Ηνωμένα Έθνη: 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν καθημερινά στον πόλεμο στην Γάζα

Κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η UN Women, ενώ ο Οργανισμός προειδοποίησε ότι οι θάνατοι συνεχίζονται έξι μήνες μετά την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Περισσότερες από 38.000 γυναίκες και κορίτσια σκοτώθηκαν στη Γάζα μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την έκθεση της UN Women, ενός Οργανισμού που επικεντρώνεται στην ισότητα των φύλων.

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιπροσώπευαν ένα ποσοστό θανάτων πολύ υψηλότερο από εκείνο που είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενες συγκρούσεις στη Γάζα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη η Σοφία Κάλτορπ, επικεφαλής του τμήματος ανθρωπιστικής δράσης του Οργανισμού. «Ήταν άνθρωποι με ζωές και όνειρα», πρόσθεσε.

Η UN Women εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών συνεχίζονται από την κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο, αν και δεν γνωρίζει ακριβώς πόσες έχουν πεθάνει λόγω έλλειψης δεδομένων ανά φύλο.

Η εκεχειρία του Οκτωβρίου έθεσε τέλος σε δύο χρόνια πλήρους πολέμου, αλλά άφησε τα ισραηλινά στρατεύματα να ελέγχουν μια ερημωμένη ζώνη που καλύπτει πάνω από το ήμισυ της Γάζας, ενώ η Χαμάς εξακολουθεί να ασκεί την εξουσία στην υπόλοιπη, στενή παράκτια λωρίδα, όπως γράφει το πρακτορείο Reuters.

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε, σύμφωνα με τοπικούς γιατρούς, ενώ μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.