Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε χθες Δευτέρα με ψηφοφορία του υπέρ του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας (φωτογραφία του Reuters/Eduardo Munoz, επάνω, από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας).

Δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Εθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό». Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την απόφαση καθώς θα φέρει κατ’ αυτόν «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο».

Ευχαριστίες Τραμπ

«Αυτή θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ευχαριστώντας ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία — ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς απέρριψε την απόφαση, τονίζοντας πως παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο, κάτι που απορρίπτουν οι πολίτες και οι παρατάξεις της αντίστασης.

«Υπέρ της κατοχής», λέει η Χαμάς

«Η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, της στερεί την ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος στη σύγκρουση, το οποίο δρα υπέρ της κατοχής», τόνισε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ