Η συνηθισμένη για την εποχή βροχή στη Γάζα προκαλεί δυσανάλογα προβλήματα στους Παλαιστίνιους που στην πλειοψηφία τους ζουν σε σκηνές. Οι εικόνες μετά την πρωινή νεροποντή φανερώνουν ότι ο παλαιστινιακός θύλακας έχει καταστραφεί σε τέτοιο σημείο που δεν μπορεί να αντέξει ούτε τη βροχή.

Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν την ίδια σκηνή για δύο χρόνια και τη μεταφέρουν διαρκώς από το ένα μέρος στο άλλο προκειμένου να βρουν ασφαλές καταφύγιο από τις βόμβες. Επαρκής εξοπλισμός για να στεγάσει αυτόν τον κόσμο δεν έχει περάσει στον πολιορκημένο θύλακα παρά τη συμφωνία εκεχειρίας και οι οικογένειες προσπαθούν με ό,τι μέσο έχουν να βγάλουν τα νερά από τα τρύπια καταλύματα ενώ δεν υπάρχει μέρος να προφυλαχτούν.

Η πλειοψηφία των παιδιών δεν έχει χειμωνιάτικα ρούχα και παπούτσια. Ούτε ρουχισμός έχει περάσει στη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες και πολλά νήπια κυκλοφορούν ξυπόλητα, αναφέρει η ανταποκρίτρια του Al Jazeera.

Στην πραγματικότητα το Ισραήλ δεν τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας, όχι μόνο αναφορικά με την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και σε σχέση με τις επιθέσεις. Από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου ο ισραηλινός στρατός παραβίασε τουλάχιστον 282 φορές τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός με κάθε είδους επιθέσεις και σκότωσε πάνω από 240 ανθρώπους.

Πόλεμος στη Δυτική Όχθη

Την ίδια στιγμή τα πογκρόμ και οι επιθέσεις στη Δυτική Όχθη κλιμακώνονται και κάθε μέρα παλαιστινιακά χωριά και χωράφια μετατρέπονται σε πεδίο μάχης. Από την 1η Οκτωβρίου, ο ΟΗΕ έχει καταγράψει 167 επιθέσεις εποίκων που σχετίζονται με την φετινή περίοδο συγκομιδής ελιάς, επηρεάζοντας 87 παλαιστινιακές κοινότητες.

Μεταξύ 4 και 10 Νοεμβρίου, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τέσσερις Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών. Από τον Ιανουάριο 45 παιδιά έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το Ισραήλ επίσημα προχωρά σε νέους εποικισμούς και περνά σχετικά νομοσχέδια από την Κνεσέτ για κατοχή της Δυτικής Όχθης.

Την κατάσταση αυτή, που μόνο ειρηνική δεν είναι, θέλουν να νομιμοποιήσουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους μέσα από την υιοθέτηση του σχεδίου Τραμπ από τον ΟΗΕ. Παρά τους πανηγυρισμούς για ειρηνική λύση και νέα «αυγή για τη Μέση Ανατολή» είναι σαφές ότι το σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ αντιμετωπίζει πιέσεις από διάφορες κατευθύνσεις.

Η πραγματικότητα της λεγόμενης εκεχειρίας, οι φιλοϊσραηλινοί όροι του σχεδίου Τραμπ, η έλλειψη μακροχρόνιας ρεαλιστικής λύσης με τον παραγκωνισμό των Παλαιστινίων και η απαίτηση από τα αραβικά καθεστώτα να κάνουν τη βρώμικη δουλειά για χάρη του Ισραήλ κάνουν την περιβόητη πρόταση ειρήνης να παραπαίει.

Διχοτόμηση

Η πλειοψηφία των Παλαιστινίων δήλωσε πρόσφατα σε δημοσκόπηση ότι δεν εμπιστεύεται το σχέδιο Τραμπ και ότι διαφωνεί με τον αφοπλισμό των παλαιστινιακών οργανώσεων ακόμα κι αν αυτό θα σήμανε επιστροφή των επιθέσεων με πλήρη ισχύ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters η Χαμάς συνεχίζει να έχει τον έλεγχο της Γάζας – του τμήματος που δεν ελέγχει το Ισραήλ – και να προσπαθεί να οργανώσει δομές ελέγχου, αστυνόμευσης, και παροχής υποτυπώδους προστασίας.

Το Ισραήλ από την άλλη που κατέχει πάνω από το 50% της Λωρίδας της Γάζας προσπαθεί να εδραιώσει την παρουσία του για μόνιμη κατοχή ενώ σειρά δημοσιευμάτων αναφέρει ότι το σχέδιο είναι η διχοτόμηση του παλαιστινιακού θύλακα και η ανοικοδόμηση μόνο του τμήματος που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.

Οι «δυνάμεις σταθεροποίησης» που προβλέπει ο Τραμπ για τη Γάζα προβληματίζουν τα αραβικά καθεστώτα που διστάζουν να στείλουν στρατό για να εμπλακεί σε απευθείας σύγκρουση με παλαιστινιακές οργανώσεις.

Η άρνηση του Ισραήλ να αναλάβει την εξουσία ακόμα και η απονομιμοποιημένη στα μάτια των Παλαιστινίων, Παλαιστινιακή Αρχή, δυσκολεύει τους υποτιθέμενους συμμάχους του παλαιστινιακού λαού να παρουσιάσουν κάποιο θετικό πρόσημο για το ειρηνευτικό σχέδιο.

Τα δύο ψηφίσματα στον ΟΗΕ

Την ίδια στιγμή η Ρωσία που εδώ και μήνες δεν έχει σχολιάσει το παραμικρό για τη Γάζα παρά υποδέχτηκε με θετικά σχόλια το σχέδιο των ΗΠΑ, αποφάσισε να υπενθυμίσει την παρουσία της ενόψει του ψηφίσματος στον ΟΗΕ και ενώ οι σχέσεις του Πούτιν με τον Τραμπ πέρασαν από τον μήνα του μέλιτος στην ψυχρότητα και τις υπόκωφες απειλές λόγω του αδιεξόδου στην Ουκρανία.

Έτσι κατέθεσε αντιπρόταση στον ΟΗΕ βασισμένη βέβαια στο σχέδιο Τραμπ αλλά βγάζοντας εκτός τη δημιουργία ενός συμβουλίου ειρήνης και την άμεση ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα ενώ ζητά από τα Ηνωμένα Έθνη να καταρτίσουν τα ίδια ένα σχέδιο ανάπτυξης διεθνούς δύναμης και αναφέρει τη λύση των δύο κρατών.

Κάπως έτσι το σχέδιο Τραμπ συμπεριέλαβε τελικά την αναφορά σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος και την Παρασκευή οι ΗΠΑ, το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Ιορδανία και η Τουρκία σε κοινή δήλωσή τους ζήτησαν από τον ΟΗΕ να προχωρήσει γρήγορα στην έγκριση του σχεδίου.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η ψηφοφορία στο ΣΑ θα γίνει τη Δευτέρα.

«Οποιαδήποτε άρνηση υποστήριξης αυτού του ψηφίσματος αποτελεί ψήφο είτε υπέρ της συνεχιζόμενης κυριαρχίας των τρομοκρατών της Χαμάς είτε υπέρ της επιστροφής στον πόλεμο με το Ισραήλ, καταδικάζοντας την περιοχή και τον λαό της σε αέναη σύγκρουση», έγραψε στην εφημερίδα The Washington Post ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Βαλτς.

«Κάθε απόκλιση από αυτό το μονοπάτι, είτε από εκείνους που επιθυμούν να παίξουν πολιτικά παιχνίδια είτε να επαναπροσδιορίσουν το παρελθόν, θα έχει ένα πραγματικό ανθρώπινο κόστος», πρόσθεσε.

Το μεγάλο παζάρι

Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ προσπαθούν να σφραγίσουν τις συμφωνίες ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών καθεστώτων. Τη Δευτέρα ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θα φτάσει στην Ουάσιγκτον συνοδευόμενος από 1.000 αξιωματούχους και μία λίστα με πολλές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με το Middle East Eye η Σαουδική Αραβία έχει αποφύγει επιτυχώς μέχρι τώρα να προχωρήσει στην ομαλοποίηση των σχέσεών της με το Ισραήλ και υποτίθεται ότι η συνάντηση της Δευτέρας δεν έχει στην ατζέντα της αυτή τη συμφωνία.

Το ραντεβού στις ΗΠΑ έχει ως στόχο την εμβάθυνση της αμυντικής συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο τραπέζι θα πέσει εκτός από την πώληση F-35 και η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στην πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ μιας και η απόφαση της αραβικής χώρας να προχωρήσει σε αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν που είναι πυρηνική δύναμη, ανησύχησε την Ουάσιγκτον.

Τα παζάρια των ΗΠΑ με τους παίκτες της περιοχής συνεχίζονται προκειμένου το σχέδιο Τραμπ να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που όμως είναι πιο δύσκολο στην πράξη από ό, τι στην αίθουσα συσκέψεων του ΟΗΕ. Την ίδια στιγμή ο δρόμος για την ειρήνη στην περιοχή μοιάζει ακόμα πιο μακρινός.