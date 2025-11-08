newspaper
08.11.2025 | 18:31
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 22:02

Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους

Συμμορίες εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ή κατέγραφαν τη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος τους μια δημοσιογράφος του Reuters, ανάμεσα στα πολλά θύματα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε μια ομάδα Παλαιστίνιων χωρικών, ακτιβιστών και δημοσιογράφων που είχαν συγκεντρωθεί σε μια προσπάθεια να μαζέψουν ελιές κοντά σε έναν εβραϊκό οικισμό, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Δύο εργαζόμενοι του πρακτορείου Reuters, μια δημοσιογράφος και ένας σύμβουλος ασφαλείας που την συνόδευε, ήταν μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τους άνδρες που κρατούσαν ραβδιά και γκλομπ και εκτόξευαν μεγάλες πέτρες, σε μια περιοχή κοντά στο παλαιστινιακό χωριό Μπέιτα.

Η περιοχή, στα νότια της πόλης Νάμπλους, είναι τα τελευταία χρόνια σημείο ανάφλεξης για τις επιθέσεις των εποίκων, που αυξήθηκαν σε όλη τη Δυτική Όχθη αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, πριν από δύο χρόνια. Τέτοιες επιθέσεις κλιμακώνονται την εποχή της συγκομιδής, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο.

Καθώς ο αριθμός των επιθέσεων αυξάνεται, Ισραηλινοί και άλλοι ακτιβιστές συχνά ενώνονται με τους Παλαιστίνιους για να στηρίξουν το δικαίωμά τους να μαζεύουν τις ελιές τους, ενώ παράλληλα καταγράφουν και τα βίαια επεισόδια. Ακτιβιστές ή ντόπιοι Παλαιστίνιοι συχνά ενημερώνουν τις δημοσιογράφους για τα σχέδιά τους για το μάζεμα της ελιάς, ώστε να βρίσκονται εκεί για να κάνουν ρεπορτάζ, ιδίως στα σημεία ανάφλεξης, όπως κοντά σε φυλάκια εποίκων.

Οι έποικοι δρουν στη Δυτική Όχθη υπό την ανοχή και υποστήριξη του Ισραήλ

Αυτού του είδους τα φυλάκια, που κάποιες φορές δεν είναι παρά μόνο μερικά τροχόσπιτα ή πιο ανθεκτικές κατασκευές, δεν έχουν την έγκριση των ισραηλινών αρχών. Οι Παλαιστίνιοι και οι περισσότερες χώρες τα θεωρούν παράνομα, με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά το Ισραήλ το αμφισβητεί.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι έστειλε στρατιώτες στην περιοχή, αφού έλαβε αναφορές περί αντιπαράθεσης, όπως την χαρακτήρισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Οι μάρτυρες είπαν ότι δεν είδαν Ισραηλινούς στρατιώτες στο σημείο.

«Οι IDF καταδικάζουν οποιαδήποτε βίαιη πράξη και θα συνεχίσουν να ενεργούν για να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την τάξη στην περιοχή» ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωσή του προς το πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι η αστυνομία θα εξετάσει το συμβάν. Η αστυνομία δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα του πρακτορείου για κάποιο σχόλιο.

Σύμφωνα με τους μάρτυρες, περίπου 30 χωρικοί και ακτιβιστές, καθώς και περίπου 10 δημοσιογράφοι, είχαν συγκεντρωθεί για τη συγκομιδή, όταν δεκάδες άνδρες κατέβηκαν από ένα φυλάκιο σε έναν λόφο και εξαπέλυσαν επίθεση, χτυπώντας τους με ξύλα. Χτύπησαν επίσης κατ’ επανάληψη την φωτορεπόρτερ του Reuters Ρανίν Σαουάφτα, ενώ εκείνη προσπαθούσε να προστατευθεί.

Στόχος της συμμορίας εποίκων μια Παλαιστίνια δημοσιογράφος

Ο Τζόναθαν Πόλακ, Ισραηλινός ακτιβιστής που ήταν μάρτυρας του επεισοδίου, είπε ότι περίπου 50 μασκοφόροι έποικοι ενεπλάκησαν σε αυτό και εκείνοι που επιτέθηκαν στη Σαουάφτα «την ξυλοκόπησαν ανελέητα, συνεχίζοντας να την λιθοβολούν ενώ βρισκόταν στο έδαφος και συνεχίζοντας να επιτίθενται σε όποιον ερχόταν να την βοηθήσει». Είπε ότι οι έποικοι φώναζαν στα εβραϊκά, φράσεις όπως «Φύγετε από εδώ».

Η Σαουάφτα συνοδευόταν από τον σύμβουλο ασφαλείας του Reuters Γκραντ Μπόουντεν ο οποίος χτυπήθηκε ενώ προσπαθούσε να την προστατεύσει. Ο φωτογραφικός εξοπλισμός της καταστράφηκε. Και οι δύο φορούσαν κράνη και έφεραν την ένδειξη «Τύπος» στα προστατευτικά γιλέκα τους. Το κράνος της Σουάφτα έφερε ένα μεγάλο βαθούλωμα μετά την επίθεση. Ασθενοφόρο τους μετέφερε και τους δύο για εξετάσεις και νοσηλεία σε ένα νοσοκομείο της Νάμπλους.

Πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. «Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να ερευνήσουν το επεισόδιο και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να διασφαλίσουν ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να εργάζονται ελεύθερα» ανέφερε το πρακτορείο Reuters σε ανακοίνωσή του.

Οι ισραηλινοί έποικοι εξαπέλυσαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη τον Οκτώβριο, τις περισσότερες μέσα σε έναν μήνα αφότου ο ΟΗΕ άρχισε να καταγράφει αυτά τα επεισόδια, το 2006. Ισραηλινές οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι τέτοια συμβάντα σπανίως ερευνώνται από τις ισραηλινές αρχές και οι δράστες σπανίως λογοδοτούν.

Stream newspaper
Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα
Απεργία στις 7/12 08.11.25

Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που προβλέπει απολύσεις χωρίς αιτιολογία και «δικαίωμα» των εργαζομένων να κάνουν υπερωρίες.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα
ΗΠΑ 08.11.25

Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα

Το 1912, μια ήσυχη πόλη των ΗΠΑ έγινε μάρτυρας ενός φρικτού εγκλήματος όταν κάποιος άγνωστος δράστης σκότωσε με τσεκούρι μία ολόκληρη οικογένεια και άλλα δύο μικρά κοριτσάκια που φιλοξενούσε

Σύνταξη
Πού είναι τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας; – Κανείς, εκτός από το Βέλγιο, δεν θέλει να πει
Τείχος σιωπής 08.11.25

Πού είναι τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας; – Κανείς, εκτός από το Βέλγιο, δεν θέλει να πει

Η συζήτηση για την έκδοση δανείου επανορθώσεων στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε ένα φλέγον ερώτημα: Πού ακριβώς βρίσκονται τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση
Γαλλία 08.11.25

Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση

Τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών συνελήφθησαν στη Γαλλία. Κατηγορούνται ότι ετοίμαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι εν όψει επετείου των τρομοκρατικών ενεργειών της 13ης Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Απανωτές επιθέσεις 08.11.25

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση - Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα
Κόσμος 08.11.25

Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα

To βίντεο έγινε αμέσως viral. Eκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Κίνα παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ μέσω του διαδικτύου, και ο Τσεν λειτουργεί σαν «καθρέφτης» του Τραμπ.

Σύνταξη
«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς
Κόσμος 08.11.25

«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτωβρίου 2023.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
