# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΟΗΕ: Η ισραηλινή βία κατά των αγροτών στην συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη «απειλεί τον παλαιστινιακό τρόπο ζωής»
Κόσμος 01 Νοεμβρίου 2025 | 21:30

ΟΗΕ: Η ισραηλινή βία κατά των αγροτών στην συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη «απειλεί τον παλαιστινιακό τρόπο ζωής»

Η UNRWA αναφέρει ότι ο Οκτώβριος «είναι σε τροχιά να γίνει ο πιο βίαιος μήνας» από τότε που άρχισε να καταγράφει τη βία των εποίκων στην Δυτική Όχθη το 2013

Σύνταξη
Ισραηλινοί έποικοι πραγματοποιούν όλο και περισσότερες επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν ότι η φετινή συγκομιδή ελιάς αναμένεται να είναι η πιο βίαιη της τελευταίας δεκαετίας.

Το παλαιστινιακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ανέφερε το Σάββατο Μπέιτα  και Χουγουάρα κοντά στη βόρεια πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης, και στο Σίντζιλ, μια πόλη κοντά στην Ραμάλα.

Παράλληλα, τρεις Παλαιστίνιοι αγρότες τραυματίστηκαν επίσης στο αλ Μανίγια, νοτιοανατολικά της Βηθλεέμ, όταν Ισραηλινοί έποικοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους ενώ μάζευαν τις ελιές τους, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η βία στη Δυτική Όχθη

Οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη έχουν υποστεί μια έξαρση επιθέσεων από εποίκους και στρατιωτικούς από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο στη Γάζα το 2023.

Ωστόσο, η φετινή περίοδος συγκομιδής ελιάς, που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, έχει φέρει μια ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των βίαιων περιστατικών.

Ένας Ισραηλινός έποικος κάνει χειρονομίες καθώς διαπληκτίζεται με έναν Παλαιστίνιο αγρότη κατά τη διάρκεια της συγκομιδής ελιάς στο Σιλουάντ, κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στις 29 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Mohammed Torokman

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε το Σάββατο ότι ο Οκτώβριος «είναι έχει μπει σε τροχιά να γίνει ο πιο βίαιος μήνας από τότε που η UNRWA άρχισε να καταγράφει τη βία των εποίκων το 2013».

«Η ετήσια συγκομιδή ελιάς είναι η κύρια πηγή διαβίωσης για δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους, με τις ελιές να είναι βαθιά ριζωμένες στην παλαιστινιακή κληρονομιά και ταυτότητα», δήλωσε ο Roland Friedrich, διευθυντής των υποθέσεων της UNRWA στη Δυτική Όχθη, σε μια δήλωση που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι επιθέσεις κατά της συγκομιδής ελιάς απειλούν τον ίδιο τον τρόπο ζωής πολλών Παλαιστινίων και επιδεινώνουν περαιτέρω το κλίμα εξαναγκασμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», δήλωσε ο Friedrich.

«Οι οικογένειες πρέπει να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στα εδάφη τους για να μαζεύουν τις ελιές τους σε ασφαλείς συνθήκες».

Μία επίθεση στις ρίζες και τον πολιτισμό των Παλαιστινίων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ, που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 126 επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους σε 70 παλαιστινιακές πόλεις και χωριά μέχρι στιγμής κατά τη φετινή περίοδο συγκομιδής ελιάς.

Περισσότερα από 4.000 ελαιόδεντρα και δενδρύλλια έχουν επίσης καταστραφεί, σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Εν τω μεταξύ, το OCHA δήλωσε ότι η επέκταση των παράνομων ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη «υπονόμευσε περαιτέρω την ικανότητα των Παλαιστινίων αγροτών να φτάσουν στα εδάφη τους» για να συγκομίσουν τα ελαιόδεντρά τους.

Καπνός αναδύεται από ένα καμένο όχημα Παλαιστινίων μετά την επίθεση Ισραηλινών εποίκων σε ελαιοσυλλέκτες στο χωριό Μπέιτα, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, 10 Οκτωβρίου 2025.

Προσπάθεια προσάρτησης της Δυτικής

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει επεκτείνει ραγδαία τις δραστηριότητες εποικισμού υπό τη σκιά του πολέμου στη Γάζα, προκαλώντας την καταδίκη και τις προειδοποιήσεις του ΟΗΕ και των διεθνών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ακροδεξιοί Ισραηλινοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων μελών της κυβερνητικής συμμαχίας του Νετανιάχου, πιέζουν επίσης το Ισραήλ να προχωρήσει σε επίσημη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Τον Ιούλιο, το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση της βίας των εποίκων στη Δυτική Όχθη πραγματοποιείται «με τη συναίνεση, την υποστήριξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη συμμετοχή των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας».

Οι επιθέσεις των εποίκων και του στρατού «αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης και συντονισμένης στρατηγικής του κράτους του Ισραήλ για την επέκταση και την εδραίωση της προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενισχύοντας παράλληλα το σύστημα διακρίσεων, καταπίεσης και ελέγχου των Παλαιστινίων που ζουν εκεί», ανέφερε.

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ
Η «πύλη του Ντονέτσκ» 01.11.25

Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ

Οι μάχες στο Ποκρόβσκ εντείνονται - Η Ρωσία απορρίπτει κάθε προοπτική εκεχειρίας και η Ουκρανία πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σηματοδοτώντας μια νέα φάση της σύγκρουσης

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης
Κόσμος 01.11.25

Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης

Οι διακρατικές κρίσεις της εποχής μας απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις, όμως οι εθνικοί ηγέτες επιμένουν σε παιχνίδια κυριαρχίας που αφήνουν τους πολίτες ευάλωτους να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους
Λογοκρισία 01.11.25

Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στη Δυτική Πτέρυγα, για «λόγους ασφαλείας». Κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι «στήνουν ενέδρες» για να εκμαιεύουν «ευαίσθητες πληροφορίες».

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι – Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
Στη Σαρατόγκα 01.11.25

Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας

Άνθρωποι ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της συντριβής. «Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα και νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου, και το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω».

Σύνταξη
«Θέλω η κόρη μου να βλέπει μια δυνατή, ελεύθερη μητέρα»: Πώς οι γυναίκες του Ιράν κρατούν την ελπίδα ζωντανή
Γυναίκα, ζωή, ελευθερία 01.11.25

«Θέλω η κόρη μου να βλέπει μια δυνατή, ελεύθερη μητέρα»: Πώς οι γυναίκες του Ιράν κρατούν την ελπίδα ζωντανή

Παρά την βίαιη καταστολή, οι γυναίκες του Ιράν έχουν βρει τον τρόπο να παλεύουν για το μέλλον μέσα από καθημερινές πράξεις αντίστασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σερβία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές τίμησαν τους νεκρούς στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ
Ένα χρόνο μετά 01.11.25

Σερβία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές τίμησαν τους νεκρούς στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ

Με λεωφορεία, ΙΧ, αλλά και με τα πόδια, πολλές χιλιάδες Σέρβοι πήγαν στο Νόβι Σαντ για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών του σιδηροδρομικού σταθμού. Πρώτη φορά, ο πρόεδρος Βούτσιτς ζήτησε «συγγνώμη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας
Βραζιλία 01.11.25

Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας

Περίπου 2.500 αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στις φαβέλες – φτωχές και πυκνοκατοικημένες γειτονιές χτισμένες σε απότομες πλαγιές – σε όλο το Ρίο την Τρίτη στις 28 του Οκτώβρη

Σύνταξη
Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.

Σύνταξη
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Πώς κάλυψαν τα διεθνή ΜΜΕ το μακελειό στα Βορίζια
Βεντέτα στην Κρήτη 01.11.25

Πώς κάλυψαν τα διεθνή ΜΜΕ το μακελειό στα Βορίζια - «Αστακός» η περιοχή υπό τον φόβο νέου αιματοκυλίσματος

Με εκτενή κάλυψη κυρίως από τις χώρες από τις οποίες έρχονται οι τουρίστες στην Κρήτη, όλη η Ευρώπη ασχολήθηκε και ασχολείται με το μακελειό στα Βορίζια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)

Τί κι αν αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73', ο Ολυμπιακός, με εξαιρετικά γκολ από Ποντένσε, Ταρέμι νίκησε τον Άρη με 2-1, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και πέρασε πρώτος στη κορυφή!

Σύνταξη
Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ
Η «πύλη του Ντονέτσκ» 01.11.25

Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ

Οι μάχες στο Ποκρόβσκ εντείνονται - Η Ρωσία απορρίπτει κάθε προοπτική εκεχειρίας και η Ουκρανία πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σηματοδοτώντας μια νέα φάση της σύγκρουσης

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ
Δημόσιος χαρακτήρας 01.11.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ

Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση και τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σημείωσε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Λίβερπουλ – Άστον Βίλα

LIVE: Λίβερπουλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Άστον Βίλα, για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μονόλογος της Ατλέτικο, 3-0 τη Σεβίλλη του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Μονόλογος της Ατλέτικο, 3-0 τη Σεβίλλη του Αλμέιδα

Εύκολη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-0 κόντρα στη Σεβίλλη των Αλμέιδα, Βλαχοδήμου για την 11η αγωνιστική της La Liga – Ο Αντουάν Γκριεζμάν έφτασε τα 200 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα

Σύνταξη
LIVE: Κρεμονέζε – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Κρεμονέζε – Γιουβέντους

LIVE: Κρεμονέζε – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Κρεμονέζε – Γιουβέντους για την 10η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2: Λυτρώθηκαν στο β’ οι φιλοξενούμενοι, φωνάζουν για πέναλτι οι Περιστεριώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2: Λυτρώθηκαν στο β’ οι φιλοξενούμενοι, φωνάζουν για πέναλτι οι Περιστεριώτες (vid)

Βαθμολογικό άλμα για την Κηφισιά που είχε 18 τελικές στο πρώτο ημίχρονο, όμως σκόραρε στο δεύτερο. Ο Ατρόμητος χωρίς νίκη σε τέσσερα εκτός έδρας ματς

Σύνταξη
«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία
Χόγια-Μπάτσιου 01.11.25

«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία

Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, το δάσος Χόγια-Μπάτσιου εξακολουθεί να προκαλεί φόβο και δέος, συνδυάζοντας τον μύθο, την επιστήμη και το ανεξήγητο σε ένα από τα πιο μυστηριώδη τοπία της Ευρώπης.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»
«Δεν υπάρχει σχέδιο» 01.11.25

ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»

Η αποδυνάμωση των ΕΛΤΑ, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει αποδυνάμωση του κράτους. Και ζητά σχέδιο για το αύριο και σταθερές λύσεις για να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης: Στον Σφιντέρσκι είχε δοθεί πέναλτι, στον Ταρέμι όχι…
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Στον Σφιντέρσκι είχε δοθεί πέναλτι, στον Ταρέμι όχι...

Μία αγωνιστική πριν στο Παναθηναϊκός – Αστέρας, ένα παρατεταμένο τράβηγμα στον Σφιντέρσκι είχε καταλογιστεί πέναλτι. Απόψε (1/11) ανάλογη φάση στον Ταρέμι όμως Ζίμπερτ και VAR έδειξαν «παίζεται».

Σύνταξη
Άρης Betsson – ΠΑΟΚ 73-78: Με εκπληκτική άμυνα και σούπερ δίδυμο στην επίθεση ο «δικέφαλος» (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Άρης Betsson – ΠΑΟΚ 73-78: Με εκπληκτική άμυνα και σούπερ δίδυμο στην επίθεση ο «δικέφαλος» (vid)

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έπαιξε άμυνα για «σεμινάριο» στο γεμάτο Παλέ και έτσι έφτασε σε μεγάλη νίκη με 78-73 επί του Αρη Betsson, παρουσία του ιδιοκτήτη των κιτρινόμαυρων Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Πανθεσσαλικό – Η συγγνώμη Μπενίτεθ (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Πανθεσσαλικό – Η συγγνώμη Μπενίτεθ (vid+pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Βόλο με 1-0 στο Πανθεσσαλικό και ο κόσμος του τριφυλλιού αποδοκίμασε τους παίκτες και τη διοίκηση – Ο Ράφα Μπενίτεθ και η «συγγνώμη» στους οπαδούς.

Σύνταξη
Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
Φυτά και βότανα 01.11.25

Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα

Τίποτα δεν είναι πιο συνδεδεμένο με τις μάγισσες όσο η εικόνα γυναικών πάνω από ένα καζάνι με μαγικό φίλτρο. Όμως αυτό που ονομάστηκε μαγεία, μήπως ήταν απλά… χημεία;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

