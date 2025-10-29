Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη το απόγευμα ότι εξαπέλυσε μια «στοχευμένη» επιδρομή στην περιοχή Μπέιτ Λαχία στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας μια υποδομή όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα.

Ο στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι επανέλαβε την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μετά από μια σειρά επιθέσεων σε όλο τον θύλακα, οι οποίες, όπως είπε, έγιναν σε απάντηση σε παραβιάσεις της Χαμάς.

Οι ισραηλινές επιθέσεις αυτές άφησαν πάνω από 100 νεκρούς, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι άκουσαν μια έκρηξη στη βόρεια Γάζα και είδαν μια στήλη καπνού.

צה»ל תקף תשתית טרור בה אוחסנו אמצעי לחימה ואמצעי מוטס אשר היוו איום מיידי בצפון רצועת עזה לפני זמן קצר, צה»ל תקף באופן ממוקד במרחב בית לאהיא שבצפון רצועת עזה, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, תשתית טרור בה אוחסנו אמצעי לחימה ואמצעי מוטס שנועדו לשמש לביצוע מתווה טרור בטווח… pic.twitter.com/0jNvIPDido — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2025

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ αναμένει να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, η χώρα του οποίου είναι ένας από τους μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δήλωσε σήμερα ότι αναμένει ότι θα τηρηθεί η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, παρά μια «παραβίαση» που προκάλεσε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

«Ευτυχώς, νομίζω ότι τα κύρια μέρη – και τα δύο – αναγνωρίζουν ότι η εκεχειρία πρέπει να γίνει σεβαστή και ότι πρέπει να τηρήσουν τη συμφωνία» που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι σε φόρουμ στη Νέα Υόρκη που διοργάνωσε η δεξαμένη σκέψης Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (Council on Foreign Relations).

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια σειρά πληγμάτων εναντίον «δεκάδων» στόχων στον παλαιστινιακό θύλακα χθες Τρίτη, τα οποία δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση σε παραβιάσεις της Χαμάς και σε αντίποινα για τον θάνατο ενός στρατιώτη. Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας και νοσοκομεία του θύλακα έκαναν λόγο για περισσότερους από 100 νεκρούς από τα ισραηλινά πλήγματα.

Σε μια προσεκτική διατύπωση, ο πρωθυπουργός δεν κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας και επέρριψε την ευθύνη στην επίθεση που σκότωσε τον στρατιώτη.

«Αυτή είναι ουσιαστικά μια παραβίαση από την πλευρά των Παλαιστινίων», τόνισε ο αλ Θάνι.

«Τα χθεσινά γεγονότα ήταν, ειλικρινά, πολύ απογοητευτικά για εμάς», πρόσθεσε, αλλά «προσπαθούμε να περιορίσουμε την κατάσταση και κινητοποιηθήκαμε αμέσως μετά, σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας πως «Και έχουμε δει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης δεσμευμένες στη συμφωνία, επομένως η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει προς το παρόν».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ τόνισε επίσης ότι η Χαμάς πρέπει να συνεχίσει να επιστρέφει τις σορούς των ομήρων στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας.