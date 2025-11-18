«Η αντίσταση στην κατοχή με όλα τα μέσα είναι ένα νόμιμο δικαίωμα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο» λέει η Χαμάς

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέροντας πως δεν τηρούνται βασικά δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Το ψήφισμα -κατά τη Χαμάς- επιβάλει μηχανισμό κηδεμονίας και μηχανισμό επίτευξης των στόχων που το Ισραήλ δεν πέτυχε μέσω του πολέμου.

Η Χαμάς αναφέρει πως το ψήφισμα έρχεται σε αντίθεση με την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, στερεί το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, ενώ υπογραμμίζει το δικαίωμα στην « αντίσταση στην κατοχή με όλα τα μέσα (…) ένα νόμιμο δικαίωμα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συμβάσεις». Η Χαμάς θεωρεί το ζήτημα του οπλισμού των παλαιστινιακών οργανώσεων «εσωτερική εθνική υπόθεση».

Η στάση της Χαμάς ως προς την διεθνή δύναμη είναι πως θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός Γάζας και να μην αναλάβει ρόλο αφοπλισμού, καθώς τότε θα χάσει αυτόματα το στάτους ουδετερότητας. Ζητά ειρηνευτική δύναμη μονάχα στα σύνορα Γάζας – Ισραήλ και υπό την εποπτεία του ΟΗΕ.

Η Χαμάς επίσης τονίζει την σημασία του ανοίγματος στην ανθρωπιστική βοήθεια, πάλι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και συγκεκριμένα με πρώτη και κύρια οργάνωση την UNWRA.

Η ανακοίνωση της Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ

«Η απόφαση αυτή δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο των πολιτικών και ανθρωπιστικών απαιτήσεων και δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού μας, ιδίως στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία για δύο χρόνια υπέστη έναν βίαιο γενοκτονικό πόλεμο και άνευ προηγουμένου εγκλήματα που διαπράχθηκαν από την τρομοκρατική κατοχή μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις των οποίων εξακολουθούν να είναι αισθητά παρά την αναγγελία του τέλους του πολέμου σύμφωνα με το σχέδιο του προέδρου Τραμπ.

» Το ψήφισμα επιβάλλει έναν διεθνή μηχανισμό κηδεμονίας στη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο ο λαός μας και οι φατρίες του απορρίπτουν. Επιβάλλει επίσης έναν μηχανισμό για την επίτευξη των στόχων της κατοχής, τους οποίους δεν κατάφερε να επιτύχει μέσω της βίαιης γενοκτονίας της.

» Επιπλέον, η απόφαση αυτή αποκόπτει τη Λωρίδα της Γάζας από την υπόλοιπη παλαιστινιακή γεωγραφία και επιχειρεί να επιβάλει νέες πραγματικότητες μακριά από τις αρχές και τα νόμιμα εθνικά δικαιώματα του λαού μας, στερώντας έτσι από τον λαό μας το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

»Τα όπλα της αντίστασης συνδέονται με την ύπαρξη της κατοχής, και οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το θέμα των όπλων πρέπει να παραμείνει εσωτερική εθνική υπόθεση που συνδέεται με μια πολιτική πορεία που εξασφαλίζει το τέλος της κατοχής, την ίδρυση του κράτους (της Παλαιστίνης) και την αυτοδιάθεση».

Για τη διεθνή ειρηνευτική δύναμη

«Η ανάθεση καθηκόντων και ρόλων στη διεθνή δύναμη εντός της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, την στερεί από την ουδετερότητά της και την μετατρέπει σε μέρος της σύγκρουσης υπέρ της κατοχής. Οποιαδήποτε διεθνής δύναμη, εάν συσταθεί, πρέπει να αναπτυχθεί μόνο στα σύνορα για να διαχωρίσει τις δυνάμεις, να παρακολουθεί την κατάπαυση του πυρός και να τελεί υπό την πλήρη εποπτεία του ΟΗΕ.

» Πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά σε συντονισμό με τις επίσημες παλαιστινιακές αρχές, χωρίς να έχει καμία συμμετοχή η κατοχή, και να εργάζεται για να εξασφαλίσει τη ροή της βοήθειας, χωρίς να μετατραπεί σε αρχή ασφαλείας που καταδιώκει τον λαό μας και την αντίστασή του.

» Η ανθρωπιστική βοήθεια, η ανακούφιση των πληγέντων και το άνοιγμα των συνοριακών διαβάσεων είναι θεμελιώδη δικαιώματα του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας.

» Οι επιχειρήσεις βοήθειας και ανακούφισης δεν μπορούν να παραμείνουν υποκείμενες σε πολιτικοποίηση, εκβιασμό και υποταγή σε πολύπλοκους μηχανισμούς εν μέσω της άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής καταστροφής που έχει προκαλέσει η κατοχή, η οποία απαιτεί την επίσπευση του ανοίγματος των συνοριακών διαβάσεων και την κινητοποίηση όλων των πόρων για την αντιμετώπισή της μέσω του ΟΗΕ και των οργανισμών του, με πρώτο μεταξύ αυτών την UNRWA.

» Καλούμε τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αξίες και να υιοθετήσουν ψηφίσματα που θα αποδώσουν δικαιοσύνη στη Γάζα και στον παλαιστινιακό αγώνα, μέσω της πραγματικής παύσης του βίαιου γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα, της ανοικοδόμησης, του τερματισμού της κατοχής και της παροχής της δυνατότητας στον λαό μας στον αυτοπροσδιορισμό και να ιδρύσει το ανεξάρτητο κράτος του με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ».