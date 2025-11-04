Το Ισραήλ παρέλαβε ακόμη μια σορό ομήρου από τη Χαμάς
Από την έναρξη της εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας
- Το γλυπτό του «εσταυρωμένου θανατοποινίτη» Ντόναλντ Τραμπ
- Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα – Δείτε φωτογραφίες
- Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Έτοιμος να μεσολαβήσει
- Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Την σορό ενός ακόμη ομήρου στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι παρέλαβε το βράδυ της Τρίτης το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.
Το φέρετρο, το οποίο συνόδευαν Ισραηλινοί στρατιώτες «πέρασε τα σύνορα προς το κράτος του Ισραήλ και κατευθύνεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, όπου θα γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης», δήλωσε ο στρατός.
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι το φέρετρο με τη σορό του ομήρου παραδόθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας στον στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας, προτού μεταφερθεί στο Ισραήλ.
Από την έναρξη της εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων φυλακισμένων, και άρχισε να επιστρέφει τις σορούς αυτών που σκοτώθηκαν.
Από τις 28 σορούς ομήρων, 20 έχουν ήδη παραδοθεί από τη Χαμάς, χωρίς να υπολογιστεί η σορός που παραδόθηκε σήμερα το βράδυ, η οποία δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.
- Η βαθμολογία της League Phase του Champions League (pic)
- Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη
- Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους»
- Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι
- Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό 0-1: Διπλό με «υπογραφή» Μπαλογκάν
- Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις