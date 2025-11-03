Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας – Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα

Δηλώσεις για τη Γάζα έκανε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν μετά την υπουργική συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για την ISF, τι είδους δικαιοδοσία θα έχει, ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτή και ποιοι θα είναι οι κανόνες εμπλοκής της

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την ειρήνη, «αλλά πρώτα πρέπει να δούμε ένα αποδεκτό πλαίσιο».

Ο Φιντάν είπε επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών που δεν μπορούν να επιλυθούν βραχυπρόθεσμα, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις τακτικές παραβιάσεις της εκεχειρίας και να εκπληρώσει το καθήκον του να επιτρέψει την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι οι χώρες θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα στείλουν στρατιώτες στην ακόμη μη συγκροτημένη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), ένα διεθνές όργανο η ίδρυση του οποίου ήταν μέρος του σχεδίου των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Ανάμεσα στους διακηρυγμένους στόχους της ISF είναι να εγγυηθεί την ασφάλεια εντός του παλαιστινιακού θύλακα.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για την ISF, τι είδους δικαιοδοσία θα έχει, ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτή και ποιοι θα είναι οι κανόνες εμπλοκής της.

Άλλες 45 σοροί έφτασαν στο νοσοκομείο Αλ Νασρ στη Γάζα – Τις παρέδωσε το Ισραήλ

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Χιντ Χουντάρι που μεταδίδει από την Ντέιρ ελ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, το Ισραήλ παρέδωσε άλλες 45 σορούς Παλαιστίνιων στο νοσοκομείο Αλ-Νασρ, με τον συνολικό αριθμό των πτωμάτων που έχουν επιστραφεί να είναι 270.

«Ωστόσο, μόνο 78 σοροί έχουν ταυτοποιηθεί. Οι περισσότερες δεν έχουν αναγνωριστεί, λόγω του χρόνου που έχει περάσει. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που τα πτώματα αυτά πάρθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις και πολλά από αυτά φέρουν σημάδια βασανιστηρίων.

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι υπάρχουν οικογένειες με αγνοούμενους γιους ή άλλους συγγενείς, οι οποίες προσπαθούν να αναγνωρίσουν και να ταυτοποιήσουν αυτά τα πτώματα.

Εάν τα πτώματα αυτά δεν ταυτοποιηθούν, θα ταφούν μαζί με άλλους Παλαιστίνιους σε έναν μαζικό τάφο στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ.

Η διαδικασία αυτή διαρκεί μερικές εβδομάδες, καθώς το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας δίνει χρόνο στις οικογένειες να προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν τους συγγενείς τους.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να αγνοούνται», τόνισε η δημοσιογράφος του AJ.