Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη, μία από τις πιο ξεχωριστές και ανήσυχες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, παρουσιάζει στο Κύτταρο Live Club την παράσταση «Από την Κρήτη ως το Άπειρο».

Μετά από την επιτυχημένη περιοδεία της στην Αγγλία, που σηματοδότησε την έναρξη του εορτασμού των 20 χρόνων της πορείας της, καθώς και έπειτα από την επιτυχημένη της εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η Γεωργία Νταγάκη επιστρέφει στην Αθήνα για να γιορτάσει τα 20 χρόνια δισκογραφικής πορείας της, με μια ξεχωριστή συναυλία στο Κύτταρο.

Μουσικός, ερμηνεύτρια και δημιουργός με έντονη διεθνή δραστηριότητα, η Γεωργία Νταγάκη έχει ταυτιστεί όσο λίγοι καλλιτέχνες με την κρητική λύρα, όχι ως σύμβολο παράδοσης, αλλά ως ζωντανό, σύγχρονο όργανο που συνομιλεί με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, το rock, την pop, την techno και τις avant-garde επιρροές.

Μια καλλιτεχνική διαδρομή με συνεχή κίνηση και τόλμη

Από τις πρώτες της σπουδές στο πιάνο, το τραγούδι και τη θεωρία μουσικής, μέχρι τις σημαντικές συνεργασίες της με κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, αλλά και τη δυναμική της παρουσία στο εξωτερικό, διαμορφώνει έναν ήχο απολύτως προσωπικό και αναγνωρίσιμο.

Τι θα δούμε στην επετειακή βραδιά στο Κύτταρο στις 24 Απριλίου;

«Στο Κύτταρο θα γιορτάσω με μια επετειακή παράσταση τα 20 μου χρόνια στη δισκογραφία. Θα ξετυλίξω μουσικά όλη αυτή την διαδρομή-απο το πρώτο κιόλας τραγούδι που έπαιξα στη λύρα μέχρι τον τελευταίο πειραματισμό του σήμερα.

Θα έχω επίσης τη χαρά να μοιραστώ κάποιες απο τις δισκογραφικές μου συνεργασίες αυτή τη φορά -επί σκηνής.

Καλεσμένοι μου ο Κύριος Κ, ο Νίκος Ζούδιαρης, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Νίκος Στρατάκης, ο Ορέστης Ντάντος και ο Αντώνης Μιτζέλος. Οι εκπλήξεις θα είναι αρκετές. Νιώθω ότι η σύσταση της μουσικής μου ομάδας αλλά και το πρόγραμμα που έχω καταφέρει να φτιάξω είναι ότι καλύτερο έχω παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια.

Τι σας εμπνέει στη μουσική σας;

«Αρχικά ο ανθρώπινος ψυχισμός, η ανθρώπινη αλληλεπίδραση και τα συναισθήματα. Οι άλλες μουσικές, η ποίηση, οι τέχνες, η φύση.»

Με ποιους καλλιτέχνες θα θέλατε να συνεργαστείτε;

«Θα ήθελα πολύ να ενώσω τη μουσική μου με καλλιτέχνες εντελώς άλλων διαφορετικών μουσικών κόσμων. Πιστεύω οτι θα είχε τρομερό ενδιαφέρον. Έχω κάποια σχέδια στο μυαλό που εύχομαι να υλοποιηθούν σύντομα.»

Tι σχεδιάζετε για το καλοκαίρι που έρχεται;

«Λίγο πριν το καλοκαίρι συγκεκριμένα τον Μάιο κυκλοφορεί το δεύτερο instrumental EP “Short distance II” όπου η κρητική λύρα «μπλέκει» με τους techno beat ήχους.

Το καλοκαίρι ξεκινούν οι συναυλίες μας σε Ελλάδα και Κύπρο, και τον Οκτώβρη κυκλοφορεί η επόμενη δισκογραφική μου δουλειά με συνεργάτες τον Πάνο Γεωργόπουλο και Κύριο Κ.»

Πληροφορίες

Χώρος: KYTTARO LIVE CLUB

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, www.kyttarolive.gr

Ημερομηνία: Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ώρα έναρξης: 22:00

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.