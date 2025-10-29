Το Ισραήλ απαγόρευσε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να επισκέπτεται χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται βάσει νόμου που στοχοποιεί τους «παράνομους μαχητές», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κατζ.

«Οι θέσεις που μου παρουσιάστηκαν δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι οι επισκέψεις του Ερυθρού Σταυρού σε τρομοκράτες στις φυλακές θα έβλαπταν σοβαρά την ασφάλεια του κράτους. Η ασφάλεια του κράτους και των πολιτών μας προέχει», δήλωσε ο Κατζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Η εντολή απαγορεύει στη ΔΕΕΣ να επισκέπτεται αρκετές χιλιάδες κρατούμενους που κατονομάζονται σε μια λίστα που επισυνάπτεται σε αυτήν.

Status quo

Στην πράξη, η εντολή θα καταστήσει νόμο το status quo που επικρατεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Η ΔΕΕΣ αναφέρει ότι δεν της έχει επιτραπεί να επισκέπτεται κρατούμενους στη φυλακή από τότε, εκτός από τις συνεντεύξεις πριν από την αποφυλάκιση που διεξάγονται στο πλαίσιο των συμφωνιών εκεχειρίας στη Γάζα και ανταλλαγής κρατουμένων.

Η Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI), η οποία υπέβαλε αίτηση για να επιτραπεί στη ΔΕΕΣ η πρόσβαση στις ισραηλινές φυλακές, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι ορισμένοι από τους μαχητές κρατούνται σε στρατιωτικά κέντρα κράτησης και άλλοι σε κανονικές ισραηλινές φυλακές.

Ανέφερε ακόμα ότι πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου, η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών «κρατούσε 2.673 κρατούμενους που κατηγοριοποιούνταν ως παράνομοι μαχητές», αλλά πρόσθεσε ότι εκατοντάδες αφέθηκαν ελεύθεροι βάσει της συμφωνίας σε αντάλλαγμα για αιχμαλώτους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.