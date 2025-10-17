newspaper
ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 21:23

ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έχει στοχεύσει ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους ή χειρίζονταν εκσκαφείς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Τα φονικά ισραηλινά πλήγματα που έχουν στόχο οχήματα στον Λίβανο από την έναρξη της εκεχειρίας τον Νοέμβριο θα μπορούσαν να συνιστούν «εγκλήματα πολέμου», σύμφωνα με ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ.

Την περασμένη εβδομάδα, η αεροπορία του Ισραήλ έπληξε έναν στόλο εκσκαφέων στον νότο του Λιβάνου, καταστρέφοντας περισσότερα από 300 οχήματα και μηχανήματα. Νέο ισραηλινό πλήγμα σήμερα είχε στόχο ένα αυτοκίνητο στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τα επίσημα μέσα ενημέρωσης. Μία μέρα πριν, είχαν γίνει σφοδρές επιθέσεις κατά υποδομών, μεταξύ των οποίων και ένα εργοστάσιο τσιμέντου.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι πλήττει μέλη ή στόχους της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων έχει στοχεύσει ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους ή χειρίζονταν εκσκαφείς.

Παράνομα πλήγματα

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Μόρις Τίντμπολ Μπινζ, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, δήλωσε: «Αν δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις ότι οι πολίτες αυτοί έχουν διπλούς ρόλους (στρατιωτικούς), τα πλήγματα είναι παράνομα».

«Οι δολοφονίες ως αποτέλεσμα αυτών των επιθέσεων προσιδιάζουν, κατά τη γνώμη μου, σε εγκλήματα πολέμου», πρόσθεσε.

Το βράδυ της Πέμπτης, ισραηλινά πλήγματα, από τα πιο σφοδρά μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ τον Νοέμβριο, προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων επτά.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «έπληξε υποδομές τρομοκρατών της Χεζμπολαχ», αλλά ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι στοχοθετήθηκαν «μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Το Γραφείο Υδάτων του νοτίου Λιβάνου δήλωσε ότι οι επιδρομές κατέστρεψαν τη στρατηγικής σημασίας αποθήκη καυσίμων του.

Η εγκατάσταση που επλήγη «περιείχε μισό εκατομμύρια λίτρα καυσίμων, τα οποία το Γραφείο Υδάτων προόριζε για τα χωριά και τις πόλεις του νότου για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών για σταθμούς ύδρευσης και πηγάδια», σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού.

Ένα εργοστάσιο τσιμέντου επίσης υπέστη σοβαρές ζημιές από τις επιδρομές της Πέμπτης στον νότο. «Είμαστε ένα εντελώς μη στρατιωτικό κτιριακό συγκρότημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπεύθυνος πωλήσεων Άλι Χαλίφε, σύμφωνα με τον οποίο περισσότερα από δέκα πλήγματα στόχευσαν το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το βράδυ της Πέμπτης τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την κατάσβεση τεράστιας πυρκαγιάς μέσα στο εργοστάσιο.

Ο Χαλίφε εξήγησε ότι το μέρος όπου ήταν αποθηκευμένη η υγρή πίσσα, όπως και καύσιμα και ντίζελ, αποτέλεσε στόχο, με συνέπεια να προκληθεί η πυρκαγιά.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τη «συστηματική πολιτική» του Ισραήλ, «που έχει στόχο να καταστρέφει τις παραγωγικές υποδομές».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Ποντοπόρος
ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

inWellness
inTown
