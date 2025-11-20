Τουλάχιστον 28 νεκροί στη Γάζα ανάμεσά τους 10 παιδιά και 7 γυναίκες

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα πως τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πλέον ο αριθμός αναθεωρήθηκε σε 28 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά και 7 γυναίκες, η μια 7 μηνών έγκυος σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 40.

Τα ισραηλινά πλήγματα στην Πόλη της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε 12 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών και των γονιών τους, ανακοίνωσε η ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία. Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ εμφανίστηκε σε βίντεο να δείχνει τα πτώματα τριών παιδιών τυλιγμένα σε σάβανα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Ο Μπασάλ ανέφερε επίσης πως άλλοι δέκα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην περιοχή της Χαν Γιούνις, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της Χαμάς σε διάφορες τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας, εν είδει αντιποίνων για την επίθεση που δέχθηκαν στρατιώτες από παλαιστίνιους μαχητές.

Βέβαια το Ισραήλ έκανε λόγο για «πυροβολισμούς», ούτε καν για τραυματισμό στρατιωτών…

Η Χαμάς καταγγέλλει «επικίνδυνη κλιμάκωση» στη Γάζα

Η Χαμάς κατήγγειλε απόψε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από το μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αιτιολόγησαν τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν εν είδει αντιποίνων για τα πυρά εναντίον στρατιωτών.

Στην ανακοίνωσή που εξέδωσε, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει τον ισχυρισμό των IDF ως «ατυχή προσπάθεια να αιτιολογηθούν (…) παραβιάσεις που δεν έχουν τέλος» και καλεί τις ΗΠΑ, οι οποίες μεσολάβησαν για τη συμφωνηθείσα εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία».