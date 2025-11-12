Ισραηλινοί έποικοι εξαπέλυσαν χθες Τρίτη επιθέσεις σε δύο κοινότητες στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, τραυματίζοντας τέσσερις Παλαιστίνιους και πυρπολώντας περιουσίες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και αξιωματούχο της Παλαιστινιακής Αρχής (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο παλαιστίνιος υπουργός Μουαγιάντ Σααμπάν δήλωσε ότι έποικοι πυρπόλησαν τέσσερα φορτηγά εταιρείας με γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς επίσης καλλιέργειες και παράγκες Βεδουίνων. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ενημέρωσε πως περιέθαλψε τραυματίες που είχαν δεχθεί επίθεση με ξύλα και πέτρες.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος περιέθαλψε τραυματίες που είχαν δεχθεί επίθεση με ξύλα και πέτρες

The Israeli illegal terrorist settlers attacked today Palestinian factories in Beit Lid town in Tulkarem district, destroying property and burning vehicles . The Israeli settlers terrorism is spreading all over the West Bank. pic.twitter.com/iqzH8m45uD — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) November 11, 2025

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως στρατιώτες έσπευσαν στην Μπέιτ Λιντ και στην Ντέιρ Σάραφ αφότου δεκάδες κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε Παλαιστινίους, τραυματίζοντας τέσσερις κατοίκους, ενώ πυρπόλησαν σπίτια και οχήματα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απώθησαν τους επιτιθέμενους και συνέλαβαν τέσσερις υπόπτους που ανακρίνονται. Αργότερα, οι δράστες ανασυντάχθηκαν σε κοντινή βιομηχανική ζώνη και επιτέθηκαν σε στρατιώτες, καταστρέφοντας ένα στρατιωτικό όχημα.

Τουλάχιστον 264 επιθέσεις διαπράχθηκαν από ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη τον Οκτώβριο, αριθμός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σε διάστημα ενός μήνα αφότου τα Ηνωμένα Εθνη άρχισαν να καταγράφουν ανάλογα συμβάντα, το 2006, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Israeli jewish settler terrorists burned Palestinian village of Bayt Lid in the occupied West Bank, attacked villagers, wounding many of them.. pic.twitter.com/HjdXSRVZLf — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) November 11, 2025

Κατακερματισμός

Η κατεχόμενη Δυτική Οχθη, όπου ζουν κάπου 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, βρίσκεται στην καρδιά των σχεδίων για το μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, όμως η μια ισραηλινή κυβέρνηση μετά την άλλη επεκτείνει ταχύτατα τους οικισμούς τις τελευταίες δεκαετίες, κατακερματίζοντας την περιοχή.

Πάνω από μισό εκατομμύριο ισραηλινοί έποικοι έχουν εγκατασταθεί στη Δυτική Οχθη. Οι περισσότερες χώρες του κόσμου και ο ΟΗΕ θεωρούν παράνομους τους οικισμούς βάσει του διεθνές δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ