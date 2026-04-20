Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει σχέδια για την ανοικοδόμηση της Ράφα, μιας πόλης στη νότια Γάζα που καταστράφηκε ολοσχερώς από δύο χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών.

Αυτό το έργο, είχε προβληθεί ως το κεντρικό στοιχείο ενός αμερικανο-ισραηλινού οράματος για τη μεταπολεμική Γάζα, αλλά δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι το έργο έχει σταματήσει πριν καν ξεκινήσει.

Μια εξέταση της Μονάδας Ψηφιακών Ερευνών του Al Jazeera σε δορυφορικές εικόνες των Planet Labs και Sentinel Hub αποκάλυψε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές οχυρώσεις επεκτείνονται με αμείωτο ρυθμό σε όλη τη Γάζα, ιδιαίτερα στη Ράφα.

Η ανάλυση των εικόνων από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαρτίου επιβεβαίωσε ότι, ενώ η απομάκρυνση των ερειπίων έχει ουσιαστικά σταματήσει στο Μπεϊτ Χανούν στο βορρά και στη Ράφα, οι ισραηλινές δυνάμεις εδραιώνουν συστηματικά μια μόνιμη στρατιωτική πραγματικότητα σε ολόκληρο τον κατεστραμμένο θύλακα.

Ενώ η ανοικοδόμηση των πολιτικών υποδομών έχει επιβραδυνθεί, οι ισραηλινές στρατιωτικές κατασκευές έχουν επιταχυνθεί.

Δορυφορικές εικόνες από τις 10 Μαρτίου δείχνουν εκτεταμένη εκκαθάριση και οχύρωση στη στρατηγική κορυφή του λόφου αλ-Μουντάρ στη Σουτζάγια, μια γειτονιά της πόλης της Γάζας, καθώς και σε προκεχωρημένους σταθμούς στο Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Στην κεντρική Γάζα, εικόνες του Sentinel από τις 15 Μαρτίου αποκάλυψαν συνεχιζόμενες εργασίες σε ένα χαντάκι και ένα ανάχωμα που φτάνει μέχρι το στρατόπεδο Μαγκάζι κοντά στο Ντεϊρ ελ-Μπαλάχ.

Στο Τζουχόρ αντ-Ντικ, νέοι δρόμοι συνδέουν πλέον καθιερωμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις με περιοχές που έχουν πρόσφατα ισοπεδωθεί, υποδηλώνοντας τη δημιουργία μόνιμων προκεχωρημένων φυλακίων.

Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με μια έρευνα της Forensic Architecture στα τέλη του 2025, η οποία εντόπισε 48 ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Γάζας – 13 από τις οποίες κατασκευάστηκαν μετά την «εκεχειρία» του Οκτωβρίου.

Αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν εξελιχθεί σε μόνιμες βάσεις με ασφαλτοστρωμένους δρόμους, παρατηρητήρια και συνεχείς συνδέσεις επικοινωνίας με το εσωτερικό στρατιωτικό δίκτυο του Ισραήλ.

Η ψευδαίσθηση της «Νέας Ράφα»

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην ελβετική πόλη του Νταβός τον Ιανουάριο, ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε εικόνες μιας «Νέας Ράφα» που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και περιλάμβαναν ουρανοξύστες και πολυτελή θέρετρα.

Ο Τραμπ προώθησε περαιτέρω αυτή τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» μέσω ενός σχεδίου 20 σημείων, υποσχόμενος χρηματοδότηση 10 δισ. δολαρίων μέσω του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο έχει ιδρύσει ως πιθανό ανταγωνιστή των Ηνωμένων Εθνών.

The Trump administration is pitching a plan called Project Sunrise to turn war-damaged Gaza into a futuristic "Riviera of the Middle East," with luxury resorts, smart infrastructure, and high-speed transit. The proposal was drafted by Jared Kushner and Steve Witkoff

Ωστόσο, ο Euro-Med Human Rights Monitor, με έδρα τη Γενεύη, προειδοποίησε ότι το σχέδιο «Νέα Ράφα» αποτελεί μηχανισμό δημογραφικής αναδιάρθρωσης και αναγκαστικού εκτοπισμού.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διαίρεση της Γάζας σε πληθυσμιακές ζώνες και κλειστές στρατιωτικές ζώνες. Οι Παλαιστίνιοι θα περιορίζονται σε «πόλεις» από τροχόσπιτα, με κάθε μία να στεγάζει περίπου 25.000 άτομα σε ένα μόνο τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Αυτές οι «πόλεις» θα περιβάλλονται από φράχτες και σημεία ελέγχου, και η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες θα εξαρτάται από την επιτυχία σε ισραηλινοαμερικανικούς ελέγχους ασφαλείας – ένα μοντέλο που το Euro-Med παρομοίασε με γκέτο.

Ένα νέο, μόνιμο σύνορο

Η «κίτρινη γραμμή» της «εκεχειρίας» στη Γάζα μετατρέπεται σε μόνιμο σύνορο.

Στο Μπεϊτ Λαχίγια, στο βορρά, δορυφορικές εικόνες από τις 4 Μαρτίου δείχνουν την κατασκευή ενός χωμάτινου αναχώματος κατά μήκος της «κίτρινης γραμμής» και ενός άλλου που εκτείνεται παράλληλα προς αυτήν και κατασκευάζεται σε απόσταση άνω των 580 μέτρων μέσα σε αυτό που η «εκεχειρία» ορίζει ως γη όπου υποτίθεται ότι ζουν οι Παλαιστίνιοι – μια σημαντική καταπάτηση πέρα από την καθορισμένη γραμμή.

Τον Δεκέμβριο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, χαρακτήρισε τη γραμμή ως «νέα σύνορα».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε αργότερα ότι το Ισραήλ «δεν θα φύγει ποτέ από τη Γάζα», υποσχόμενος να ιδρύσει στρατιωτικούς-γεωργικούς οικισμούς.

Η έρευνα του Al Jazeera κατέγραψε περαιτέρω ότι το Ισραήλ έχει μετακινήσει κρυφά τσιμεντένιους ορόσημους εκατοντάδες μέτρα πιο βαθιά σε περιοχές που έχουν οριστεί για τους Παλαιστινίους.

Μια αιματηρή «εκεχειρία» στη Γάζα

Παρά την «εκεχειρία» του Οκτωβρίου, η βία συνεχίζεται.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε 750 νεκρούς και περισσότερους από 2.090 τραυματίες από την έναρξη της «εκεχειρίας», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 σε περισσότερους από 72.300.

Μια ανεξάρτητη μελέτη στο ιατρικό περιοδικό The Lancet υποδεικνύει ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να είναι σημαντικά υψηλότερος. Εκτιμά ότι μόνο μέχρι τις αρχές του 2025 θα έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 75.000 θάνατοι από «άμεση βία».

Μια ανάλυση του Al Jazeera διαπίστωσε ότι το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε 160 από τις 182 ημέρες της «εκεχειρίας».

Αυτές οι επιθέσεις συχνά περιλαμβάνουν εισβολές με στόχο την ισοπέδωση περιοχών που προορίζονται για παλαιστινιακή κατοίκηση.

Οι προσπάθειες για την καταγραφή αυτών των εξελίξεων αντιμετωπίζουν πρωτοφανή εμπόδια.

Αυτό το μήνα, η Planet Labs ανακοίνωσε «αόριστη» απαγόρευση των εικόνων από ζώνες συγκρούσεων μετά από αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλοι πάροχοι, όπως η Vantor, έχουν επιβάλει παρόμοιους περιορισμούς, περιορίζοντας σοβαρά τη δυνατότητα των μέσων ενημέρωσης και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων να παρακολουθούν την κατάσταση στη Γάζα.

Από αυτόν τον μήνα, οι ανθρωπιστικές εκτιμήσεις οργανώσεων παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των Oxfam και Save the Children, έχουν δώσει στο σχέδιο ανασυγκρότησης του Τραμπ βαθμό αποτυχίας, αναφέροντας ότι δεν κατάφερε να «αποδείξει σαφή αντίκτυπο στις συνθήκες εντός της Γάζας».