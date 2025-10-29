newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ισραήλ: Απαγορεύει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκέπτεται Παλαιστίνιους κρατούμενους
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025 | 15:36

Ισραήλ: Απαγορεύει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκέπτεται Παλαιστίνιους κρατούμενους

Το Ισραήλ νομιμοποιεί το status quo που ισχύει από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Spotlight

Το Ισραήλ απαγόρευσε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να επισκέπτεται χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται βάσει νόμου που στοχοποιεί τους «παράνομους μαχητές», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κατζ.

«Οι θέσεις που μου παρουσιάστηκαν δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι οι επισκέψεις του Ερυθρού Σταυρού σε τρομοκράτες στις φυλακές θα έβλαπταν σοβαρά την ασφάλεια του κράτους. Η ασφάλεια του κράτους και των πολιτών μας προέχει», δήλωσε ο Κατζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Η εντολή απαγορεύει στη ΔΕΕΣ να επισκέπτεται αρκετές χιλιάδες κρατούμενους που κατονομάζονται σε μια λίστα που επισυνάπτεται σε αυτήν.

Status quo

Στην πράξη, η εντολή θα καταστήσει νόμο το status quo που επικρατεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Η ΔΕΕΣ αναφέρει ότι δεν της έχει επιτραπεί να επισκέπτεται κρατούμενους στη φυλακή από τότε, εκτός από τις συνεντεύξεις πριν από την αποφυλάκιση που διεξάγονται στο πλαίσιο των συμφωνιών εκεχειρίας στη Γάζα και ανταλλαγής κρατουμένων.

Η Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI), η οποία υπέβαλε αίτηση για να επιτραπεί στη ΔΕΕΣ η πρόσβαση στις ισραηλινές φυλακές, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι ορισμένοι από τους μαχητές κρατούνται σε στρατιωτικά κέντρα κράτησης και άλλοι σε κανονικές ισραηλινές φυλακές.

Ανέφερε ακόμα ότι πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου, η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών «κρατούσε 2.673 κρατούμενους που κατηγοριοποιούνταν ως παράνομοι μαχητές», αλλά πρόσθεσε ότι εκατοντάδες αφέθηκαν ελεύθεροι βάσει της συμφωνίας σε αντάλλαγμα για αιχμαλώτους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Business
Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Σε εξέλιξη οι έρευνες 29.10.25

Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD

Σύνταξη
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση
Αναμένεται έγκριση 29.10.25

Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Έγκριση αναμένεται να λάβει σήμερα η νέα νομοθεσία στη Γαλλία που πρόκειται να καταστήσει την σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Σύνταξη
Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν 2 άνθρωποι – Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού
Τραγωδία 29.10.25 Upd: 14:45

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν 2 άνθρωποι – Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 12χρονος και ακόμα ένας άνθρωπος από το πολυώροφο κτίριο που κατέρρευσε στην Τουρκία, με τις προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού ατόμων να συνεχίζονται

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυτόχθονες ιθαγενείς: Οι μισές από τις 197 φυλές στον κόσμο κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Κόσμος 29.10.25

Κραυγή αγωνίας: Οι μισές από τις φυλές των αυτόχθονων ιθαγενών απειλούνται - Ο ρόλος των influencer

Οι φυλές αυτές των ιθαγενών επιβιώνουν με το κυνήγι, το ψάρεμα και την καλλιέργεια μικρής κλίμακας, διατηρώντας γλώσσες και παραδόσεις που προηγούνται των σύγχρονων εθνικών κρατών

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
Κλίμα πόλωσης 29.10.25

Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά

Η πολιτική κρίση στην Ολλανδία συνεχίζεται καθώς οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα - Μικρές πιθανότητες για τον ακροδεξιό Βίλντερς να γίνει πρωθυπουργός

Σύνταξη
Γάζα: Το λουτρό αίματος δεν ανησυχεί τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά
Δεν ανησυχούν οι ΗΠΑ 29.10.25 Upd: 10:54

Λουτρό αίματος: Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και... επανήλθε στην εκεχειρία

Εικόνα από το παρελθόν - αλλά και από το μέλλον - στη Γάζα με το Ισραήλ να προχωρά σε μαζικούς βομβαρδισμούς εν μέσω εκεχειρίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους
Κόσμος 29.10.25

Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους

Νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διαφορές στις ταξιδιωτικές συνήθειες που έχουν οι Ευρωπαίοι, από το πόσα ξοδεύουν μέχρι το πόσο πρόθυμοι είναι να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Σε εξέλιξη οι έρευνες 29.10.25

Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD

Σύνταξη
Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ακούραστος 29.10.25

Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
Οικονομικά Αυτοδιοίκησης 29.10.25

Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών

Θετικό το πρόσημο για τους Δήμους της χώρας, κατόπιν της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύνταξη
Άγρια κόντρα Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Έκανε καριέρα επί χούντας»- «Πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμός»
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Άγρια κόντρα Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Έκανε καριέρα επί χούντας»- «Πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμός»

Στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα, βρέθηκαν για ακόμα μια φορά το τελευταίο διάστημα, η Ζωή Κωνσνταντοπούλου και η Λιάνα Κανέλλη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΛεΜπρόν, Κάρι, Μέσι και Ρονάλντο: H λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025 (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

ΛεΜπρόν, Κάρι, Μέσι και Ρονάλντο: H λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025 (pics, vids)

Από ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέχρι πυγμαχία και γκολφ, οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του κόσμου συγκέντρωσαν συνολικά 1,4 δισ. δολάρια μέσα στον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το Forbes.

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου: Έντονη διαμαρτυρία για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Στη Θεσσαλονίκη 29.10.25

Έντονη διαμαρτυρία του Νίκου Παπανδρέου για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

«Με κατάπληξη γίναμε μάρτυρες της συμμετοχής μιας τέτοιας οργάνωσης στην παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου» στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Χαρίτσης από Πάτρα: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό
Νέα Αριστερά 29.10.25

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό», λέει ο Χαρίτσης

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εκτόξευσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ

LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 15:30 την αναμέτρηση Ηλιούπολη – ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Παρουσίασε μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
Υπουργικό Συμβούλιο 29.10.25

Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στον εαυτό του τα εύσημα για τη «νέα εποχή διαφάνειας που ξεκινά», αναφερόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ εκτίμησε ότι οι παρελάσεις ήταν η απάντηση στην «τοξικότητα»

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επιλέγουν το «χάος» έναντι Μητσοτάκη – «Καμία βελτίωση» στην οικονομία για την πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Δημοσκόπηση: Επιλέγουν το «χάος» έναντι Μητσοτάκη – «Καμία βελτίωση» στην οικονομία για την πλειοψηφία

Η επίκληση του φόβου ή της ανασφάλειας από την κυβέρνηση δεν πείθει, πλέον, τους πολίτες. Μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια για την πορεία της οικονομίας, με 8 στους 10 ερωτηθέντες να μην βλέπουν καμία βελτίωση στην τσέπη τους

Σύνταξη
Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ του διπλού φονικού – Η κρίσιμη κατάθεση
Σφίγγει ο κλοιός 29.10.25

Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ της Φοινικούντας - Η κρίσιμη κατάθεση

Άγνωστα παραμένουν τα ακριβή κίνητρα των δραστών της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αλλά και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού - Πρόσθετο υλικό συνέλεξαν οι αστυνομικοί στη νέα αυτοψία το Σάββατο

Σύνταξη
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Αιγάλεω – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Αιγάλεω – Άρης

LIVE: Αιγάλεω – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Αιγάλεω – Άρης, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Εξεταστική: Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ξέρω, λέει η εκπρόσωπος της Newropublic για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Εξεταστική: Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ξέρω, λέει η εκπρόσωπος της Newropublic για ΟΠΕΚΕΠΕ

Άγνοια για την ουσία της υπόθεσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλαστές δηλώσεις αγροτών, επικαλέστηκε στην εξεταστική επιτροπή η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας Newropublic Ρόζα Γαργαλάκου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του
Δικαστήρια Ευελπίδων 29.10.25

Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του στο Κορωπί

Κατά την ανάκριση αρνήθηκε όσα του αποδίδονται - Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της συζύγου του και για σωματική βλάβη εις βάρος του ανήλικου παιδιού του

Σύνταξη
Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση
Αναμένεται έγκριση 29.10.25

Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Έγκριση αναμένεται να λάβει σήμερα η νέα νομοθεσία στη Γαλλία που πρόκειται να καταστήσει την σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο