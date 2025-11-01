Ισραηλινοί έποικοι πραγματοποιούν όλο και περισσότερες επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν ότι η φετινή συγκομιδή ελιάς αναμένεται να είναι η πιο βίαιη της τελευταίας δεκαετίας.

Το παλαιστινιακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ανέφερε το Σάββατο Μπέιτα και Χουγουάρα κοντά στη βόρεια πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης, και στο Σίντζιλ, μια πόλη κοντά στην Ραμάλα.

Παράλληλα, τρεις Παλαιστίνιοι αγρότες τραυματίστηκαν επίσης στο αλ Μανίγια, νοτιοανατολικά της Βηθλεέμ, όταν Ισραηλινοί έποικοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους ενώ μάζευαν τις ελιές τους, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η βία στη Δυτική Όχθη

Οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη έχουν υποστεί μια έξαρση επιθέσεων από εποίκους και στρατιωτικούς από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο στη Γάζα το 2023.

Ωστόσο, η φετινή περίοδος συγκομιδής ελιάς, που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, έχει φέρει μια ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των βίαιων περιστατικών.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε το Σάββατο ότι ο Οκτώβριος «είναι έχει μπει σε τροχιά να γίνει ο πιο βίαιος μήνας από τότε που η UNRWA άρχισε να καταγράφει τη βία των εποίκων το 2013».

«Η ετήσια συγκομιδή ελιάς είναι η κύρια πηγή διαβίωσης για δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους, με τις ελιές να είναι βαθιά ριζωμένες στην παλαιστινιακή κληρονομιά και ταυτότητα», δήλωσε ο Roland Friedrich, διευθυντής των υποθέσεων της UNRWA στη Δυτική Όχθη, σε μια δήλωση που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι επιθέσεις κατά της συγκομιδής ελιάς απειλούν τον ίδιο τον τρόπο ζωής πολλών Παλαιστινίων και επιδεινώνουν περαιτέρω το κλίμα εξαναγκασμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», δήλωσε ο Friedrich.

«Οι οικογένειες πρέπει να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στα εδάφη τους για να μαζεύουν τις ελιές τους σε ασφαλείς συνθήκες».

Μία επίθεση στις ρίζες και τον πολιτισμό των Παλαιστινίων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ, που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 126 επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους σε 70 παλαιστινιακές πόλεις και χωριά μέχρι στιγμής κατά τη φετινή περίοδο συγκομιδής ελιάς.

Περισσότερα από 4.000 ελαιόδεντρα και δενδρύλλια έχουν επίσης καταστραφεί, σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Εν τω μεταξύ, το OCHA δήλωσε ότι η επέκταση των παράνομων ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη «υπονόμευσε περαιτέρω την ικανότητα των Παλαιστινίων αγροτών να φτάσουν στα εδάφη τους» για να συγκομίσουν τα ελαιόδεντρά τους.

Προσπάθεια προσάρτησης της Δυτικής

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει επεκτείνει ραγδαία τις δραστηριότητες εποικισμού υπό τη σκιά του πολέμου στη Γάζα, προκαλώντας την καταδίκη και τις προειδοποιήσεις του ΟΗΕ και των διεθνών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ακροδεξιοί Ισραηλινοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων μελών της κυβερνητικής συμμαχίας του Νετανιάχου, πιέζουν επίσης το Ισραήλ να προχωρήσει σε επίσημη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Τον Ιούλιο, το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση της βίας των εποίκων στη Δυτική Όχθη πραγματοποιείται «με τη συναίνεση, την υποστήριξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη συμμετοχή των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας».

Οι επιθέσεις των εποίκων και του στρατού «αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης και συντονισμένης στρατηγικής του κράτους του Ισραήλ για την επέκταση και την εδραίωση της προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενισχύοντας παράλληλα το σύστημα διακρίσεων, καταπίεσης και ελέγχου των Παλαιστινίων που ζουν εκεί», ανέφερε.