Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
Κόσμος 26 Οκτωβρίου 2025 | 03:15

Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.

Πλήγμα του Ισραήλ σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλον έναν χθες Σάββατο στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολά, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στη Χαρούφ, στη Ναμπάτια (…) προκάλεσε έναν θάνατο κι έναν τραυματισμό», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι επιδρομή του σκότωσε «διοικητή αντιαρματικής μονάδας» της αρ Ραντουάν, επίλεκτης δύναμης της Χεζμπολά, κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν. Διευκρίνισε πως ονομαζόταν Ζάιν αλ Αμπιντίν Χουσέιν Φατούνι. Υποστήριξε ακόμη ότι «εμπλεκόταν σε προσπάθειες για την αποκατάσταση της τρομοκρατικής υποδομής στον νότιο Λίβανο», κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στις εχθροπραξίες ενός και πλέον χρόνου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διεξάγει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε όλη τη λιβανική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα για να αποτρέψει, όπως διατείνεται, την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων υποδομών της.

Το Ισραήλ κατέχει ακόμα και σήμερα περιοχές του Λιβάνου

To Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει πέντε σημεία στρατηγικής σημασίας στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Λιβάνου, παρότι η συμφωνία προέβλεπε πως θα αποσυρόταν, όπως υπογραμμίζει το ΑΠΕ.

Η Χεζμπολά θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί έντονη πίεση σε αυτή του Λιβάνου για να την αφοπλίσει, να αναθέσει στον στρατό της να της αφαιρέσει τον οπλισμό — κάτι που η Χεζμπολά αρνείται να αποδεχθεί ως τώρα.

Ήδη την Παρασκευή, δυο άνδρες σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, ανέφεραν επίσημο μέσο ενημέρωσης και το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξάλειψε» υπεύθυνο για τον ανεφοδιασμό του κινήματος Χεζμπολά.

Μια ημέρα νωρίτερα, σειρά επιδρομών στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας.

Markets
JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

inWellness
inTown
Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες
Κόσμος 26.10.25

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας του Λεοπόλντο Λόπεζ, με την κατηγορία πως καλεί τις ΗΠΑ να χτυπήσουν την χώρα του.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα
Αμερικανός στρατιωτικός 25.10.25

Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Ένας πρώην σύμβουλος της πρώτης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τον καλεί να απομακρύνει τους κόλακες και να εμπιστευτεί επαγγελματίες στρατιωτικούς για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Θα τους σκοτώσουμε» λέει ο Τραμπ για τους «εμπόρους ναρκωτικών» [βίντεο]
Ουκρανικό 25.10.25 Upd: 23:00

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου με τον Πούτιν» λέει ο Τραμπ - Για ποιους είπε «θα τους σκοτώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν χρειάζεται κάποια άδεια ή «χαρτιά» για να είναι επίσημο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο 25.10.25

Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ και συμμαχικές τους χώρες συντάσσουν ψήφισμα στον ΟΗΕ που να επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα. Ανεπιθύμητη η UNRWA για τις ΗΠΑ, νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εικόνα)
Φωτογραφία 25.10.25

Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο τρόπος που έγινε η ληστεία στο Λούβρο, η κριτική για τα μέτρα ασφαλείας, οι αποκαλύψεις ότι τα κοσμήματα δεν ήταν ασφαλισμένα και λίγο η φαντασία, έκαναν το διαδίκτυο να ξυπνήσει.

Σύνταξη
Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%
Επταετής θητεία 25.10.25

Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%

Η ανεξάρτητη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία με πολύ μεγάλη διαφορά από την κύρια αντίπαλό της. Η Χέδερ Χάμφεϊς ήδη και ο πρωθυπουργός την συνεχάρησαν.

Σύνταξη
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
«Σημείο καμπής» 25.10.25

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη
Ισόβια κάθειρξη 25.10.25

Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη

Η 27χρονη που σκότωσε τη Λολά είναι η πρώτη γυναίκα στη Γαλλία που καταδικάστηκε σε ισόβια. Παρά τους ισχυρισμούς ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, οι ψυχίατροι διαπίστωσαν ότι ενεργούσε λογικά.

Σύνταξη
