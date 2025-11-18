newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
«Η αντίσταση στην κατοχή με όλα τα μέσα είναι ένα νόμιμο δικαίωμα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο» λέει η Χαμάς
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 02:44

«Η αντίσταση στην κατοχή με όλα τα μέσα είναι ένα νόμιμο δικαίωμα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο» λέει η Χαμάς

Η Χαμάς, όχι μόνο δεν καταθέτει τα όπλα, αλλά διαφωνεί με την ειρηνευτική δύναμη να αναλαμβάνει ρόλο εντός της Γάζας με ευθύνη τον αφοπλισμό των παλαιστινιακών οργανώσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Spotlight

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέροντας πως δεν τηρούνται βασικά δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Το ψήφισμα -κατά τη Χαμάς- επιβάλει μηχανισμό κηδεμονίας και μηχανισμό επίτευξης των στόχων που το Ισραήλ δεν πέτυχε μέσω του πολέμου.

Η Χαμάς αναφέρει πως το ψήφισμα έρχεται σε αντίθεση με την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, στερεί το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, ενώ υπογραμμίζει το δικαίωμα στην « αντίσταση στην κατοχή με όλα τα μέσα (…) ένα νόμιμο δικαίωμα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συμβάσεις». Η Χαμάς θεωρεί το ζήτημα του οπλισμού των παλαιστινιακών οργανώσεων «εσωτερική εθνική υπόθεση».

Η στάση της Χαμάς ως προς την διεθνή δύναμη είναι πως θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός Γάζας και να μην αναλάβει ρόλο αφοπλισμού, καθώς τότε θα χάσει αυτόματα το στάτους ουδετερότητας. Ζητά ειρηνευτική δύναμη μονάχα στα σύνορα Γάζας – Ισραήλ και υπό την εποπτεία του ΟΗΕ.

Η Χαμάς επίσης τονίζει την σημασία του ανοίγματος στην ανθρωπιστική βοήθεια, πάλι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και συγκεκριμένα με πρώτη και κύρια οργάνωση την UNWRA.

Η ανακοίνωση της Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ

«Η απόφαση αυτή δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο των πολιτικών και ανθρωπιστικών απαιτήσεων και δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού μας, ιδίως στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία για δύο χρόνια υπέστη έναν βίαιο γενοκτονικό πόλεμο και άνευ προηγουμένου εγκλήματα που διαπράχθηκαν από την τρομοκρατική κατοχή μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις των οποίων εξακολουθούν να είναι αισθητά παρά την αναγγελία του τέλους του πολέμου σύμφωνα με το σχέδιο του προέδρου Τραμπ.

» Το ψήφισμα επιβάλλει έναν διεθνή μηχανισμό κηδεμονίας στη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο ο λαός μας και οι φατρίες του απορρίπτουν. Επιβάλλει επίσης έναν μηχανισμό για την επίτευξη των στόχων της κατοχής, τους οποίους δεν κατάφερε να επιτύχει μέσω της βίαιης γενοκτονίας της.

» Επιπλέον, η απόφαση αυτή αποκόπτει τη Λωρίδα της Γάζας από την υπόλοιπη παλαιστινιακή γεωγραφία και επιχειρεί να επιβάλει νέες πραγματικότητες μακριά από τις αρχές και τα νόμιμα εθνικά δικαιώματα του λαού μας, στερώντας έτσι από τον λαό μας το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

»Τα όπλα της αντίστασης συνδέονται με την ύπαρξη της κατοχής, και οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το θέμα των όπλων πρέπει να παραμείνει εσωτερική εθνική υπόθεση που συνδέεται με μια πολιτική πορεία που εξασφαλίζει το τέλος της κατοχής, την ίδρυση του κράτους (της Παλαιστίνης) και την αυτοδιάθεση».

Τα παιδιά στη Γάζα προσπαθούν να ζεσταθούν μπροστά από μια αυτοσχέδια φωτιά σε δοχείο από κονσέρβα.

Για τη διεθνή ειρηνευτική δύναμη

«Η ανάθεση καθηκόντων και ρόλων στη διεθνή δύναμη εντός της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, την στερεί από την ουδετερότητά της και την μετατρέπει σε μέρος της σύγκρουσης υπέρ της κατοχής. Οποιαδήποτε διεθνής δύναμη, εάν συσταθεί, πρέπει να αναπτυχθεί μόνο στα σύνορα για να διαχωρίσει τις δυνάμεις, να παρακολουθεί την κατάπαυση του πυρός και να τελεί υπό την πλήρη εποπτεία του ΟΗΕ.

» Πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά σε συντονισμό με τις επίσημες παλαιστινιακές αρχές, χωρίς να έχει καμία συμμετοχή η κατοχή, και να εργάζεται για να εξασφαλίσει τη ροή της βοήθειας, χωρίς να μετατραπεί σε αρχή ασφαλείας που καταδιώκει τον λαό μας και την αντίστασή του.

» Η ανθρωπιστική βοήθεια, η ανακούφιση των πληγέντων και το άνοιγμα των συνοριακών διαβάσεων είναι θεμελιώδη δικαιώματα του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας.

» Οι επιχειρήσεις βοήθειας και ανακούφισης δεν μπορούν να παραμείνουν υποκείμενες σε πολιτικοποίηση, εκβιασμό και υποταγή σε πολύπλοκους μηχανισμούς εν μέσω της άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής καταστροφής που έχει προκαλέσει η κατοχή, η οποία απαιτεί την επίσπευση του ανοίγματος των συνοριακών διαβάσεων και την κινητοποίηση όλων των πόρων για την αντιμετώπισή της μέσω του ΟΗΕ και των οργανισμών του, με πρώτο μεταξύ αυτών την UNRWA.

» Καλούμε τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αξίες και να υιοθετήσουν ψηφίσματα που θα αποδώσουν δικαιοσύνη στη Γάζα και στον παλαιστινιακό αγώνα, μέσω της πραγματικής παύσης του βίαιου γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα, της ανοικοδόμησης, του τερματισμού της κατοχής και της παροχής της δυνατότητας στον λαό μας στον αυτοπροσδιορισμό και να ιδρύσει το ανεξάρτητο κράτος του με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Wall Street
Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Εδώ Πολυτεχνείο
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Τραμπ θέλει να δώσει F-35 και πυρηνική ενέργεια στη Σαουδική Αραβία
Επίσκεψη Σαλμάν 18.11.25

Ο Τραμπ δίνει πυρηνική ενέργεια και F-35 στη Σαουδική Αραβία

Συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια αναμένεται να υπογράψουν οι ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία κατά την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στον οποίο ο Τραμπ θέλει να πουλήσει και F-35.

Σύνταξη
Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών
DDoS 17.11.25

Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών

Την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση ανέλαβαν οι NoName057, φιλορωσική ομάδα χάκερ. Οι αρχές της Δανίας κάλεσαν τους πολίτες να μην ανησυχούν λέγοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ
Κόσμος 17.11.25

Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ

Ο Ερικ Τραμπ βάζει τέλος στις φήμες και τις θεωρίες αποκαλύπτοντας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι κάλεσε τον Μπάρον στο τηλέφωνο ένα βράδυ για να μάθει τι ακριβώς ειπώθηκε εκείνη τη στιγμή.

Σύνταξη
Νορβηγία: Αριθμός ρεκόρ πολιτών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων
Ετήσιο βαρόμετρο 17.11.25

Αριθμός ρεκόρ Νορβηγών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων

Η Νορβηγία στην Ευρώπη, εκτός της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, πηγών ορυκτών καυσίμων που δημιούργησαν τον πλούτο του αλλά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη

Σύνταξη
Ρουμανία: «Κόκκινος συναγερμός» για το τάνκερ με το LPG
Μεγάλη ανησυχία 17.11.25

«Κόκκινος συναγερμός» στη Ρουμανία: «Αν το τάνκερ με το LPG εκραγεί…» - Εκκένωση περιοχών

Ο επικεφαλής του Τμήματος Έκτακτων Αναγκών της Ρουμανίας (DSU) δήλωσε ότι ο κίνδυνος έκρηξης του τάνκερ που χτυπήθηκε από ρωσικά drones, στην ουκρανική όχθη του Δούναβη, είναι υψηλός. Εάν το πλοίο εκραγεί, ο αντίκτυπος θα είναι αισθητός σε ακτίνα 4,5-5 χιλιομέτρων, εξήγησε.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής
Κόσμος 17.11.25

Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής

Η εκστρατεία στρατιωτικής πίεσης του Λευκού Οίκου στη Βενεζουέλα φαίνεται να εντείνεται, ωστόσο δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τελικό στόχο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κυπριακό: Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών – Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιούρμαν
Κυπριακό 17.11.25

Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών - Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ερχιούρμαν

Μετά το υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά για το αδιέξοδο και πρόκρινε την λύση των δύο κρατών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα Υόρκη: «Influencer» έτρωγε σε ακριβά εστιατόρια χωρίς να πληρώσει – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω
Απατεώνας 17.11.25

«Influencer» έτρωγε σε ακριβά εστιατόρια χωρίς να πληρώσει – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

Η 34χρονη υποστήριζε ότι ήταν food influencer. Ωστόσο έφευγε από τα εστιατόρια χωρίς να πληρώσει. Σε μια περίπτωση, όταν της ζητήθηκε να καταβάλει τον λογαριασμό, φέρεται ότι προσέφερε σεξουαλικές υπηρεσίες.

Σύνταξη
Μπόρις Πιστόριους: Η απάντηση της Μόσχας στην εκτίμηση ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 17.11.25

Η απάντηση της Μόσχας στην εκτίμηση ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

Η προειδοποίηση - εκτίμηση του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ότι το περασμένο καλοκαίρι μπορεί να ήταν «το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη δεν πέρασε άνευ σχολιασμού από τη Μόσχα.

Σύνταξη
Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς
Νέο φιάσκο 17.11.25

Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς

Η ασφάλεια στο Λούβρο δέχθηκε ακόμη ένα πλήγμα, μετά την κλοπή των κοσμημάτων. Δύο Βέλγοι TikTokers κατόρθωσαν ανενόχλητοι να κρεμάσουν δικό τους «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα.

Σύνταξη
Τουρκία: Έντεκα συλλήψεις για τη δηλητηρίαση δύο παιδιών και μιας ενήλικης στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκία 17.11.25

Έντεκα συλλήψεις για τη δηλητηρίαση δύο παιδιών και μιας ενήλικης στην Κωνσταντινούπολη

Τα μέλη της οικογένειας, Τούρκοι πολίτες που διέμεναν στη Γερμανία και είχαν πάει για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη, αρρώστησαν αφού κατανάλωσαν δημοφιλή εδέσματα στη συνοικία Ορτάκιοϊ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ θέλει να δώσει F-35 και πυρηνική ενέργεια στη Σαουδική Αραβία
Επίσκεψη Σαλμάν 18.11.25

Ο Τραμπ δίνει πυρηνική ενέργεια και F-35 στη Σαουδική Αραβία

Συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια αναμένεται να υπογράψουν οι ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία κατά την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στον οποίο ο Τραμπ θέλει να πουλήσει και F-35.

Σύνταξη
Η Euronext συγκέντρωσε πάνω από το 60% των μετοχών της ΕΧΑΕ
Δημόσια πρόταση 18.11.25

Το ποσοστό της ΕΧΑΕ που συγκέντρωσε η Euronext

Το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθεί επίσημα την Τετάρτη, πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι η Euronext συγκέντρωσε πάνω από από το 60% των μετοχών της ΕΧΑΕ.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)
Προκριματικά Μουντιάλ 2026 18.11.25

Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)

«Σφράγισαν» το «εισιτήριο» για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 ως πρώτες, Γερμανία κι Ολλανδία, ενώ η Πολωνία που κατετάγη δεύτερη στον όμιλό θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Τρυφερότητα 17.11.25

Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Σύνταξη
Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»

Αν και οδεύει στα 38 (τα κλείνει στις 19 Δεκεμβρίου) ο Καρίμ Μπενζεμά δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει το ποδόσφαιρο για τουλάχιστον δύο ακόμη και θα ήθελε να ανανεώσει με την Αλ Ιτιχάντ.

Σύνταξη
Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο
«Απρόβλεπτες εξελίξεις» 17.11.25

Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο

Σε δήλωση του, το Λούβρο ανέφερε ότι μια τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα εντόπισε «ιδιαίτερη ευθραυστότητα σε ορισμένες δοκούς που στηρίζουν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών
DDoS 17.11.25

Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών

Την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση ανέλαβαν οι NoName057, φιλορωσική ομάδα χάκερ. Οι αρχές της Δανίας κάλεσαν τους πολίτες να μην ανησυχούν λέγοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σύνταξη
Αυτό που θέλει ο Μέντι
On Field 17.11.25

Αυτό που θέλει ο Μέντι

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεκάθαρο στόχο ενόψει της συνέχειας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος
Προδοσία 17.11.25

Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος

Το 1968 ένας Ιρλανδός εργάτης έγινε είδηση ανά τον κόσμο ως θαμμένος ζωντανός κατακτώντας ένα ρεκόρ με τίμημα κάλπικο και πικρό. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ λέει την ματαιόδοξη ιστορία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…

Ολοι είδαν τον Μουζακίτη στην κατάκτηση του Youth League και στην πορεία του τα τελευταία δύο χρόνια στην 1η ομάδα. Κάποιοι τον είχαν ξεχωρίσει από την ομάδας Β, στη Super League 2. Λιγότεροι είχαν εντυπωσιαστεί από την ωριμότητα και το επίπεδο του παιχνιδιού του σε επίπεδο Κ15, Κ17 και Κ19. Αλλά ουσιαστικά σχεδόν κανείς (εκτός Ρέντη) δεν «είδε» αυτό που έγινε πίσω από όλα αυτά τα επιτεύγματα και την πρόκληση της εκκόλαψης ενός Πρωταθλητή Ευρώπης, μεγαλωμένο με ένα περιβραχιόνιο στο χέρι.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαυροβούνιο – Κροατία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία

LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολλανδία – Λιθουανία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία – Σλοβακία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Γερμανία – Σλοβακία

LIVE: Γερμανία – Σλοβακία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία – Σλοβακία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο