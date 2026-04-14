Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Κόσμος 14 Απριλίου 2026, 01:15

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν υγειονομικοί, την ώρα που μεσολαβητές συναντήθηκαν με στελέχη της Χαμάς για να συζητήσουν τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία επετεύχθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ (στη φωτογραφία του Reuters/Mahmoud Issa, επάνω, θρήνος για τον σκοτωμένο από ισραηλινά πυρά Παλαιστίνιο).

Γιατροί δήλωσαν ότι πλήγμα είχε στόχο μια ομάδα ανδρών που βρισκόταν έξω από σχολείο της Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα έξω από σχολείο της Ντέιρ αλ Μπάλα

Σε ξεχωριστό συμβάν ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε καφέ στην πόλη της Γάζας, επισήμανε η ίδια πηγή.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει κανένα από τα δύο περιστατικά.

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα.

Χαμάς και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας.

Συνομιλίες

Στο μεταξύ, στελέχη της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων πραγματοποιούν συναντήσεις στο Κάιρο από το Σάββατο με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ προκειμένου να συζητήσουν την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας.

Με βάση το σχέδιο που έχει προτείνει το Συμβούλιο Ειρήνης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα της σταδιακά σε διάστημα οκτώ μηνών, αφού μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ επιτροπή παλαιστίνιων τεχνοκρατών αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ωστόσο ο αφοπλισμός της Χαμάς αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Δύο αξιωματούχοι που έχουν γνώση των πιο πρόσφατων συνομιλιών είπαν ότι η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι οι συνομιλίες για τον αφοπλισμό της οργάνωσης μπορούν να προχωρήσουν μόνο αφού το Ισραήλ εφαρμόσει πλήρως την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ, η οποία προβλέπει πλήρη εκεχειρία στη Γάζα.

Ισραηλινοί αξιωματικοί του στρατού έχουν δηλώσει ότι ετοιμάζονται να ξεκινήσουν και πάλι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις, αν η Χαμάς δεν παραδώσει τα όπλα της.

Το πέρασμα Ζικίμ

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε χθες ότι επαναλειτουργεί το συνοριακό πέρασμα Ζικίμ, στο βόρειο τμήμα της Γάζας, από το οποίο μπόρεσαν να περάσουν ανθρωπιστικά κομβόι για πρώτη φορά από τις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

«Οι συνάδελφοί μας του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) μας λένε ότι οι ισραηλινές αρχές άνοιξαν και πάλι το σημείο διέλευσης Ζικόμ στη βόρεια Γάζα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από 40 ημέρες», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Λίγο μετά την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει το κλείσιμο όλων των σημείων διέλευσης προς τον παλαιστινιακό θύλακα για λόγους «ασφαλείας», προτού επαναλειτουργήσει το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, το κύριο σημείο διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Μετά τη συμφωνία εκεχειρίας της 10ης Οκτωβρίου ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει περισσότερο από το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας, ιδίως όλες τις περιοχές που συνορεύουν με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Πόλεμος στο Ιράν 13.04.26

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη παρακαλεί τις ΗΠΑ για συμφωνία. Ταυτόχρονα απειλεί ότι αν δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, «οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες». Και δείχνει την Κούβα ως επόμενο στόχο.

Ουγγαρία 13.04.26

Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

ΜΜΕ 13.04.26

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Κόσμος 13.04.26

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

The New York Times 13.04.26

Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε τους Ιρανούς να εξεγερθούν, υποσχόμενος βοήθεια. Δύο μήνες μετά, οι Ιρανοί σκοτώνονται από βόμβες, οι υποδομές πλήττονται και η ελπίδα σβήνει.

Δείτε αναλυτικά 13.04.26

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά

Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

«Ντροπή» 13.04.26

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Ελλάδα 13.04.26

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

English edition 13.04.26

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

English edition 13.04.26

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

