Λίβανος: 2 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε έκρηξη ισραηλινού drone
Στρατιωτικοί επιθεωρούσαν ισραηλινό drone μετά την πτώση του στην περιοχή της Νακούρα, στον νότιο Λίβανο, όταν εκείνο εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης.
Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε το βράδυ χθες Πέμπτη ότι ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης σκοτώθηκαν νωρίτερα από έκρηξη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους το οποίο συνετρίβη στα νότια, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
«Ο στρατός πληρώνει για άλλη μια φορά με αίμα τη διατήρηση της σταθερότητας στον νότιο Λίβανο»
«Ενώ οι στρατιωτικοί επιθεωρούσαν το εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος μετά την πτώση του στην περιοχή της Νακούρα, εκείνο εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης και να τραυματιστούν άλλοι δύο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
«Ο στρατός πληρώνει για άλλη μια φορά με αίμα τη διατήρηση της σταθερότητας στον νότιο Λίβανο» αντέδρασε ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν.
Οπως υπογράμμισε, αυτό είναι το τέταρτο αιματηρό συμβάν για τον στρατό αφού άρχισε να αναπτύσσεται στον νότο, μετά την κατάπαυση του πυρός, η οποία στις 27 Νοεμβρίου έβαλε τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.
Εξι στρατιώτες σκοτώθηκαν στις αρχές Αυγούστου όταν σημειώθηκε έκρηξη κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης αποναρκοθέτησης σε μια «αποθήκη όπλων» της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή.
«Να αποσυρθεί το Ισραήλ»
Με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο στρατός αναπτύσσεται στον νότιο Λίβανο και διαλύει τις υποδομές της Χεζμπολάχ.
Ο Αούν σημείωσε ότι ο θάνατος των δύο στρατιωτικών συνέπεσε με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρατείνει για 16 μήνες την εντολή της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης (UNIFIL) αλλά και να καθορίσει ότι η αποχώρησή της θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
Ο πρόεδρος τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα ζητά από το Ισραήλ «να σταματήσει τις επιθέσεις του, να αποσυρθεί (…) και να επιτρέψει στον στρατό του Λιβάνου να επεκτείνει τον έλεγχό του μέχρι τα σύνορα».
