Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ της Χαμάς ανέκτησαν τα λείψανα του υπολοχαγού του ισραηλινού στρατού Χαντάρ Γκόλντιν από τη Ταξιαρχία Γκιβάτι, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Γάζας το 2014 και η σορός του είχε μεταφερθεί. Στις 4 Νοεμβρίου ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ, είχε αναφέρει πως αν επιστρέφονταν η σορός θα σκέφτονταν σοβαρά να αφήσει να φύγουν τα 200 μέλη της Χαμάς που βρίσκονται σε τούνελ κάτω από τη Ράφα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Israel Hayom, οι ισραηλινές δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι η σορός που παρέλαβε σήμερα η Χαμάς ανήκει πράγματι στον Χαντάρ Γκόλντιν, τον στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014 σε σύγκρουση με τις Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ. Παρόλα αυτά θέλουν να το επιβεβαιώσουν με εξέταση DNA. Μαζί του βρίσκονταν στο ίδιο σημείο και 6 νεκρά μέλη της Χαμάς, χωρίς να υπάρχει αναφορά πότε έχασαν τη ζωή τους.

Ανώτερη πηγή της Χαμάς δήλωσε σήμερα Σάββατο στο Al Jazeera ότι εντοπίστηκε ένας νεκρός όμηρος στην περιοχή Ράφα της Λωρίδας της Γάζας, ισχυριζόμενη ότι πρόκειται για τον υπολοχαγό Χαντάρ Γκόλντιν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο νεκρός όμηρος που αναμένεται να μεταφερθεί είναι ο υπολοχαγός Γκόλντιν. Ωστόσο, η πλήρης και οριστική ταυτοποίηση θα είναι δυνατή μόνο μετά από ιατροδικαστική εξέταση. Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του IDF, υποστράτηγος Eyal Zamir, επισκέφθηκε το σπίτι της οικογένειας Γκόλντιν.

H Χαμάς πρότεινε να επιστρέψει τα λείψανα του νεκρού στρατιώτη

Στην περιοχή Μπάνι Σουχαΐλα της Ράφα, καθώς και σε άλλες περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, παραμένουν εγκλωβισμένα περίπου 200 μέλη της Χαμάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ζαμίρ συνέστησε στην κυβέρνηση να εξοντώσει όλους τους τρομοκράτες σε αυτές τις περιοχές και να συνεχίσει την αναζήτηση των τούνελ.

Ωστόσο, η Χαμάς προσφέρθηκε να εντοπίσει και να επιστρέψει τα λείψανα επιπλέον Ισραηλινών στρατιωτών σε αντάλλαγμα για την ασφαλή διέλευση των 200 μαχητών της που έχουν παγιδευτεί στη Ράφα. Ο Νετανιάχου φέρεται να εξέτασε την πρόταση, αλλά την απέσυρε μετά από εσωτερικές κριτικές και απειλές από την ακροδεξιά πτέρυγα και τους Σμότριτς και Μπεν-Γκβιρ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας πιστεύουν ότι η οργάνωση γνωρίζει μόνο την τύχη τριών ή τεσσάρων από τους οκτώ στρατιώτες που εξακολουθούν να αγνοούνται στη Γάζα. «Εάν η οργάνωση δηλώσει ότι δεν έχει περαιτέρω πληροφορίες, θα συγκληθεί ειδική επιτροπή ασφαλείας και πολιτικής αξιολόγησης», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας. «Τότε θα μάθουμε αν η Χαμάς λέει ψέματα ή αν πραγματικά δεν γνωρίζει την τύχη των υπολοίπων».

Δεν είναι ακόμα σαφές ή γνωστό αν έκλεισε κάποια παρασκηνιακή συμφωνία ή αν η Χαμάς επέστρεψε τα λείψανα του στρατιώτη ως «ένδειξη καλής θέλησης». Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού το αποδέχθηκε, όμως δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις. Το Κανάλι 12 ανέφερε πως τα λείψανα του στρατιώτη βρίσκονταν στα ίδιοα τούνελ με τους περίπου 200 παγιδευμένους μαχητές της Χαμάς στη Ράφα.