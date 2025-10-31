Ισραηλινό πλήγμα στοίχισε σήμερα τη ζωή σε έναν άνδρα που κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 25 τον αριθμό των νεκρών σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που στηρίζεται σε στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να εξαπολύει συχνά πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας ότι στοχοθετεί τη φιλοϊρανική οργάνωση.

Σήμερα ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στοχοθέτησε έναν άνδρα σε μοτοσικλέτα στο χωριό Κουνίν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε.

Οι IDF κάνουν λόγο για πλήγμα σε μέλη της Χεζμπολάχ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

צה»ל חיסל מחבל בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון צה»ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר את המחבל אברהים מחמד ראסלן, קצין תחזוקה בארגון הטרור חיזבאללה, במרחב כונין שבדרום לבנון.

המחבל עסק בנסיונות שיקום תשתיות טרור של חיזבאללה. פעולותיו של המחבל… pic.twitter.com/XJ5RmgIggj — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2025

Στρατιώτες του Ισραήλ σκότωσαν δημοτικό υπάλληλο την Πέμπτη

Το πλήγμα αυτό έρχεται την επομένη της διείσδυσης ισραηλινής μονάδας στο μεθοριακό χωριό Μπλίντα, όπου οι στρατιώτες σκότωσαν έναν δημοτικό υπάλληλο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ζήτησε από τον στρατό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε νέα ισραηλινή διείσδυση στο λιβανικό έδαφος.

Τις τελευταίες ημέρες η ισραηλινή αεροπορία ενέτεινε τα πλήγματά της στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχεύει μέλη ή υποδομές της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με απολογισμό που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο στηριζόμενο σε στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 25 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας Σύρος, έχουν σκοτωθεί από την αρχή του μήνα.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 111 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις ισραηλινές δυνάμεις από τον τερματισμό του πολέμου.

Σε συνομιλία που είχε σήμερα με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επισκέπτεται τη Βηρυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γιούσεφ Ράτζι του ζήτησε «να βοηθήσει στην άσκηση πίεσης στο Ισραήλ για να σταματήσει τις επιθέσεις του».

«Μόνον μια διπλωματική λύση, κι όχι στρατιωτική, μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα και να εγγυηθεί την ηρεμία στον νότο», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το Ani.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «η λιβανική κυβέρνηση συνεχίζει τη σταδιακή εφαρμογή της απόφασής της να θέσει όλα τα όπλα υπό τον έλεγχό της».

Η Χεζμπολάχ βγήκε πολύ αποδυναμωμένη από τον πόλεμο και οι ΗΠΑ ασκούν έντονες πιέσεις στη λιβανική κυβέρνηση ώστε η οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της στον λιβανικό στρατό, κάτι που αρνείται μέχρι τώρα να κάνει.