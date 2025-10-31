Ακόμα δύο νεκροί παραδόθηκαν στο Ισραήλ – Νέοι βομβαρδισμοί στη Γάζα

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ δύο νεκρούς την Πέμπτη, μια μέρα μετά την ανατροπή της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα από μια σειρά θανατηφόρων ισραηλινών επιθέσεων σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με το Reuters.

Τα πτώματα των ομήρων Αμίραμ Κούπερ και Σαχάρ Μπαρούχ επιστράφηκαν στο Ισραήλ για ταφή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, σύμφωνα με δήλωση του ισραηλινού στρατού αργά την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους, με το Ισραήλ να απελευθερώνει σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατούμενους πολέμου, ενώ απέσυρε τα στρατεύματά του, σταμάτησε την επίθεσή του και επέτρεψε την ανθρωπιστική βοήθεια προς την περιοχή.

Η Χαμάς συμφώνησε επίσης να παραδώσει τα λείψανα και των 28 νεκρών ομήρων σε αντάλλαγμα για 360 Παλαιστίνιους μαχητές που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μέχρι την Πέμπτη, είχε παραδώσει 15 πτώματα.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για καθυστέρηση της παράδοσης των πτωμάτων

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς καθυστερεί να παραδώσει τα υπόλοιπα πτώματα των ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα. Η Χαμάς απαντά ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εντοπιστούν και να ανακτηθούν όλα τα πτώματα.

Οι οικογένειες ορισμένων από τους ομήρους είναι απελπισμένες να δώσουν μια αξιοπρεπή ταφή στους αγαπημένους τους και φοβούνται ότι τα πτώματά τους θα χαθούν για πάντα κάτω από τα ερείπια της Γάζας. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι που πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί εξακολουθούν να αγνοούνται εν μέσω της τεράστιας καταστροφής.

Η διαμάχη σχετικά με την ανάκτηση και την παράδοση των πτωμάτων από τα ερείπια της Γάζας αποτελεί μία από τις δυσκολίες που περιπλέκουν το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει οριστικά τον πόλεμο στη Γάζα.

Ακόμα υπάρχουν πολλά σημαντικά εμπόδια, όπως η μελλοντική διοίκηση της Γάζας και η απαίτηση για αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς. Ταυτόχρονα, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας.

Αεροπορικές επιδρομές με τα θύματα να είναι πλειοψηφικά παιδιά

Από την Τρίτη έως την Τετάρτη, το Ισραήλ αντέδρασε σε μια παλαιστινιακή επίθεση εναντίον των στρατευμάτων του, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός στρατιώτη, με βομβαρδισμούς που, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, προκάλεσαν τον θάνατο 104 ατόμων.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι μεταξύ των 104 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές ήταν 46 παιδιά και 20 γυναίκες. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι επιδρομές του είχαν ως στόχο δεκάδες μαχητές.

Νέες αεροπορικές επιδρομές και βολές πυροβολικού

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 10 αεροπορικές επιθέσεις σε περιοχές ανατολικά του Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές ανατολικά της πόλης της Γάζας στο βορρά πριν από την αυγή της Πέμπτης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε «ακριβείς» επιθέσεις εναντίον «τρομοκρατικών υποδομών που αποτελούσαν απειλή για τα στρατεύματα» στις περιοχές της Γάζας όπου εξακολουθούν να είναι αναπτυγμένες οι δυνάμεις του. Οι κάτοικοι της Γάζας δήλωσαν ότι φοβούνται την επανάληψη των εχθροπραξιών.

«Φοβόμαστε ότι θα ξεσπάσει ένας άλλος πόλεμος, γιατί δεν θέλουμε πόλεμο. Έχουμε υποφέρει δύο χρόνια εκτοπισμού. Δεν ξέρουμε πού να πάμε ή πού να έρθουμε», είπε ένας εκτοπισμένος άνδρας, ο Φάθι Αλ-Νατζάρ, στο Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα.

Στο καταυλισμό με τις σκηνές όπου μίλησε ο Νατζάρ, κορίτσια και αγόρια γέμιζαν πλαστικά μπουκάλια με νερό από μεταλλικά δοχεία που ήταν τοποθετημένα στην άκρη του δρόμου, ενώ γυναίκες μαγείρευαν φαγητό για τις οικογένειές τους χρησιμοποιώντας φούρνους από πηλό που λειτουργούσαν με ξύλα.

Ο πόλεμος έχει εκτοπίσει τους περισσότερους από τους δύο εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, μερικούς από αυτούς πολλές φορές. Πολλοί δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στις περιοχές τους, φοβούμενοι ότι θα εκτοπιστούν ξανά σύντομα.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ προέβη σε δηλώσεις

Εκπρόσωπος της Χαμάς στο σημείο, ανέφερε πως «η παράδοση των σωμάτων των Ισραηλινών αιχμαλώτων σήμερα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, παρά τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις από την πλευρά του Ισραήλ».

Συμπλήρωσε ότι «η κατοχή παρεμποδίζει συστηματικά την ανάκτηση των σωμάτων των αιχμαλώτων της μέσω συνεχών βομβαρδισμών και δολοφονιών».

Έκλεισε την τοποθέτησή του προσθέτοντας ότι «έχουμε ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανακτήσουμε τα σώματα των Ισραηλινών αιχμαλώτων το συντομότερο δυνατό».

Οι ελλείψεις στέγης και νερού τα σημαντικότερα προβλήματα στη Γάζα

Η Κάρολαϊν Γουίλμαν , συντονίστρια του προγράμματος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» στη Γάζα, προειδοποίησε σήμερα ότι το Ισραήλ συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη βοήθεια ως όπλο πολέμου κατά της Γάζας. Η Γουίλμαν δήλωσε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη νερού και στέγης.

Η Ιατρική Εταιρεία Αρωγής στη Γάζα δήλωσε ότι το σύστημα υγείας καταρρέει ανεπανόρθωτα, προειδοποιώντας ότι σχεδόν οι μισοί από τους νεφροπαθείς στην περιοχή έχουν ήδη πεθάνει λόγω του αποκλεισμού του Ισραήλ.