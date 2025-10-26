Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.
Πλήγμα του Ισραήλ σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλον έναν χθες Σάββατο στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολά, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.
«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στη Χαρούφ, στη Ναμπάτια (…) προκάλεσε έναν θάνατο κι έναν τραυματισμό», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι επιδρομή του σκότωσε «διοικητή αντιαρματικής μονάδας» της αρ Ραντουάν, επίλεκτης δύναμης της Χεζμπολά, κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν. Διευκρίνισε πως ονομαζόταν Ζάιν αλ Αμπιντίν Χουσέιν Φατούνι. Υποστήριξε ακόμη ότι «εμπλεκόταν σε προσπάθειες για την αποκατάσταση της τρομοκρατικής υποδομής στον νότιο Λίβανο», κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.
Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στις εχθροπραξίες ενός και πλέον χρόνου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διεξάγει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε όλη τη λιβανική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα για να αποτρέψει, όπως διατείνεται, την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων υποδομών της.
Το Ισραήλ κατέχει ακόμα και σήμερα περιοχές του Λιβάνου
To Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει πέντε σημεία στρατηγικής σημασίας στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Λιβάνου, παρότι η συμφωνία προέβλεπε πως θα αποσυρόταν, όπως υπογραμμίζει το ΑΠΕ.
Η Χεζμπολά θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί έντονη πίεση σε αυτή του Λιβάνου για να την αφοπλίσει, να αναθέσει στον στρατό της να της αφαιρέσει τον οπλισμό — κάτι που η Χεζμπολά αρνείται να αποδεχθεί ως τώρα.
Ήδη την Παρασκευή, δυο άνδρες σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, ανέφεραν επίσημο μέσο ενημέρωσης και το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξάλειψε» υπεύθυνο για τον ανεφοδιασμό του κινήματος Χεζμπολά.
Μια ημέρα νωρίτερα, σειρά επιδρομών στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας.
