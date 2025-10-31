newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
31.10.2025 | 14:20
Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί - Πότε ξεκινά η απεργία, τι ζητούν
Λίβανος: Νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ – Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας
Κόσμος 31 Οκτωβρίου 2025 | 14:22

Λίβανος: Νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ – Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ παραβιάζει τακτικά την εκεχειρία στον Λίβανο, όπως κάνει και στη Γάζα - Τουλάχιστον 25 οι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου

Σύνταξη
Ισραηλινό πλήγμα στοίχισε σήμερα τη ζωή σε έναν άνδρα που κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 25 τον αριθμό των νεκρών σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που στηρίζεται σε στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να εξαπολύει συχνά πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας ότι στοχοθετεί τη φιλοϊρανική οργάνωση.

Σήμερα ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στοχοθέτησε έναν άνδρα σε μοτοσικλέτα στο χωριό Κουνίν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε.

Οι IDF κάνουν λόγο για πλήγμα σε μέλη της Χεζμπολάχ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Στρατιώτες του Ισραήλ σκότωσαν δημοτικό υπάλληλο την Πέμπτη

Το πλήγμα αυτό έρχεται την επομένη της διείσδυσης ισραηλινής μονάδας στο μεθοριακό χωριό Μπλίντα, όπου οι στρατιώτες σκότωσαν έναν δημοτικό υπάλληλο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ζήτησε από τον στρατό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε νέα ισραηλινή διείσδυση στο λιβανικό έδαφος.

Τις τελευταίες ημέρες η ισραηλινή αεροπορία ενέτεινε τα πλήγματά της στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχεύει μέλη ή υποδομές της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με απολογισμό που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο στηριζόμενο σε στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 25 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας Σύρος, έχουν σκοτωθεί από την αρχή του μήνα.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 111 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις ισραηλινές δυνάμεις από τον τερματισμό του πολέμου.

Σε συνομιλία που είχε σήμερα με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επισκέπτεται τη Βηρυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γιούσεφ Ράτζι του ζήτησε «να βοηθήσει στην άσκηση πίεσης στο Ισραήλ για να σταματήσει τις επιθέσεις του».

«Μόνον μια διπλωματική λύση, κι όχι στρατιωτική, μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα και να εγγυηθεί την ηρεμία στον νότο», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το Ani.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «η λιβανική κυβέρνηση συνεχίζει τη σταδιακή εφαρμογή της απόφασής της να θέσει όλα τα όπλα υπό τον έλεγχό της».

Η Χεζμπολάχ βγήκε πολύ αποδυναμωμένη από τον πόλεμο και οι ΗΠΑ ασκούν έντονες πιέσεις στη λιβανική κυβέρνηση ώστε η οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της στον λιβανικό στρατό, κάτι που αρνείται μέχρι τώρα να κάνει.

Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Τράπεζες
Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

inWellness
inTown
Brain drain: Φόβος για νέο κύμα στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ – Μπορεί να ανακοπεί;
Τι λένε αναλυτές 31.10.25

Φόβος για νέο κύμα brain drain στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ - Μπορεί να ανακοπεί;

Τι δείχνουν οι έρευνες για τον κίνδυνο του brain drain - Τι είχε συμβεί όταν εισήλθαν στην ΕΕ Κροατία και Ρουμανία - Τι μέτρα μπορούν να παρθούν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πεσκόφ: Συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Αφήνει «παραθυράκι»; 31.10.25

Ο Πεσκόφ συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε δημοσίευμα των Financial Times για τον λόγο της ακύρωσης της συνάντησης των δύο προέδρων στη Βουδαπέστη

Σύνταξη
Ιαπωνία: Επιζώντες της ατομικής βόμβας ενάντια στην ανακοίνωση Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων
Έστειλαν επιστολή 31.10.25

Επιζώντες της ατομικής βόμβας στην Ιαπωνία ενάντια στην ανακοίνωση Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Οι «χιμπακούσα», όπως ονομάζονται οι επιζώντες της ατομικής βόμβας, καταδίκασαν την οδηγία για πυρηνικές δοκιμές που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τραμπ: Μέρες Ψυχρού Πολέμου θυμίζει η ανακοίνωση για πυρηνικές δοκιμές, φόβος για παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών
Δύο γραμμές στις ΗΠΑ 31.10.25

Μέρες Ψυχρού Πολέμου θυμίζει η ανακοίνωση Τραμπ για πυρηνικές δοκιμές - Φόβος για παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών

Η δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών δεν ευσταθεί - Γιατί εμπειρογνώμονες των ΗΠΑ εναντιώνονται με αυτή την επιλογή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Κόσμος 31.10.25

Το χρονικό της πτώσης ενός πρίγκιπα: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον Άντριου

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο Άντριου συμφώνησε να αποχωρήσει από τη Βασιλική Στοά , καθώς οι σχέσεις του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να προκαλούν αντιπαραθέσεις.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα: Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα – Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ
Παροιμιώδης ψυχραιμία 31.10.25

Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα - Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι! Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου» έγραψε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο
Διεθνοποίηση 31.10.25

Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο

Καθώς ο παγκόσμιος κατακερματισμός επιταχύνεται, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πιέσεις να εγκαταλείψει την διεθνή της αποστολή - αλλά η ιστορία δείχνει ότι τα ανοιχτά, ενεργά πανεπιστήμια είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη πρόοδο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τυφώνας Μελίσα: Στους 49 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές
Σαρώνει την Καραϊβική 31.10.25

Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, δεκάδες οι αγνοούμενοι - Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε Τζαμάικα και Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα - Σε επιφυλακή οι Βερμούδες καθώς αν και εξασθενημένη η καταιγίδα εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική

Σύνταξη
Κολωνός: Ανακοπή στο τιμόνι έπαθε ο 61χρονος οδηγός πριν από την καραμπόλα των πέντε οχημάτων
Τροχαίο 31.10.25

Ανακοπή στο τιμόνι έπαθε οδηγός πριν από την καραμπόλα στον Κολωνό

Τόσο το αυτοκίνητο του 61χρονου όσο και αυτό που ήταν μπροστά δεν είχαν αυξημένη ταχύτητα - Οι κάμερες δείχνουν το προπορευόμενο αυτοκίνητο να φρενάρει, όχι όμως και αυτό του άτυχου οδηγού

Σύνταξη
Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ

Ένα πιθανό νέο μέτρο για τον περιορισμό του χρόνου που αφιερώνει ένας ποδοσφαιριστής στη λήψη πλάγιου άουτ μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα και τη ροή του παιχνιδιού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλείνει προσωρινά τμήμα της δεξιά λωρίδας της Μεσογείων το Σαββατοκύριακο
Οι ώρες 31.10.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στη λεωφόρο Μεσογείων λόγω έργων

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος στη Μεσογείων, στην περιοχή των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού

Σύνταξη
«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
«Απίστευτο» 31.10.25

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από την Πέμπτη... χαζομπαμπάς, με τον Ιταλό αμυντικό του Ολυμπιακού να υποδέχεται στον κόσμο την κόρη του με ένα υπέροχο μήνυμα στα social media.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Προκλητικός ο Κασιδιάρης – «Μαζί με τον Φύσσα, σκότωσαν κι εμένα»
Ελλάδα 31.10.25

Προκλητικός ο Κασιδιάρης στην απολογία του - «Μαζί με τον Φύσσα, σκότωσαν κι εμένα»

Σε εξέλιξη είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη που όπως και τα υπόλοιπα στελέχη της οργάνωσης αρνούνται τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί σε πρώτο βαθμό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα – Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων
Ερώτηση στη Βουλή 31.10.25

ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα - Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων

Η ΚΟ του ΚΚΕ απευθύνει ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς - Επισημαίνει ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να λειτουργήσουν ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύνταξη
Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ
Κινητοποιήσεις σε δήμους 31.10.25

Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ

Ο Χάρης Δούκας προτείνει κινητοποίηση των δήμων στη Βουλή τη μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού - «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ»

Σύνταξη
Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17
Ποιους αφορά 31.10.25

Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη

Σύνταξη
Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 31.10.25

Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Η απόφαση για τα ΕΛΤΑ, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, «πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο»

Σύνταξη
«Υπηρέτρια της μητέρας της» – Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ
The Good Life 31.10.25

«Υπηρέτρια της μητέρας της» - Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ

Η Μαρία Ρίβα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Οκτωβρίου του 2025, στην ηλικία των 100, έγραψε μια βιογραφία βασισμένη σε μια οικεία -και κατά περιόδους οδυνηρή- ματιά στην ταραχώδη ζωή της μητέρα της και σταρ του κινηματογράφου, Μαρλέν Ντίντριχ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ταξί: Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί από την ερχόμενη Τετάρτη
Κινητοποίηση 31.10.25

Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί - Πότε ξεκινάει η απεργία, τι ζητούν

Το (ΣΑΤΑ) απευθύνει κάλεσμα στους οδηγούς να συγκεντρωθούν με ταξί τους στις 10:00 το πρωί στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και Λεωφ. Αθηνών - Η απεργία λήγει την Παρασκευή στις 6:00 το πρωί

Σύνταξη
Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί

Για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε το μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης - «Η κοινωνία αποτίμησε ως εξαιρετικά θετική την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή», τόνισε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)

Χωρίς τον Σαντιάγκο Έσε και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη (1/11, 20:00), για την 9η αγωνιστική της Super League – Επέστρεψε στην αποστολή ο Ζέλσον Μαρτίνς

Σύνταξη
Brain drain: Φόβος για νέο κύμα στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ – Μπορεί να ανακοπεί;
Τι λένε αναλυτές 31.10.25

Φόβος για νέο κύμα brain drain στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ - Μπορεί να ανακοπεί;

Τι δείχνουν οι έρευνες για τον κίνδυνο του brain drain - Τι είχε συμβεί όταν εισήλθαν στην ΕΕ Κροατία και Ρουμανία - Τι μέτρα μπορούν να παρθούν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Η αναγκαιότητα 31.10.25

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: τα αιτήματα των δήμων και των περιφερειών στο επίκεντρο της έκκλησης των κορυφαίων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνταξη
