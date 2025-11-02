newspaper
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας απειλεί να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο
Κόσμος 02 Νοεμβρίου 2025 | 13:56

Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας απειλεί να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο Ίσραελ Κατζ, σε νέες δηλώσεις του, κατηγόρησε τον Λίβανο ότι αργεί στη διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ απείλησε την σήμερα να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, όπου το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

«Δεν θα ανεχτούμε καμία απειλή κατά των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ», δήλωσε ο Κατζ

«Η δέσμευση της λιβανέζικης κυβέρνησης να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να την εκδιώξει από τον νότιο Λίβανο πρέπει να τηρηθεί πλήρως», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας ότι η φιλοϊρανική ομάδα «παίζει με τη φωτιά» και κατηγορώντας τον πρόεδρο του Λιβάνου ότι «κωλυσιεργεί».

«Η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων θα συνεχιστεί και θα ενταθεί. Δεν θα ανεχτούμε καμία απειλή κατά των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ», πρόσθεσε ο Κατζ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Οι IDF παραβιάζουν τακτικά την εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρά την εκεχειρία που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πλήγματα εναντίον προπυργίων της σιιτικής ένοπλης οργάνωσης στον Λίβανο, όπως και να έχουν ακόμη υπό την κατοχή τους πέντε μεθοριακά σημεία στο νότιο τμήμα της χώρας.

Χιλιάδες Ισραηλινοί που ζούσαν κοντά στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για μήνες μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έπειτα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023.

Η φιλοϊρανική οργάνωση αποδυναμώθηκε πολύ από τον πόλεμο, κυρίως μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χασάν Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2024.

Έκτοτε οι ΗΠΑ αύξησαν τις πιέσεις τους στις λιβανέζικες αρχές να αφοπλίσουν την οργάνωση, ένα σχέδιο στο οποίο αντιτίθεται η Χεζμπολάχ και οι σύμμαχοί της.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τα πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ τις τελευταίες ημέρες.

Την Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε φονική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ωθώντας τον πρόεδρο της χώρας Ζοζέφ Αούν να δώσει εντολή στις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις να αντιδρούν σε αυτές τις διεισδύσεις.

Ο Αούν, που ζήτησε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στα μέσα Οκτωβρίου, κατηγόρησε την Παρασκευή τις ισραηλινές αρχές ότι απαντούν στην πρότασή του για διάλογο εντείνοντας τις επιθέσεις τους.

Χθες Σάββατο νέο ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τέσσερις ανθρώπους στον νότιο Λίβανο, στην περιοχή της Ναμπατίγε.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ κάλεσε τον Λίβανο χθες να ξεκινήσει άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι αν η Βηρυτός κάνει το βήμα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν «να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ να φανεί λογικό».

Economy
Δημόσιο Χρέος: Η αντίστροφη πορεία για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Η αντίστροφη πορεία για το ελληνικό χρέος

inWellness
Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
Βρετανία: Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία
Νέα εξέλιξη 02.11.25

Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία

Δύο σοβαρά τραυματίες στη Βρετανία - Αξιωματικός δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Σύνταξη
Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ
Προφητικός 02.11.25

Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ

Με το μυστήριο να περιβάλλει ακόμα τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό αποτελούν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon [βίντεο]
Αλλαγή ισορροπιών 02.11.25

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ το Σάββατο, σε τελετή παρουσία του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοβ. Μπορεί να εξαπολύσει το πυρηνικό drone Poseidon

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει
"Code Plato" 02.11.25

Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει

Η αστυνομία που ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με τους 10 σοβαρά τραυματίες σε τρένο κοντά στο Χάντιγκτον κήρυξε κωδικό «Πλάτων». Τι αφορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Βρετανία: Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία
Νέα εξέλιξη 02.11.25

Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία

Δύο σοβαρά τραυματίες στη Βρετανία - Αξιωματικός δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Σύνταξη
Brazilian butt: Υπάρχουν κι αυτοί που παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα για τα τέλεια οπίσθια
Γλουτοί 02.11.25

Brazilian butt: Υπάρχουν κι αυτοί που παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα για τα τέλεια οπίσθια

«Το Μαϊάμι εδραιώνει τη θέση του ως η πρωτεύουσα των ΗΠΑ για την πλαστική χειρουργική ανόρθωσης γλουτών» γράφει σχετικό άρθρο της El País διευκρινίζοντας: «Η χειρουργική επέμβαση αύξησης των γλουτών έχει διπλασιαστεί στην μεγαλύτερη πόλη της Φλόριντα τα τελευταία χρόνια, παρά τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, καθώς η νέα νομοθεσία επιδιώκει να περιορίσει τους σχετικούς κινδύνους».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βορίζια: «Φανούρη, αδελφέ μου… δεν μπορώ» – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο χωριό
Αιματοκύλισμα 02.11.25

«Φανούρη, αδελφέ μου... δεν μπορώ» - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια

Με σπαρακτικές κραυγές, η αδελφή του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα ζητάει να τον δει - Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα φέρουν τη σορό του στο χωριό και αύριο θα γίνει η κηδεία

Σύνταξη
LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ
Serie A 02.11.25

LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ

LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Ελλάς Βερόνα – Ίντερ για την 10η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Student Councils Call for Nat'l Protest on Nov. 6
English edition 02.11.25

Student Councils Call for Nat’l Protest on Nov. 6

Students and university groups plan a nationwide demonstration on November 6, protesting staff shortages, poor infrastructure, and education reforms that they claim will increase academic pressure and reduce access to free public education

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Μπάσκετ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sports.

Σύνταξη
Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες – «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»
Follow up 02.11.25

Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες - «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, έκανα αυτό το πράγμα, αλλά αυτό και αυτό δεν συνέβησαν, απλά, δε συνέβησαν…» είπε ο Τσάρλι Σιν στην πρόσφατη εκπομπή «In Depth With Graham Bensinger».

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών
Η ανάρτηση 02.11.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, πανηγυρίζει ακόμη για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ στις... 3 ώρες και 30 λεπτά, αν και υποστηρίζει ότι δεν το κάνει

Σύνταξη
«Δε θα τελειώσει καλά» – Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση
Καθαρή αγάπη 02.11.25

«Δε θα τελειώσει καλά» - Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση

Μέσα στην μεγάλη αναδρομική έκθεση της Αμερικανίδας φωτογράφου κι ακτιβίστριας, Ναν Γκόλντιν, στο Μιλάνο, όπου παρά τον δυσοίωνα προφητικό τίτλο This Will Not End Well, ο συναισθηματικός οπτιμισμός είναι κυρίαρχος –και παράλογος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βορίζια: Μία σύλληψη και μία προσαγωγή για την αιματοχυσία – Πέντε άτομα κρύβονται στο βουνό
Ελλάδα 02.11.25

Μία σύλληψη και μία προσαγωγή στα Βορίζια για την αιματοχυσία: Πέντε άτομα κρύβονται στο βουνό - Τη Δευτέρα η κηδεία του 39χρονου

Για το μακελειό στα Βορίζια, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο άτομα από τις αντίστοιχες οικογένειες - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό υπό τον φόβο νέας συμπλοκής

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Και «γαλάζιες» διαφωνίες 02.11.25

ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Η αντιπολίτευση τονίζει ότι η τρίμηνη παράταση λειτουργίας των καταστημάτων της επαρχίας στα ΕΛΤΑ δεν είναι λύση, ενώ δείχνει τον πανικό της κυβέρνησης μετά τις αντιδράσεις

Σύνταξη
Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας
Άλλα Αθλήματα 02.11.25

Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας

H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με το Ριάντ για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων eSports του 2027

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
