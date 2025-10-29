Ισραήλ: Απαγορεύει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκέπτεται Παλαιστίνιους κρατούμενους
Το Ισραήλ νομιμοποιεί το status quo που ισχύει από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα
- Με ποια ασθένεια διαγνώστηκε η Πισπιρίγκου: «Πονάει τρομερά και έχει χάσει πάνω 30 κιλά»
- Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
- «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος από το Αγρίνιο
- Πώς οι ενέσεις αδυνατίσματος θα κατακτήσουν τον πλανήτη
Το Ισραήλ απαγόρευσε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να επισκέπτεται χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται βάσει νόμου που στοχοποιεί τους «παράνομους μαχητές», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κατζ.
«Οι θέσεις που μου παρουσιάστηκαν δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι οι επισκέψεις του Ερυθρού Σταυρού σε τρομοκράτες στις φυλακές θα έβλαπταν σοβαρά την ασφάλεια του κράτους. Η ασφάλεια του κράτους και των πολιτών μας προέχει», δήλωσε ο Κατζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.
Η εντολή απαγορεύει στη ΔΕΕΣ να επισκέπτεται αρκετές χιλιάδες κρατούμενους που κατονομάζονται σε μια λίστα που επισυνάπτεται σε αυτήν.
Status quo
Στην πράξη, η εντολή θα καταστήσει νόμο το status quo που επικρατεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Η ΔΕΕΣ αναφέρει ότι δεν της έχει επιτραπεί να επισκέπτεται κρατούμενους στη φυλακή από τότε, εκτός από τις συνεντεύξεις πριν από την αποφυλάκιση που διεξάγονται στο πλαίσιο των συμφωνιών εκεχειρίας στη Γάζα και ανταλλαγής κρατουμένων.
Η Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI), η οποία υπέβαλε αίτηση για να επιτραπεί στη ΔΕΕΣ η πρόσβαση στις ισραηλινές φυλακές, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι ορισμένοι από τους μαχητές κρατούνται σε στρατιωτικά κέντρα κράτησης και άλλοι σε κανονικές ισραηλινές φυλακές.
Ανέφερε ακόμα ότι πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου, η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών «κρατούσε 2.673 κρατούμενους που κατηγοριοποιούνταν ως παράνομοι μαχητές», αλλά πρόσθεσε ότι εκατοντάδες αφέθηκαν ελεύθεροι βάσει της συμφωνίας σε αντάλλαγμα για αιχμαλώτους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.
- «Εξωφρενικό που δεν έδωσαν παράβαση στον Αντετοκούνμπο» – Τι είπε ο Έντι Τζόνσον για τα βήματα του Γιάννη
- Επανεκκίνηση εργασιών κατασκευής του φράγματος στην Κορινθία
- Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
- Γάζα: Η Κομισιόν καλεί «όλες τις πλευρές» να σεβαστούν την κατάπαυση πυρός μετά τη σφαγή με τους 104 νεκρούς
- Τι είπε ο Τζόρνταν για το load management στο NBA – Γιατί εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του (vid)
- Πειραιάς: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης [εικόνες]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις