Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και οδηγηθεί στη Γάζα, ανακοινώθηκε σήμερα (2/11) από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων, που παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Νέα αεροπορική επιδρομή

Νωρίτερα σήμερα, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από νέα αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές, καθώς Ισραήλ και Χαμάς κατηγορούνται εκατέρωθεν για τις ημερήσιες παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας για την κατάπαυση του πυρός μετά από δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι η αεροπορική επιδρομή τους σκότωσε έναν ένοπλο που αποτελούσε απειλή για τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί ανακοίνωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε από την αεροπορική επιδρομή κοντά σε μία αγορά λαχανικών στο προάστιο Σετζάια στην πόλη της Γάζας.

Η ταυτότητα του νεκρού Παλαιστίνιου δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους σε περιοχές της Γάζας, όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις του παραμένουν αναπτυγμένες, στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ.