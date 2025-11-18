newspaper
18.11.2025 | 07:46
Κλειστοί οι σταθμοί Δάφνη και Άγιος Δημήτριος του Μετρό εξαιτίας προβλήματος ηλεκτροδότησης
Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η έκρηξη βίας των εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια σπάνια αλλά με αστερίσκους καταδίκη από την ισραηλινή ηγεσία, ο αμερικανικός παράγοντας και τα «παιχνίδια εξουσίας» στο Τελ Αβίβ

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
Πυρπολήσεις και βανδαλισμοί σπιτιών, γεωργικών εκτάσεων, εργοστασίων και ενός τεμένους, αλλά και απρόκλητες -και δη όλο και πιο συχνά φονικές- επιθέσεις κατά Παλαιστινίων στα εδάφη τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η βία των εβραίων εποίκων έχει πλέον φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, καταγράφοντας «μαύρο» ρεκόρ 20ετίας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σαφώς προϋπάρχον, το φαινόμενο άρχισε να εντείνεται μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Στα δύο χρόνια που μαινόταν ο καταστροφικός πόλεμος στη Λωρίδας της Γάζας, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη δεκάδες Παλαιστίνιοι δολοφονήθηκαν  από εποίκους εν ψυχρώ.

Αριθμούν πάνω από 30 σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), σε σύνολο 1.000 νεκρών που καταγράφηκαν συνολικά στην ίδια περιοχή, το ίδιο διάστημα, πρωτίστως από πυρά του ισραηλινού στρατού.

Μετά δε την επίτευξη της «θολής» εκεχειρίας στη μαρτυρική Γάζα, οι επιθέσεις των εποίκων κλιμακώθηκαν στη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον 264 καταγράφηκαν από τον ΟΗΕ μόνο μέσα στον περασμένο Οκτώβριο, μήνα συγκομιδής στους παλαιστινιακούς ελαιώνες (μακράν ο πιο βίαιος μήνας από την αρχή των σχετικών καταγραφών το 2006), σε σύνολο περίπου 1.500 επιθέσεων που έχουν καταγραφεί φέτος.

Υποστηριζόμενοι από τους ακροδεξιούς εταίρους του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και πλέον ενθαρρυμένοι από τα κυβερνητικά σχέδια του Τελ Αβίβ για επέκταση των παράνομων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι έποικοι έχουν πλήρως αποθρασυνθεί.

Και δη οι πιο φανατικοί.

Με τον αμερικανικό παράγοντα να εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο «υπονόμευσης αυτού που κάνουμε στη Γάζα», χαρακτηρίζοντας δια του ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο μια ενδεχόμενη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης «αντιπαραγωγική», η ηγεσία του Ισραήλ σπεύδει τώρα να καταδικάσει όψιμα το κλιμακούμενο κύμα βίας των εποίκων.

Πλην όμως επιλεκτικά και με αστερίσκους.

YouTube thumbnail

«Μια μειοψηφία εγκληματιών»…

Όψιμα σοκαρισμένος από το το ραγδαία κλιμακούμενο κύμα βίας, που «ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή», ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ κάλεσε τις προάλλες μέσω Χ «όλες τις κρατικές αρχές να δράσουν αποφασιστικά για να εξαλείψουν το φαινόμενο».

Αφορμή ωστόσο για την ανάρτησή του δεν ήταν η ούτως ή άλλως συστηματική στοχοποίηση των Παλαιστινίων, αλλά τα επεισόδια που ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα μεταξύ μασκοφόρων εποίκων και Ισραηλινών στρατιωτών στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε ότι «o στρατός δεν θα ανεχθεί (…) μια μειοψηφία εγκληματιών, που αμαυρώνει ένα νομοταγές κοινό» και «αποσπά την προσοχή των δυνάμεών μας από την εκπλήρωση της αποστολής τους: την προστασία των εβραϊκών οικισμών και η διεξαγωγή επιθετικών επιχειρήσεων».

Ο υποστράτηγος Άβι Μπλουθ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των IDF, που εποπτεύει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έκανε λόγο για «περιθωριακή αναρχική ομάδα», που αποσπά τους πόρους του στρατού.

Λίγα 24ωρα μετά τις δηλώσεις του, έποικοι πυρπόλησαν και βανδάλισαν τζαμί στην βόρεια Δυτική Όχθη, γράφοντας μεταξύ άλλων με σπρέι στους τοίχους: «Δεν φοβάμαι τον Άβι Μπλουθ».

Χρειάστηκε να περάσουν τέσσερις ημέρες από αυτή την επίθεση μέχρι ο υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, να εκφράσει «πλήρη υποστήριξη» στον Ισραηλινό υποστράτηγο, αυτή τη Δευτέρα.

Ο δε Νετανιάχου έσπασε τη σιωπή του μόλις την Κυριακή, υποσχόμενος «πολύ δυναμικά μέτρα κατά των ταραχών εναντίον μελών του ισραηλινού στρατού -εναντίον Παλαιστινίων και εναντίον στρατιωτών- επειδή είμαστε ένα έθνος νόμων».

Μίλησε ωστόσο και αυτός για «μια μειονότητα» που, όπως τόνισε, «δεν αντιπροσωπεύει τη μεγάλη κοινότητα των νομοταγών, πιστών εποίκων».

Ελάχιστοι από τους φερόμενους δράστες των επιθέσεων έχουν εν τω μεταξύ συλληφθεί.

Οι έρευνες της ισραηλινής αστυνομίας για τη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη έχουν μειωθεί κατά 73% τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με το δίκτυο Channel 12.

Όσο διάστημα, δηλαδή, είναι υπουργός Εθνικής Ασφάλειας ο ακροδεξιός έποικος Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

YouTube thumbnail

Μεθοδεύσεις σε βάρος των Παλαιστινίων, ρήγματα στο Ισραήλ

«Δεν χρειάζομαι δηλώσεις παρακίνησης, tweets ή διαλέξεις από κανέναν», τόνισε ο Νετανιάχου, καθώς οι ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του εντείνουν τις πιέσεις για ακόμη πιο σκληρή γραμμή στο παλαιστινιακό.

Η αντίθεση του Ισραήλ σε ένα παλαιστινιακό κράτος, διαβεβαίωσε, «δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο», ανεξάρτητα «από εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις».

Οι μεν αφορούν στο ψήφισμα των ΗΠΑ που εγκρίθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Λωρίδα της Γάζας (την οποία απορρίπτει η Χαμάς), αφήνοντας -υπό την πίεση χωρών που αναμένεται να συνεισφέρουν με στρατεύματα- μισάνοιχτη την πόρτα για μια «αξιόπιστη οδό» προς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Οι δε προέρχονται από τα συγκυβερνώντα στο Ισραήλ κόμματα της μεσσιανικής ακροδεξιάς, που προωθούν τη δική τους ατζέντα.

«Ούτε περιθωριακοί, ούτε παραστρατημένοι νέοι» είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του νέου κύματος βίας στη Δυτική Όχθη, προειδοποιεί με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αριστερός Ισραηλινός βουλευτής, Γκιλάντ Καρίβ.

«Σχεδιάζεται μια κυβερνητική προσπάθεια για de facto προσάρτηση, από ένα βίαιο χέρι που βλάπτει τόσο τους Παλαιστίνιους όσο και τους Ισραηλινούς», προσθέτει.

Στόχος των εξτρεμιστών είναι να «πυροδοτήσουν μια τρίτη ιντιφάντα», καταγγέλλει, «που θα οδηγούσε τον ισραηλινό στρατό να λειτουργήσει με τρόπο που θυμίζει τις ενέργειές του στη Γάζα».

«Οι διοικητές πεδίου μιλούν ήδη ανοιχτά για αυτόν τον κίνδυνο. Η ανώτερη στρατιωτική διοίκηση δεν έχει ακόμη λάβει αποφασιστικά μέτρα για να το αποτρέψει».

Στη Δυτική Όχθη μυρίζει πια «μπαρούτι»

Σε κλειστές συνεδριάσεις, ο υποστράτηγος Άβι Μπλουθ ήδη «απαίτησε διευρυμένες νομικές εξουσίες» για την «αντιμετώπιση του αυξανόμενου κύματος βίας των εποίκων», αναφέρει ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος YNet News.

Μια τέτοια απόφαση ωστόσο «θα δοκιμάσει την πειθαρχία σε έναν στρατό, όπου οι έποικοι αποτελούν ένα αυξανόμενο ποσοστό», παρατηρεί η Λούσι Γουίλιαμσον του BBC σε ανταπόκριση από τη Δυτική Όχθη.

«Επίσης ενέχει τον κίνδυνο να αποκαλυφθούν επικίνδυνες διαιρέσεις μεταξύ των στρατιωτικών και των πολιτικών ηγετών του Ισραήλ», παρατηρεί.

Ο Μπεν Γκβιρ έχει μοιράσει εν τω μεταξύ περισσότερα από 100.000 όπλα σε «ομάδες πολιτικής ασφαλείας», συμπεριλαμβανομένων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Καθώς στην περιοχή «έχει ξεφυτρώσει μια εβραϊκή Κου Κλουξ Κλαν», γράφει χαρακτηριστικά ο στρατιωτικός αναλυτής της Haaretz, Άμος Χάρελ, οι επικεφαλής του Συμβουλίου Γιέσα (μιας οργάνωσης-ομπρέλα των κοινοτικών συμβουλίων των εβραϊκών οικισμών) «προειδοποιούν για ένα σενάριο 7ης Οκτωβρίου στη Δυτική Όχθη».

«Εάν οι Παλαιστίνιοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει προοπτική για ελευθερία ή αυτοδιάθεση, η απελπισία και η απογοήτευσή τους θα αυξηθούν», τονίζει σε άρθρο γνώμης στους New York Times η Μεράβ Ζόνσαϊν, Ισραηλινή αναλύτρια της δεξαμενής σκέψης International Crisis Group.

«Το πιο πιθανό», προειδοποιεί, «είναι ότι τελικά θα οδηγήσει -όπως συνέβη στις 7 Οκτωβρίου- σε έκρηξη βίας και έτσι ενδεχομένως θα δώσει στο Ισραήλ το πρόσχημα να κάνει στη Δυτική Όχθη ό,τι έχει κάνει στη Γάζα».

