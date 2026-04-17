newspaper
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 15:06
Συναγερμός στο Λονδίνο: Ύποπτο περιστατικό κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ ερευνά η αστυνομία
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηνωμένα Έθνη: 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν καθημερινά στον πόλεμο στην Γάζα
Κόσμος 17 Απριλίου 2026, 15:37

Ηνωμένα Έθνη: 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν καθημερινά στον πόλεμο στην Γάζα

Περισσότερες από 38.000 γυναίκες και κορίτσια σκοτώθηκαν στη Γάζα μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την έκθεση της UN Women

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι μυς δεν δυναμώνουν μόνο με πρωτεΐνη

Οι μυς δεν δυναμώνουν μόνο με πρωτεΐνη

Spotlight

Κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η UN Women, ενώ ο Οργανισμός προειδοποίησε ότι οι θάνατοι συνεχίζονται έξι μήνες μετά την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Περισσότερες από 38.000 γυναίκες και κορίτσια σκοτώθηκαν στη Γάζα μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την έκθεση της UN Women, ενός Οργανισμού που επικεντρώνεται στην ισότητα των φύλων.

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιπροσώπευαν ένα ποσοστό θανάτων πολύ υψηλότερο από εκείνο που είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενες συγκρούσεις στη Γάζα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη η Σοφία Κάλτορπ, επικεφαλής του τμήματος ανθρωπιστικής δράσης του Οργανισμού. «Ήταν άνθρωποι με ζωές και όνειρα», πρόσθεσε.

Η UN Women εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών συνεχίζονται από την κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο, αν και δεν γνωρίζει ακριβώς πόσες έχουν πεθάνει λόγω έλλειψης δεδομένων ανά φύλο.

Η εκεχειρία του Οκτωβρίου έθεσε τέλος σε δύο χρόνια πλήρους πολέμου, αλλά άφησε τα ισραηλινά στρατεύματα να ελέγχουν μια ερημωμένη ζώνη που καλύπτει πάνω από το ήμισυ της Γάζας, ενώ η Χαμάς εξακολουθεί να ασκεί την εξουσία στην υπόλοιπη, στενή παράκτια λωρίδα, όπως γράφει το πρακτορείο Reuters.

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε, σύμφωνα με τοπικούς γιατρούς, ενώ μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ιράν: Ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον πλήρως ανοιχτό για εμπορικά πλοία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι μυς δεν δυναμώνουν μόνο με πρωτεΐνη

Οι μυς δεν δυναμώνουν μόνο με πρωτεΐνη

Κόσμος
Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας Ισραήλ – Λιβάνου

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
Κόσμος 17.04.26

Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 17.04.26

Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και Μελόνι συναντώνται στο Παρίσι, ενώ περίπου 30 άλλοι συμμετέχοντες - μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - από Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Λατινική Αμερική, θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης

Σύνταξη
Ουγγαρία: Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα» κονδύλια από ΕΕ
Στην Ουγγαρία 17.04.26

Ο νέος πρωθυπουργός θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει "παγωμένα" κονδύλια

Σύνταξη
Ιταλία: Κινηματογραφικό «ριφιφί» με ομηρία σε τράπεζα στη Νάπολη μέρα μεσημέρι – Διέφυγαν οι δράστες
Ανυπολόγιστη λεία 17.04.26

Οι κακοποιοί οχυρώθηκαν μέσα στην τράπεζα μαζί με 25 ομήρους - Άδειασαν προσωπικές θυρίδες και διέφυγαν μέσα από τη σήραγγα που είχαν ανοίξει - Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Ιταλία

Σύνταξη
Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα
Κόσμος 17.04.26

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027, η ακραία δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να απομακρύνεται στρατηγικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς
AfD 17.04.26

Οι πολίτες στη Γερμανία δεν φαίνονται να πείθονται από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά και γενικότερα από τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες – Αιτία ο πόλεμος στο Ιράν
Αμυντική συνεργασία 17.04.26

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στο Ιράν. Κατηγορούν τα ευρωπαϊκά έθνη για την καθυστέρηση στις παραδόσεις όπλων, γιατί δεν βοήθησαν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας Ισραήλ – Λιβάνου
Νέα εξέλιξη 17.04.26 Upd: 16:12

Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης ξεκίνησε η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο - Χιλιάδες πολίτες επιστρέφουν στον λιβανικό νότο, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις από IDF, λιβανική κυβέρνηση και Χεζμπολάχ

Φύλλια Πολίτη - Νεκτάριος Δαργάκης
Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;
«Ρήτρα ανικανότητας» 17.04.26

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα, η αυτοπροβολή του ως μεσσία και η απειλή του να εξαφανίσει ένα ολόκληρο έθνος έχουν εγείρει ξανά ερωτήματα για την πνευματική ικανότητα του «πλανητάρχη»

Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο
Κόσμος 17.04.26

Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες που πουλάνε όπλα στο Πεντάγωνο.

Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;
Κόσμος 17.04.26

Μέσα στη μακρά συμμαχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι ρόλοι των δύο πλευρών γίνονται ολοένα και πιο θολοί, σε σημείο που δεν είναι πλέον σαφές ποιος από τους δύο είναι η υπερδύναμη

Ιράν: «Μικρή παράκαμψη» που πάντως «χρειαζόταν», χαρακτηρίζει τον πόλεμο ο Τραμπ
Πάντως «χρειαζόταν» 17.04.26

«Μικρή παράκαμψη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζοντας μάλιστα πως «χρειαζόταν» επειδή «αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα».

Σύνταξη
Χιλή: Ανακοίνωσε ότι θα κλιμακώσει τις απελάσεις μεταναστών – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση
Πρώτη πτήση 17.04.26

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση στη Χιλή για τη μεταφορά μεταναστών στην Κολομβία, στη Βολιβία και στον Ισημερινό, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανακοινώνουν κλιμάκωση των απελάσεων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ελπίζει ότι η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την εκεχειρία που ήδη «παραβιάζει» το Ισραήλ
Λίβανος 17.04.26

Ο Τραμπ συστήνει στη Χεζμπολάχ να «συμπεριφερθεί καλά» στη διάρκεια της εκεχειρίας, τη στιγμή που το Ισραήλ την παραβιάζει ήδη βομβαρδίζοντας, σύμφωνα με τον στρατό του Λιβάνου.

Σύνταξη
Αϊτή: Ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια
Νέα εκτίμηση 17.04.26

Συνεχίζεται η κρίση της πείνας στην Αϊτή, όπου ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια, με τουλάχιστον 1,8 εκατ. εξ αυτού να βρίσκεται σε φάση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
Ανυποχώρητος παρά τις πιέσεις 17.04.26

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
Κόσμος 17.04.26

Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
Ελλάδα 17.04.26

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά σε παιδική πορνογραφία, ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από τη Europol

Σύνταξη
Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
ΑΑΔΕ 17.04.26

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Σύνταξη
Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας
Με μολύβι 17.04.26

Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 17.04.26

Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και Μελόνι συναντώνται στο Παρίσι, ενώ περίπου 30 άλλοι συμμετέχοντες - μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - από Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Λατινική Αμερική, θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης

Σύνταξη
H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης
Κλιματική αλλαγή 17.04.26

Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

Πετράλωνα: Χειροπέδες σε 27χρονο που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με «βούτυρο» κάνναβης και ροζ κοκαΐνη
Ελλάδα 17.04.26

Το ταχυδρομικό δέμα με το «βούτυρο» κάνναβης και την ροζ κοκαΐνη εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και διαπιστώθηκε ότι προέρχεται από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας
Καινοτομία 17.04.26

Τα κορυφαία ταλέντα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης «μεταναστεύουν» από τα πανεπιστήμια στη Βig Tech. Νέα έρευνα χαρτογραφεί τους κινδύνους της «μεγάλης φυγής» των εγκεφάλων.

Τσουκαλάς στον Π. Μαρινάκη: Αδιανόητο να μιλάτε για τοξικότητα – Ο Μητσοτάκηςείναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

«Βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς 

Σύνταξη
Ουγγαρία: Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα» κονδύλια από ΕΕ
Στην Ουγγαρία 17.04.26

Ο νέος πρωθυπουργός θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει "παγωμένα" κονδύλια

Σύνταξη
Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του εισηγείται η εισαγγελέας
Βαρύ κατηγορητήριο 17.04.26

Η δίκη για την υπόθεση της κακοποίησης των παιδιών του αστυνομικού, από τον ίδιο και τη σύζυγό του, διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας της προσωπικότητας των ανήλικων θυμάτων

Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν
Σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ 17.04.26 Upd: 14:59

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αφθώδη πυρετό στο Λέσβο και τη διαχείρισή του. Ποιοι συμμετείχαν

Σύνταξη
Λαζαρίδης: Ο «άριστος» του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη, παιδί του κομματικού σωλήνα και διπλοθεσίτης στο Δημόσιο
Πολιτική 17.04.26

Από τα 16 του χρόνια στην ΟΝΝΕΔ και κολλητός του πρωθυπουργού, ο Μακάριος Λαζαρίδης εμφανίζει μια καριέρα που έχει έντονο το γαλάζιο αποτύπωμα πάνω της.

Ζαχαριάδης: Αντιδημοκρατικό παραλήρημα Γεωργιάδη, με την κάλυψη Μητσοτάκη – Να αποπεμφθεί
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

«Ο κ. Γεωργιάδης κάνει επίθεση στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη, στους θεσμούς. Δεν μπορεί να είναι υπουργός στο υπουργικό Συμβούλιο μετά τη σημερινή του τοποθέτηση», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Μήνυση Άδωνι Γεωργιάδη σε χρήστη του Tik Tok για την 19χρονη στην Κεφαλονιά – Ποιος ο λόγος
Επικαιρότητα 17.04.26

«Δυστυχώς, όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Έγινε άμεσα ανάνηψη, οι γιατροί πρόσφεραν ό,τι μπορούσε η επιστήμη» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σύνταξη
Ιταλία: Κινηματογραφικό «ριφιφί» με ομηρία σε τράπεζα στη Νάπολη μέρα μεσημέρι – Διέφυγαν οι δράστες
Ανυπολόγιστη λεία 17.04.26

Οι κακοποιοί οχυρώθηκαν μέσα στην τράπεζα μαζί με 25 ομήρους - Άδειασαν προσωπικές θυρίδες και διέφυγαν μέσα από τη σήραγγα που είχαν ανοίξει - Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Ιταλία

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Cookies