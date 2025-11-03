Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε άλλους τρεις Παλαιστίνιους στον νότο – Άφησε ελεύθερους πέντε κρατούμενους
Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα, παραβιάζοντας την εκεχειρία, όπως καταγγέλλουν οι Παλαιστίνιοι
Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη βόρεια Ράφα, στη νότια Γάζα, σύμφωνα με πηγές του Al Jazeera Arabic από το Ιατρικό Συγκρότημα Νάσερ.
Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 236 ανθρώπους στη Γάζα μετά τη συμφωνία εκεχειρίας
Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με επίθεση στη νότια Γάζα, στην οποία υποστηρίζει ότι «τρομοκράτες» είχαν περάσει τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», μπαίνοντας στην περιοχή που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο, κάνοντας λόγο για παραβίαση της εκεχειρίας.
Δεν είναι σαφές αν το περιστατικό στο οποίο αναφέρονται οι IDF είναι το ίδιο με αυτό στο οποίο σκοτώθηκαν οι τρεις Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το Al Jazeera.
Η ανακοίνωση των IDF στο Χ:
מוקדם יותר היום, זוהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה»ל הפועלים בדרום רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.
מיד לאחר הזיהוי, כוחות צה״ל מהאוויר ומהקרקע חיסלו את המחבלים במטרה להסיר את האיום על הכוחות.
כוחות צה»ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם…
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2025
Σύμφωνα με το AJ, που επικαλείται πηγή στο νοσοκομείο Αλ Αχλί, άλλοι τρεις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά στα ανατολικά της πόλης της Γάζας.
Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 236 ανθρώπους στη Γάζα μετά τη συμφωνία εκεχειρίας.
Το Ισραήλ απελευθέρωσε πέντε Παλαιστίνιους που βρίσκονταν στις φυλακές του
Το Ισραήλ απελευθέρωσε πέντε Παλαιστίνιους που κρατούνταν.
«Αυτή είναι η πρώτη φορά από την κατάπαυση του πυρός που οι ισραηλινές δυνάμεις απελευθέρωσαν άγνωστους Παλαιστίνιους κρατούμενους», μετέδωσε η Χιντ Χουντάρι του Al Jazeera.
Αφού παραδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, οι πέντε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, πρόσθεσε η Χουντάρι.
Συγγενείς των πρώην κρατούμενων ήταν μεταξύ αυτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο.
Άλλοι περίμεναν να ρωτήσουν τους πρόσφατα απελευθερωμένους Παλαιστίνιους για την τύχη αγνοούμενων μελών της οικογένειάς τους, σημείωσε η Χουντάρι.
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν φυλακισμένοι σε ισραηλινές φυλακές.
