newspaper
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 15:18
Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο στη Γάζα – Πιθανή η διαίρεση του θύλακα
Κόσμος 14 Νοεμβρίου 2025 | 15:50

Η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο στη Γάζα – Πιθανή η διαίρεση του θύλακα

«Όσο περισσότερο περιμένει η διεθνής κοινότητα, τόσο περισσότερο η Χαμάς εδραιώνεται»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Spotlight

Καθώς η Γάζα συνεχίζει να πλήττεται από σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και η διαδικασία μετάβασης προχωρά με αργούς ρυθμούς, το Reuters αναφέρει πως η Χαμάς εντείνει τον έλεγχό της στη ζωή των κατοίκων της περιοχής.

Δώδεκα κάτοικοι της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων εμπόρων με άμεση γνώση της τοπικής αγοράς, αναφέρουν, σύμφωνα με το πρακτορείο, ότι η Χαμάς παρακολουθεί στενά τα αγαθά που εισέρχονται στην περιοχή, επιβάλλει τέλη σε εισαγόμενα προϊόντα, όπως καύσιμα και τσιγάρα, ενώ επιβάλει πρόστιμα σε εκείνους που συλλαμβάνονται να υπερχρεώνουν τους καταναλωτές.

Ο Ισμαήλ Αλ-Θαουάμπτα, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, απέρριψε αυτές τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι οι αναφορές για νέους φόρους στα τσιγάρα και τα καύσιμα ήταν ανακριβείς.

Ο Αλ-Θαουάμπτα υποστήριξε ότι η Χαμάς επικεντρώνεται κυρίως στη διαχείριση των ανθρωπιστικών αναγκών και στην προσπάθεια σταθεροποίησης της οικονομίας, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της Χαμάς για μια ομαλή μετάβαση σε μια τεχνοκρατική διοίκηση. «Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε ομαλά στη μετάβαση», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της Χαμάς να αποφευχθεί οποιοδήποτε χάος στη Γάζα.

Από την πλευρά τους, έμποροι όπως ο Χατέμ Αμπού Νταλάλ, ιδιοκτήτης εμπορικού κέντρου στη Γάζα, σημειώνουν ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές λόγω της έλλειψης αγαθών στην περιοχή. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης προσπαθούν να βάλουν τάξη στην οικονομία, ελέγχοντας τα αγαθά και καθορίζοντας τιμές.

Οι τιμές αλλάζουν συνεχώς

Από την άλλη, ο Μοχάμεντ Χαλίφα, ο οποίος έκανε αγορές στην κεντρική Γάζα, παρατήρησε ότι οι τιμές αλλάζουν συνεχώς, παρά τις προσπάθειες κανονισμού. «Είναι σαν χρηματιστήριο», είπε χαρακτηριστικά. «Οι τιμές είναι υψηλές. Δεν υπάρχει εισόδημα, οι συνθήκες είναι δύσκολες, η ζωή είναι σκληρή, και ο χειμώνας έρχεται».

Η ειρηνική συμφωνία που προτάθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξασφάλισε εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου και την απελευθέρωση των τελευταίων ζωντανών ομήρων που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας μεταβατικής αρχής, την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την έναρξη ανοικοδόμησης της περιοχής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η διαίρεση της Γάζας φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε περισσότερη από τη μισή περιοχή και οι προσπάθειες προώθησης του σχεδίου φαίνονται να αποτυγχάνουν. Σχεδόν το σύνολο των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας ζει σε περιοχές που ελέγχει η Χαμάς, η οποία ανέλαβε τον έλεγχο της περιοχής από την Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς και το Κίνημα Φατάχ το 2007.

Ο Γκάιθ αλ-Ομάρι, ανώτερος ερευνητής στο Washington Institute, δήλωσε ότι οι ενέργειες της Χαμάς στοχεύουν στο να δείξουν στους κατοίκους της Γάζας και στις ξένες δυνάμεις ότι δεν μπορεί να παρακαμφθεί. «Όσο περισσότερο περιμένει η διεθνής κοινότητα, τόσο περισσότερο η Χαμάς εδραιώνεται», είπε.

Η Χαμάς θέλει να συνεχίζει να κυβερνά

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η οργάνωση δεν μπορεί και δεν θα κυβερνήσει στη Γάζα, προσθέτοντας ότι μπορεί να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση στη Γάζα μόλις εγκριθεί το σχέδιο του Τραμπ από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει γίνει πρόοδος προς τη δημιουργία της πολυεθνικής δύναμης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή επιμένει στην ανάγκη να συμμετάσχει στη νέα κυβέρνηση της Γάζας, αν και το Ισραήλ απορρίπτει την ιδέα να αναλάβει η ΠΑ και πάλι τη διακυβέρνηση της περιοχής. Οι σχέσεις μεταξύ Φατάχ και Χαμάς παραμένουν τεταμένες όσον αφορά τον τρόπο σχηματισμού της νέας κυβέρνησης.

Ο Μούνθερ αλ-Χάεκ, εκπρόσωπος της Φατάχ στη Γάζα, δήλωσε ότι οι ενέργειες της οργάνωσης «δίνουν σαφή ένδειξη ότι η Χαμάς θέλει να συνεχίσει να κυβερνά». Στις περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ, μικρές παλαιστινιακές ομάδες που αντιτίθενται στη Χαμάς διατηρούν παρουσία, προσφέροντας μια μόνιμη πρόκληση για την εξουσία της.

Οι κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αν και η βοήθεια που εισέρχεται από το εξωτερικό έχει αυξηθεί από την εκεχειρία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πλούτος: Τα «κρυμμένα» 14,5 τρισ. στα διασυνοριακά-offshore κέντρα του πλανήτη

Πλούτος: Τα «κρυμμένα» 14,5 τρισ. στα διασυνοριακά-offshore κέντρα του πλανήτη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

Σύνταξη
Δημοσκόπηση για τη Δημοκρατία: Δυσαρεστημένοι οι πολίτες στη Δύση από τη λειτουργία του συστήματος
Δημοσκόπηση 14.11.25

Υπέρμαχοι της Δημοκρατίας οι πολίτες στη Δύση, αλλά δυσαρεστημένοι από τη λειτουργία της - Θέλουν ριζικές αλλαγές

Δημοσκόπηση της Ipsos σε χώρες της Δύσης δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις και ανησυχία για τις ανισότητες - Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Δημοκρατία απειλείται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;
Ανατροπή 14.11.25

Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;

Ο Economist καταδεικνύει ότι η πτώση της συμπάθειας προς τις ΗΠΑ μεταφράζεται ξεκάθαρα σε όφελος για τον μεγαλύτερο αντίπαλό τους, την Κίνα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο
Πληγωμένη «αρκούδα» 14.11.25

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδεύει στον τέταρτο χειμώνα, στη Ρωσία ηχούν «καμπανάκια» για ύφεση, ενώ τα πετρελαϊκά έσοδα λιγοστεύουν στο πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Η Ρωσία προτείνει δικό της, εναλλακτικό σχέδιο απόφασης στο ΣΑ του ΟΗΕ
«Ενιαία προσέγγιση» 14.11.25

«Αντιπρόταση» της Ρωσίας στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις για να υιοθετηθεί το δικό τους σχέδιο απόφασης για τη Γάζα στο ΣΑ του ΟΗΕ, ενώ η Ρωσία κατέθεσε «αντιπρόταση», εμπνευσμένη όπως ισχυρίζεται από το αμερικανικό.

Σύνταξη
Ρωσία: Ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα
Νοβοροσίσκ 14.11.25

Ζημιές από ουκρανική επίθεση σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα

Στο Νοβοροσίσκ, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, επιτέθηκαν με drones οι ουκρανικές δυνάμεις, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και λιμενικές υποδομές.

Σύνταξη
Γάζα: Πιέσεις ασκούν οι ΗΠΑ για να υιοθετηθεί το σχέδιο Τραμπ από το ΣΑ του ΟΗΕ
Σχέδιο Τραμπ 14.11.25

Πιέσεις των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

«Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη» στη Γάζα, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ και παροτρύνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «να ενωθεί και να προχωρήσει για να εγγυηθεί την απελπιστικά αναγκαία ειρήνη».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

Σύνταξη
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
Καλοσύνη 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

Σύνταξη
Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της
Πολιτική 14.11.25

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ανέφερε πως η «Ιθάκη» θα είναι ένα «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» απάντησε μεταξύ άλλων ότι προτιμά να αφιερώνει τον χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι και στους διαλόγους του «Φραπέ»

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί
Πολιτική 14.11.25

Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί

«Την άνοιξη του 2027 είπα για τις εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Σύνταξη
Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)
Euroleague 14.11.25

Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!

Σύνταξη
Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης – «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»
Δευτερολογία 14.11.25

Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης - «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Βουλή αποποιούμενος ουσιαστικά κάθε ευθύνη για την κατάσταση.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο