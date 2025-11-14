Η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο στη Γάζα – Πιθανή η διαίρεση του θύλακα

Καθώς η Γάζα συνεχίζει να πλήττεται από σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και η διαδικασία μετάβασης προχωρά με αργούς ρυθμούς, το Reuters αναφέρει πως η Χαμάς εντείνει τον έλεγχό της στη ζωή των κατοίκων της περιοχής.

Δώδεκα κάτοικοι της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων εμπόρων με άμεση γνώση της τοπικής αγοράς, αναφέρουν, σύμφωνα με το πρακτορείο, ότι η Χαμάς παρακολουθεί στενά τα αγαθά που εισέρχονται στην περιοχή, επιβάλλει τέλη σε εισαγόμενα προϊόντα, όπως καύσιμα και τσιγάρα, ενώ επιβάλει πρόστιμα σε εκείνους που συλλαμβάνονται να υπερχρεώνουν τους καταναλωτές.

Ο Ισμαήλ Αλ-Θαουάμπτα, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, απέρριψε αυτές τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι οι αναφορές για νέους φόρους στα τσιγάρα και τα καύσιμα ήταν ανακριβείς.

Ο Αλ-Θαουάμπτα υποστήριξε ότι η Χαμάς επικεντρώνεται κυρίως στη διαχείριση των ανθρωπιστικών αναγκών και στην προσπάθεια σταθεροποίησης της οικονομίας, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της Χαμάς για μια ομαλή μετάβαση σε μια τεχνοκρατική διοίκηση. «Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε ομαλά στη μετάβαση», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της Χαμάς να αποφευχθεί οποιοδήποτε χάος στη Γάζα.

Από την πλευρά τους, έμποροι όπως ο Χατέμ Αμπού Νταλάλ, ιδιοκτήτης εμπορικού κέντρου στη Γάζα, σημειώνουν ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές λόγω της έλλειψης αγαθών στην περιοχή. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης προσπαθούν να βάλουν τάξη στην οικονομία, ελέγχοντας τα αγαθά και καθορίζοντας τιμές.

Οι τιμές αλλάζουν συνεχώς

Από την άλλη, ο Μοχάμεντ Χαλίφα, ο οποίος έκανε αγορές στην κεντρική Γάζα, παρατήρησε ότι οι τιμές αλλάζουν συνεχώς, παρά τις προσπάθειες κανονισμού. «Είναι σαν χρηματιστήριο», είπε χαρακτηριστικά. «Οι τιμές είναι υψηλές. Δεν υπάρχει εισόδημα, οι συνθήκες είναι δύσκολες, η ζωή είναι σκληρή, και ο χειμώνας έρχεται».

Η ειρηνική συμφωνία που προτάθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξασφάλισε εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου και την απελευθέρωση των τελευταίων ζωντανών ομήρων που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας μεταβατικής αρχής, την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την έναρξη ανοικοδόμησης της περιοχής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η διαίρεση της Γάζας φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε περισσότερη από τη μισή περιοχή και οι προσπάθειες προώθησης του σχεδίου φαίνονται να αποτυγχάνουν. Σχεδόν το σύνολο των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας ζει σε περιοχές που ελέγχει η Χαμάς, η οποία ανέλαβε τον έλεγχο της περιοχής από την Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς και το Κίνημα Φατάχ το 2007.

Ο Γκάιθ αλ-Ομάρι, ανώτερος ερευνητής στο Washington Institute, δήλωσε ότι οι ενέργειες της Χαμάς στοχεύουν στο να δείξουν στους κατοίκους της Γάζας και στις ξένες δυνάμεις ότι δεν μπορεί να παρακαμφθεί. «Όσο περισσότερο περιμένει η διεθνής κοινότητα, τόσο περισσότερο η Χαμάς εδραιώνεται», είπε.

Η Χαμάς θέλει να συνεχίζει να κυβερνά

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η οργάνωση δεν μπορεί και δεν θα κυβερνήσει στη Γάζα, προσθέτοντας ότι μπορεί να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση στη Γάζα μόλις εγκριθεί το σχέδιο του Τραμπ από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει γίνει πρόοδος προς τη δημιουργία της πολυεθνικής δύναμης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή επιμένει στην ανάγκη να συμμετάσχει στη νέα κυβέρνηση της Γάζας, αν και το Ισραήλ απορρίπτει την ιδέα να αναλάβει η ΠΑ και πάλι τη διακυβέρνηση της περιοχής. Οι σχέσεις μεταξύ Φατάχ και Χαμάς παραμένουν τεταμένες όσον αφορά τον τρόπο σχηματισμού της νέας κυβέρνησης.

Ο Μούνθερ αλ-Χάεκ, εκπρόσωπος της Φατάχ στη Γάζα, δήλωσε ότι οι ενέργειες της οργάνωσης «δίνουν σαφή ένδειξη ότι η Χαμάς θέλει να συνεχίσει να κυβερνά». Στις περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ, μικρές παλαιστινιακές ομάδες που αντιτίθενται στη Χαμάς διατηρούν παρουσία, προσφέροντας μια μόνιμη πρόκληση για την εξουσία της.

Οι κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αν και η βοήθεια που εισέρχεται από το εξωτερικό έχει αυξηθεί από την εκεχειρία.