε την ηλικία του παίκτη.

Δεν επηρεάστηκε από το ότι ο Ντόουμαν είναι μόλις 16 ετών και σίγουρα δικαιώθηκε με την επιλογή του. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός των «κανονιέρηδων» είναι μάλιστα από σήμερα κάτοχος ενός σπουδαίου ρεκόρ, καθώς έγινε ο πιο νεαρός σε ηλικία σκόρερ στην Πρέμιερ Λιγκ, σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών.

MAX DOWMAN BECOMES THE YOUNGEST GOALSCORER IN PREMIER LEAGUE HISTORY 🤩 16 years and 73 days ✨ pic.twitter.com/011psy8QKH — B/R Football (@brfootball) March 14, 2026

Το όνομα και οι φωτογραφίες του νεαρού άσου «παίζουν» παντού στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, καθώς είναι ο παίκτης που έκανε την διαφορά για την ομάδα του Λονδίνου δικαώνοντας τον προπονητή του, για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

Μετά την σημερινή νίκη επί της Έβερτον, η Άρσεναλ είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ, για πρώτη φορά μετά το 2004 και ο Ντόουμαν έχει βάλει το… χεράκι του και δικαίως γνώρισε την αποθέωση στο φινάλε της αναμέτρησης από τους οπαδούς των «κανονιέρηδων».