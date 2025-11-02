Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Ένας Παλαιστίνιος νεκρός από μία σημερινή αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές, καθώς Ισραήλ και Χαμάς κατηγορούνται εκατέρωθεν για τις ημερήσιες παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας για την κατάπαυση του πυρός μετά από δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι η αεροπορική επιδρομή τους σκότωσε έναν ένοπλο που αποτελούσε απειλή για τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί ανακοίνωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε από την αεροπορική επιδρομή κοντά σε μία αγορά λαχανικών στο προάστιο Σετζάια στην πόλη της Γάζας.

Η ταυτότητα του νεκρού Παλαιστίνιου δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους σε περιοχές της Γάζας, όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις του παραμένουν αναπτυγμένες, στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ προετοιμάζεται για την πιθανότητα, η Χαμάς να επιστρέψει σορούς νεκρών ομήρων το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel. Δεν είναι ακόμη απολύτως βέβαιο αν η παράδοση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, καθώς η Χαμάς δεν έχει επίσημα ανακοινώσει την πρόθεσή της.

Πάντως και το σαουδικό κανάλι Al-Arabiya αναφέρει ότι η Χαμάς ανέκτησε τις σορούς τριών ομήρων στη Χαν Γιούνις. Ωστόσο, δεν υπάρχει περαιτέρω επιβεβαίωση της είδησης από ανεξάρτητες πηγές. Επί του παρόντος, 11 νεκροί όμηροι παραμένουν στη Γάζα, και οι ισραηλινές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση για την πιθανή παράδοση των σορών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης έντασης στη Γάζα και αναμένεται να έχει μεγάλη σημασία για τις οικογένειες των θυμάτων και για τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται στην περιοχή.