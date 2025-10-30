Στρατεύματα του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιδρομή σε πόλη του νότιου Λιβάνου στη διάρκεια της νύχτας και σκότωσαν δημοτικό υπάλληλο που κοιμόταν στο τοπικό δημαρχείο, όπως μετέδωσαν σήμερα λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ παραβιάζει τακτικά την εκεχειρία που έχει συναφθεί

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ στη διάρκεια επιχείρησης για την καταστροφή υποδομής της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ στην πόλη Μπλίντα του νότιου Λιβάνου.

צה״ל תקף מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון לפני זמן קצר, צה״ל בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, תקף תשתיות טרור, משגר ופיר של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב אל מחמודיה שבדרום לבנון. הימצאותן של התשתיות במרחב מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על… pic.twitter.com/S85gk9kEtJ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2025

Ο λιβανικός στρατός έχει αναπτυχθεί στην περιοχή αλλά τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης δεν παρείχαν άλλες λεπτομέρειες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο δεν είχε άμεσα άλλες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι ισραηλινά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη Μπλίντα γύρω στη 1.30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και έκανα έφοδο στο δημαρχείο, σκοτώνοντας τον δημοτικό υπάλληλο Ιμπραχίμ Σαλαμέχ, που κοιμόταν εκεί.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν γύρω στις 4.00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ο Σαλαμέχ στοχοθετήθηκε εσκεμμένα, και εάν ναι, για ποιο λόγο.

«Στη διάρκεια διαδικασιών, εντοπίστηκε άμεση απειλή κατά των στρατευμάτων και (τα στρατεύματα) άνοιξαν πυρ για να την εξουδετερώσουν», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, προσθέτοντας ότι το περιστατικό είναι υπό εξέταση.

Καταδίκη από τον πρωθυπουργό του Λιβάνου

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ καταδίκασε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη επίθεση κατά των θεσμών και της κυριαρχίας του λιβανικού κράτους».

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα αεροπορικά πλήγματα και κάποιες χερσαίες επιχειρήσεις στο λιβανικό έδαφος παρά την κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε σχεδόν πριν από ένα χρόνο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του έχουν στόχο να αποτρέψουν τη Χεζμπολάχ να ανασυγκροτηθεί στρατιωτικά στον νότιο Λίβανο. Η οργάνωση το αρνείται αυτό και ο Λίβανος δηλώνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας.