Τρίτη φορά που πέφτει θύμα διάρρηξης ο Νικολό Ζανιόλο της Ουντινέζε! «Δεν ήμουν σπίτι! Μακάρι να ήμουν»
Ο Νίκολο Ζανιόλιο, που αγωνίζεται δανεικός στην Ουντινέζε από την τουρκική Γαλατάσαραϊ, πέφτει θύμα διάρρηξης για τρίτη φορά!
Η Ουντινέζε ηττήθηκε με 0-1 στην έδρα της από την Πάρμα, το βράδυ του Σαββάτου, όμως αυτό ήταν το ελάχιστο που απασχόλησε τον Νικολό Ζανιόλο. Με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ουντινε να έχουν ρεπό την Κυριακή, η απόφαση του 26χρονου ποδοσφαιριστή να πάει μια κοντινή εκδρομή με τη σύζυγό του Σάρα και τους δύο γιος του Τομάζο (4 ετών) Λεονάρντο (6 μηνών) βγήκε… ξινή.
Συγκεκριμένα επιστρέφοντας στο σπίτι τουςε ανακάλυψαν ότι είχαν πέσει θύμα διάρρηξης! Οπως μάλιστα φάνηκε οι διαρρήκτες μάλλον παρακολουθούσαν τις κινήσεις της οικογένειας και μόλις διαπίστωσαν ότι θα λείψουν για αρκετές ώρες, δεν έχασαν την ευκαιρία.
Η διάρρηξη γνωστοποιήθηκε από ανάρτηση του ίδιου του ποδοσφαιριστή ποδοσφαιριστή ο οποίος έγραψε στο Instagram:
«Στους δειλούς που τόλμησαν να μπουν απόψε στο σπίτι μου στο Ουτσίνι, σε μια ώρα που θα μπορούσα να είμαι σπίτι, τους λέω: Ήσασταν πολύ άτυχοι. Αν θέλατε μια τσάντα ή κάτι τέτοιο, θα σας αρκούσε να το ζητήσετε, θα σας την έδινα δώρο!! Δεν ήμουν σπίτι! Μακάρι να ήμουν», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νικόλο Ζανιόλ.
Να σημειώσουμε πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζανιόλο ή άτομα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος πέφτει θύμα κλοπής. Την εποχή που έπαιζε στη Ρόμα (2018-23), η μητέρα επιτήδειοι είχαν κλέψει από τη μητέρα του το αυτοκίνητό της και ένα ρολόι, ενώ στη Σπέτσια, πριν μερικά χρόνια, το οικογενειακό καπνοπωλείο είχε υποστεί διάρρηξη.
Nicolo Zaniolo: “Udine’deki evime bu gece, evde olabileceğim bir saatte girmeye cesaret eden korkaklara söylüyorum: Çok şanssızdınız. Eğer bir çanta falan isteseydiniz, sadece istemeniz yeterliydi, size hediye ederdim!!
Ben evde değildim! Keşke olsaydım.” pic.twitter.com/eqvqXFbbc1
— Le Marca Sports (@lemarcaspors_) April 20, 2026
