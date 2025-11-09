newspaper
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τα λείψανα του Χαντάρ Γκολντίν που πέθανε το 2014 στη Γάζα [βίντεο]
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τα λείψανα του Χαντάρ Γκολντίν που πέθανε το 2014 στη Γάζα [βίντεο]

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού είχε υποσχεθεί πως αν επιστρέφονταν τα λείψανα του νεκρού στρατιώτη, θα σκεφτόταν την απελευθέρωση των 200 μελών της Χαμάς από τη Ράφα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Spotlight

Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ της Χαμάς ανέκτησαν τα λείψανα του υπολοχαγού του ισραηλινού στρατού Χαντάρ Γκόλντιν από τη Ταξιαρχία Γκιβάτι, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Γάζας το 2014 και η σορός του είχε μεταφερθεί. Στις 4 Νοεμβρίου ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ, είχε αναφέρει πως αν επιστρέφονταν η σορός θα σκέφτονταν σοβαρά να αφήσει να φύγουν τα 200 μέλη της Χαμάς που βρίσκονται σε τούνελ κάτω από τη Ράφα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Israel Hayom, οι ισραηλινές δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι η σορός που παρέλαβε σήμερα η Χαμάς ανήκει πράγματι στον Χαντάρ Γκόλντιν, τον στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014 σε σύγκρουση με τις Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ. Παρόλα αυτά θέλουν να το επιβεβαιώσουν με εξέταση DNA. Μαζί του βρίσκονταν στο ίδιο σημείο και 6 νεκρά μέλη της Χαμάς, χωρίς να υπάρχει αναφορά πότε έχασαν τη ζωή τους.


Ανώτερη πηγή της Χαμάς δήλωσε σήμερα Σάββατο στο Al Jazeera ότι εντοπίστηκε ένας νεκρός όμηρος στην περιοχή Ράφα της Λωρίδας της Γάζας, ισχυριζόμενη ότι πρόκειται για τον υπολοχαγό Χαντάρ Γκόλντιν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο νεκρός όμηρος που αναμένεται να μεταφερθεί είναι ο υπολοχαγός Γκόλντιν. Ωστόσο, η πλήρης και οριστική ταυτοποίηση θα είναι δυνατή μόνο μετά από ιατροδικαστική εξέταση. Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του IDF, υποστράτηγος Eyal Zamir, επισκέφθηκε το σπίτι της οικογένειας Γκόλντιν.

H Χαμάς πρότεινε να επιστρέψει τα λείψανα του νεκρού στρατιώτη

Στην περιοχή Μπάνι Σουχαΐλα της Ράφα, καθώς και σε άλλες περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, παραμένουν εγκλωβισμένα περίπου 200 μέλη της Χαμάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ζαμίρ συνέστησε στην κυβέρνηση να εξοντώσει όλους τους τρομοκράτες σε αυτές τις περιοχές και να συνεχίσει την αναζήτηση των τούνελ.

Ωστόσο, η Χαμάς προσφέρθηκε να εντοπίσει και να επιστρέψει τα λείψανα επιπλέον Ισραηλινών στρατιωτών σε αντάλλαγμα για την ασφαλή διέλευση των 200 μαχητών της που έχουν παγιδευτεί στη Ράφα. Ο Νετανιάχου φέρεται να εξέτασε την πρόταση, αλλά την απέσυρε μετά από εσωτερικές κριτικές και απειλές από την ακροδεξιά πτέρυγα και τους Σμότριτς και Μπεν-Γκβιρ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας πιστεύουν ότι η οργάνωση γνωρίζει μόνο την τύχη τριών ή τεσσάρων από τους οκτώ στρατιώτες που εξακολουθούν να αγνοούνται στη Γάζα. «Εάν η οργάνωση δηλώσει ότι δεν έχει περαιτέρω πληροφορίες, θα συγκληθεί ειδική επιτροπή ασφαλείας και πολιτικής αξιολόγησης», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας. «Τότε θα μάθουμε αν η Χαμάς λέει ψέματα ή αν πραγματικά δεν γνωρίζει την τύχη των υπολοίπων».

Δεν είναι ακόμα σαφές ή γνωστό αν έκλεισε κάποια παρασκηνιακή συμφωνία ή αν η Χαμάς επέστρεψε τα λείψανα του στρατιώτη ως «ένδειξη καλής θέλησης». Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού το αποδέχθηκε, όμως δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις. Το Κανάλι 12 ανέφερε πως τα λείψανα του στρατιώτη βρίσκονταν στα ίδιοα τούνελ με τους περίπου 200 παγιδευμένους μαχητές της Χαμάς στη Ράφα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γενική απεργία στην Πορτογαλία εναντίον του νέου εργασιακού νόμου που μεταρρυθμίζει 100 άρθρα
Εργασιακός μεσαίωνας 09.11.25

Γενική απεργία στην Πορτογαλία εναντίον του νέου εργασιακού νόμου που μεταρρυθμίζει 100 άρθρα

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία στην Πορτογαλία προκήρυξε γενική απεργία λόγω «μεταρρύθμισης» πάνω από 100 άρθρων του εργατικού δικαίου

Σύνταξη
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα
Κόσμος 09.11.25

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα

Το Ισραήλ επιστρέφει στη Γάζα τις σορούς 15 Παλαιστινίων, καθώς παρέλαβε και αναγνώρισε τα λείψανα ενός 61χρονου αναπληρωτή συντονιστή ασφαλείας στο κιμπούτς Nir Yitzhak που πολέμησε με την ομάδα του.

Σύνταξη
Φλόριντα: Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη [βίντεο]
Φονικό κυνηγητό 09.11.25

Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη σκοτώνοντας 4 άτομα

Τέσσερις πολίτες είναι νεκροί και 13 τραυματίες όταν αυτοκίνητο που καταδιώκονταν από την αστυνομία, έχασε τον έλεγχο και μπήκε μέσα σε μπαρ στην Τάμπα της Φλόριντα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Βολιβία και ΗΠΑ οι ανακοινώνουν την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων
Κόσμος 09.11.25

Η Βολιβία και ΗΠΑ οι ανακοινώνουν την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων

Στη Βολιβία, ο νέος πρόεδρος Ροδρίγο Πας και ο αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών συμφώνησαν να αναθερμάνουν τις σχέσεις των χωρών τους, τώρα που ο Μοράλες και το MAS είναι «εκτός κάδρου».

Σύνταξη
ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν
Κόσμος 09.11.25

ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ με την δημοσιονομική παράλυση να προκαλεί και πτητική παράλυση εξαιτίας της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σύνταξη
Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά
Καταστροφή 09.11.25

Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά

Οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητες έως 250 χλμ/ώρα. Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε στέγες σπιτιών, προκάλεσε ζημίες σε κτίρια και υποδομές και βλάβες στις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Έξι νεκροί.

Σύνταξη
Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν
Fake news 08.11.25

Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Μια «είδηση» η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αποδομήθηκε ως ψευδής, καθώς το υπουργείο Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διέψευσαν πως απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας στο Μεξικό

Σύνταξη
Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
«Θα πάει LNG» 08.11.25

Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βίκτορ Όρμπαν ισχυρίζεται ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε «επ’ αόριστον εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα
Απεργία στις 7/12 08.11.25

Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που προβλέπει απολύσεις χωρίς αιτιολογία και «δικαίωμα» των εργαζομένων να κάνουν υπερωρίες.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους
Δυτική Όχθη 08.11.25

Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους

Συμμορίες εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ή κατέγραφαν τη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος τους μια δημοσιογράφος του Reuters, ανάμεσα στα πολλά θύματα

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαγικό Νότιο Σέλας από την Νέα Ζηλανδία
Aurora Australis 09.11.25

Μαγικό Νότιο Σέλας από την Νέα Ζηλανδία

Το λιγότερο γνωστό Σέλας από τα δύο, το Νότιο Σέλας χάρισε μαγικές στιγμές σε όσους λατρεύουν τον νυχτερινό ουρανό στη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και την Τασμανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γενική απεργία στην Πορτογαλία εναντίον του νέου εργασιακού νόμου που μεταρρυθμίζει 100 άρθρα
Εργασιακός μεσαίωνας 09.11.25

Γενική απεργία στην Πορτογαλία εναντίον του νέου εργασιακού νόμου που μεταρρυθμίζει 100 άρθρα

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία στην Πορτογαλία προκήρυξε γενική απεργία λόγω «μεταρρύθμισης» πάνω από 100 άρθρων του εργατικού δικαίου

Σύνταξη
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα
Κόσμος 09.11.25

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα

Το Ισραήλ επιστρέφει στη Γάζα τις σορούς 15 Παλαιστινίων, καθώς παρέλαβε και αναγνώρισε τα λείψανα ενός 61χρονου αναπληρωτή συντονιστή ασφαλείας στο κιμπούτς Nir Yitzhak που πολέμησε με την ομάδα του.

Σύνταξη
Φλόριντα: Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη [βίντεο]
Φονικό κυνηγητό 09.11.25

Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη σκοτώνοντας 4 άτομα

Τέσσερις πολίτες είναι νεκροί και 13 τραυματίες όταν αυτοκίνητο που καταδιώκονταν από την αστυνομία, έχασε τον έλεγχο και μπήκε μέσα σε μπαρ στην Τάμπα της Φλόριντα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Βολιβία και ΗΠΑ οι ανακοινώνουν την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων
Κόσμος 09.11.25

Η Βολιβία και ΗΠΑ οι ανακοινώνουν την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων

Στη Βολιβία, ο νέος πρόεδρος Ροδρίγο Πας και ο αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών συμφώνησαν να αναθερμάνουν τις σχέσεις των χωρών τους, τώρα που ο Μοράλες και το MAS είναι «εκτός κάδρου».

Σύνταξη
ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν
Κόσμος 09.11.25

ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ με την δημοσιονομική παράλυση να προκαλεί και πτητική παράλυση εξαιτίας της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σύνταξη
Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα
Ελλάδα 09.11.25

Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα

Ακόμα μια σχολική αίθουσα Δημοτικού Σχολείου στην Ηγουμενίτσα, η συγκεκριμένη για δεύτερη φορά, αντιμετώπισε πτώση σοβάδων. Η πρώτη έγινε στις 4 Νοεμβρίου και η δεύτερη στις 7.

Σύνταξη
Premier League – Τσέλσι – Γουλβς 3-0: «Τριάρα» μέσα σε 22 λεπτά και 2η θέση για τους «μπλε»
Premier League 09.11.25

«Τριάρα» η Τσέλσι στη Γουλβς και 2η θέση

Με τρία γκολ από το 51' έως το 73', η Τσέλσι επιβλήθηκε της Γουλβς με 3-0 για την 11η αγωνιστική της Premier League και έστω και προσωρινά ανέβηκε στη 2η θέση με 20 βαθμούς.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά
Καταστροφή 09.11.25

Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά

Οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητες έως 250 χλμ/ώρα. Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε στέγες σπιτιών, προκάλεσε ζημίες σε κτίρια και υποδομές και βλάβες στις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Έξι νεκροί.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου
Ελλάδα 08.11.25

Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου

Συνολικά 7 άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό και δύο τραυματίας το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams
Κίνδυνος πλαστοπροσωπίας 08.11.25

Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams

Χάκερ μπορούσαν να υποδύονται στελέχη, να αλλοιώνουν συνομιλίες και να πλαστογραφούν κλήσεις σύμφωνα με τα ευρήματα της Check Point Research

Σύνταξη
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν
Fake news 08.11.25

Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Μια «είδηση» η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αποδομήθηκε ως ψευδής, καθώς το υπουργείο Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διέψευσαν πως απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας στο Μεξικό

Σύνταξη
Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος
Ελλάδα 08.11.25

Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος

Η εξέταση DNA ίσως δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα στη Βοιωτία - Το επόμενο βήμα των αστυνομικών είναι να δουν ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
«Θα πάει LNG» 08.11.25

Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βίκτορ Όρμπαν ισχυρίζεται ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε «επ’ αόριστον εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες

Διούδης, Φρίντεκ και Ντούντου είναι μέσα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μανόλο Χιμένεθ για το ματς με τους Αρκάδες στο «Βικελίδης». Εκτός έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Φαμπιάνο, Μεντίλ και Δώνης.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο