02.11.2025 | 16:36
Φωτιά σε διώροφο κτίριο στους Αγίους Αναργύρους
Χαμάς: Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Κόσμος 02 Νοεμβρίου 2025 | 15:00

Χαμάς: Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση έγινε τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη - Τέσσερις στους πέντε Παλαιστίνιους θέλουν παραίτηση του Μαχμούντ Αμπάς

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Vita.gr
Περπάτημα: Μόνο τόσο αρκεί για να μας προφυλάξει από τον καρκίνο

Περπάτημα: Μόνο τόσο αρκεί για να μας προφυλάξει από τον καρκίνο

Spotlight

Μπορεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα να προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσκόπηση, σχεδόν επτά τους δέκα Παλαιστίνιους εναντιώνονται σε αυτή την προοπτική.

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 62% των Παλαιστίνιων δεν πιστεύει ότι το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου θα καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο «μια για πάντα»

Τη δημοσκόπηση πραγματοποίησε σε Γάζα και Δυτική Όχθη το Παλαιστινιακό Κέντρο Πολιτικής και Έρευνας (PCPSR) ανάμεσα στις 22 και 25 Οκτωβρίου και αυτή δημοσιεύτηκε την περασμένη Τρίτη.

  • Δείτε αναλυτικά τη δημοσκόπηση εδώ

Πώς απάντησαν οι Παλαιστίνιοι σε Γάζα και Δυτική Όχθη

Όπως επισημαίνει και το Middle East Eye που παρουσιάζει τη δημοσκόπηση, περίπου το 70% των Παλαιστινίων που συμμετείχαν σε αυτή, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, δηλώνουν ότι αντιτίθενται σθεναρά στον αφοπλισμό της Χαμάς, ακόμη και αν αυτό σημαίνει την επανέναρξη των ισραηλινών επιθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίθεση στον αφοπλισμό της Χαμάς είναι ισχυρότερη στη Δυτική Όχθη, όπου περίπου το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι επιθυμούν η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης να διατηρήσει τα όπλα της.

Η Δυτική Όχθη διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ), η οποία ελέγχεται από τη Φατάχ.

Στη Γάζα, μετά από δύο χρόνια πολέμου και σφαγών τις οποίες ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, το 55% δήλωσε ότι αντιτίθεται στον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το μέγεθος του δείγματος της δημοσκόπησης ήταν 1.200 άτομα, εκ των οποίων 760 ερωτήθηκαν στη Δυτική Όχθη και 440 στη Γάζα.

Η έρευνα διεξήχθη πρόσωπο με πρόσωπο, με τις απαντήσεις να υποβάλλονται σε servers στους οποίους, σύμφωνα με το PCPSR, έχουν πρόσβαση μόνο οι ερευνητές.

Το περιθώριο σφάλματος είναι 3,5%.

Μαχητές των Ταξιαρχιών Κασάμ, του ένοπλου τμήματος της Χαμάς, με τις χαρακτηριστικές πράσινες κορδέλες τους.

Τι λένε για το σχέδιο Τραμπ

Το MEE σημειώνει ότι η υποστήριξη για τη διατήρηση των όπλων της Χαμάς συνοδεύεται από βαθύ σκεπτικισμό σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 62% των Παλαιστίνιων δεν πιστεύει ότι το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου θα καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο «μια για πάντα».

Ο πεσιμισμός είναι μεγαλύτερος στη Δυτική Όχθη, όπου το 67% των ερωτηθέντων εξέφρασε αμφιβολίες για το σχέδιο, σε σύγκριση με το 54% στη Γάζα.

Αυξάνεται αντί να μειώνεται η υποστήριξη στη Χαμάς

Για έκτη φορά από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ζητήθηκε από τους Παλαιστινίους να απαντήσουν εάν η επιχείρηση ήταν σωστή ή λάθος.

Σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, ο αριθμός όσων υποστήριζαν την επίθεση μειωνόταν σημαντικά καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ συνεχιζόταν.

Με την υπογραφή της εκεχειρίας, το 53% των Παλαιστινίων δήλωσε ότι η 7η Οκτωβρίου 2023 ήταν «σωστή».

Η υποστήριξη για την επιχείρηση υπό την ηγεσία της Χαμάς ήταν σημαντικά υψηλότερη στη Δυτική Όχθη, όπου το 59% των ερωτηθέντων τη χαρακτήρισε «σωστή», σε σύγκριση με το 44% στη Γάζα.

Η Χαμάς παραμένει αισθητά πιο δημοφιλής από τη Φατάχ, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ελέγχει την Παλαιστινιακή Αρχή και της οποίας ηγείται ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς.

Συνολικά, το 35% των Παλαιστινίων υποστηρίζει τη Χαμάς, σε σύγκριση με το 24% που υποστηρίζει τη Φατάχ, ενώ το 32% δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει κανένα από τα δύο κόμματα ή δεν έχει άποψη.

Η Χαμάς ξεπερνά τη Φατάχ στη Δυτική Όχθη, όπου το 32% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την οργάνωση, σε σύγκριση με το 20% που υποστηρίζει τη Φατάχ.

Στη Γάζα, η υποστήριξη προς τη Χαμάς είναι ακόμη μεγαλύτερη, με το 41% να τάσσεται υπέρ της οργάνωσης, σε σύγκριση με το 29% που υποστηρίζει τη Φατάχ.

Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων, το 60%, είναι ικανοποιημένη με την πολιτική της Χαμάς.

Πιο συγκεκριμένα, το 66% στη Δυτική Όχθη και το 51% στη Γάζα δηλώνουν «ικανοποιημένοι».

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Χαμάς είναι πολύ πιο δημοφιλής από τη Φατάχ και την Παλαιστινιακή Αρχή, με την υποστήριξή της να έχει αυξηθεί.

«Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη υποστήριξη προς τη Χαμάς και όχι το αντίθετο, και αυτό το συμπέρασμα ισχύει τόσο για τη Δυτική Όχθη όσο και για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά περισσότερο για την πρώτη», τονίζεται στην έρευνα.

Τέσσερις στους πέντε θέλουν παραίτηση του Μαχμούντ Αμπάς

Την τελευταία φορά που διεξήχθησαν εκλογές το 2006, η Χαμάς σημείωσε συντριπτική νίκη. Από τότε, ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς αρνείται να διεξαγάγει εκλογές.

Εάν διεξαχθούν σήμερα νέες βουλευτικές εκλογές με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές του 2006, το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα συμμετάσχει.

Από αυτούς, το 44% δήλωσε ότι θα ψηφίσει τη Χαμάς, το 30% τη Φατάχ και το 10% τρίτα κόμματα. Το 16% δήλωσε ότι είναι αναποφάσιστο.

Αυτές οι απαντήσεις συμπληρώνουν την άποψη των Παλαιστινίων σχετικά με το ποιος «αξίζει περισσότερο να ηγείται και να εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό», με το 41% να απαντά η Χαμάς και μόλις το 22% να απαντά η Φατάχ υπό την ηγεσία του Αμπάς.

Πριν από πέντε μήνες, το 40% των Παλαιστινίων απαντούσε ότι η Χαμάς αξίζει περισσότερο, ενώ το 19% απαντούσε η Φατάχ.

Σε ερώτηση σχετικά με τους ηγέτες των Παλαιστινίων, αποτυπώνεται η απογοήτευση και η οργή για τη στάση του Μαχμούντ Αμπάς.

Μεταξύ των Παλαιστινίων που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο το 23% είναι ικανοποιημένο με τον Αμπάς, ενώ το 85% επιθυμεί την παραίτησή του.

Ο φυλακισμένος Παλαιστίνιος αξιωματούχος Μαρουάν Μπαργούτι συνεχίζει να απολαμβάνει ευρεία δημοτικότητα και θα κέρδιζε τις προεδρικές εκλογές αν έθετε υποψηφιότητα εναντίον του Αμπάς ή του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Χαμάς, Χαλέντ Μεσάαλ.

Ντόναλντ Τραμπ και Μαχμούντ Αμπάς.

Τι λένε για τη διακυβέρνηση της Γάζας

Η πλειονότητα των Παλαιστίνιων (53%) είναι αντίθετοι με αυτό που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη συγκρότηση επιτροπής από Παλαιστίνιους που δεν θα συνδέονται με τη Χαμάς ή την Παλαιστινιακή Αρχή για τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Αντίθετα, το 45% την υποστηρίζει.

Στη Γάζα, το 51% των Παλαιστίνιων, υποστηρίζει τη συγκρότηση της επιτροπής, ενώ η αντίθεση στη Δυτική Όχθη είναι πολύ ισχυρότερη.

Η αντίθεση στην τοποθέτηση μιας αραβικής και μουσουλμανικής ειρηνευτικής δύναμης στην περιοχή διαφέρει σημαντικά μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Γάζας. Στην πρώτη, το 78% των ερωτηθέντων αντιτίθεται στην ιδέα, ενώ στη δεύτερη αντιτίθεται το 52%.

Η υποστήριξη για τη διεθνή δύναμη αυξάνεται σημαντικά όταν οι ερωτηθέντες ενημερώνονται ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις θα εξασφάλιζαν τα σύνορα της Γάζας, αλλά δεν θα αφόπλιζαν τη Χαμάς.

Το 53% των ερωτηθέντων στη Γάζα και το 43% στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν τη δύναμη με αυτό τον όρο.

Business
ΕΛΤΑ: Η τελευταία ευκαιρία – Από τον Καποδίστρια μέχρι το deal με την Alpha

ΕΛΤΑ: Η τελευταία ευκαιρία – Από τον Καποδίστρια μέχρι το deal με την Alpha

Vita.gr
Περπάτημα: Μόνο τόσο αρκεί για να μας προφυλάξει από τον καρκίνο

Περπάτημα: Μόνο τόσο αρκεί για να μας προφυλάξει από τον καρκίνο

Economy
Δημόσιο Χρέος: Η αντίστροφη πορεία για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Η αντίστροφη πορεία για το ελληνικό χρέος

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Βρετανία: Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία
Νέα εξέλιξη 02.11.25

Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία

Δύο σοβαρά τραυματίες στη Βρετανία - Αξιωματικός δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Σύνταξη
Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ
Προφητικός 02.11.25

Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ

Με το μυστήριο να περιβάλλει ακόμα τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό αποτελούν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon [βίντεο]
Αλλαγή ισορροπιών 02.11.25

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ το Σάββατο, σε τελετή παρουσία του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοβ. Μπορεί να εξαπολύσει το πυρηνικό drone Poseidon

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει
"Code Plato" 02.11.25

Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει

Η αστυνομία που ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με τους 10 σοβαρά τραυματίες σε τρένο κοντά στο Χάντιγκτον κήρυξε κωδικό «Πλάτων». Τι αφορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 02.11.25

Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Η σελίδα «Figurei8ht» μέσω προσομοιώσεων παρουσίασε τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση της Euroleague. Τι ισχύει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις

Η Ίντερ προηγήθηκε στο 16′ με τον Ζιελίνσκι, η Ελλάς Βερόνα ισοφάρισε στο 40′ με τον Ζεοβάνι, όμως το αυτογκόλ του Φρέσε στις καθυστερήσεις (90 +3′) έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας
Volley League Γυναικών 02.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας

Παρακολουθήστε στις 15:30, σε live streaming, την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μίλωνας για την 3η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»
Στον Ριζόμυλο Μαγνησίας 02.11.25

Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε σε κτηνοτρόφους ότι: «Με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος και η 'γαλάζια' συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια – Νέες μαρτυρίες για το μακελειό
Στο Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια - Νέες μαρτυρίες για το μακελειό

Πληροφορίες του in αναφέρουν ότι στα Βορίζια θα παραμείνει ισχυρή αστυνομική δύναμη - Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει αύριο, ενώ της 56χρονης θα τελεστεί στα Χανιά, χωρίς να είναι γνωστή η ημερομηνία

Σύνταξη
«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ
The Big Lebowski 02.11.25

«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ

Γεννημένος κυριολεκτικά στο Χόλιγουντ, ο Τζεφ Μπρίτζες δεν έγινε ποτέ «προϊόν νεποτισμού». Στα 75 του επιστρέφει με μια νέα ταινία και την ίδια σοφία που τον έκανε θρύλο: «Χαλαρώστε, φίλοι».

Σύνταξη
Βρετανία: Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία
Νέα εξέλιξη 02.11.25

Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία

Δύο σοβαρά τραυματίες στη Βρετανία - Αξιωματικός δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Σύνταξη
Brazilian butt: Υπάρχουν κι αυτοί που παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα για τα τέλεια οπίσθια
Γλουτοί 02.11.25

Brazilian butt: Υπάρχουν κι αυτοί που παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα για τα τέλεια οπίσθια

«Το Μαϊάμι εδραιώνει τη θέση του ως η πρωτεύουσα των ΗΠΑ για την πλαστική χειρουργική ανόρθωσης γλουτών» γράφει σχετικό άρθρο της El País διευκρινίζοντας: «Η χειρουργική επέμβαση αύξησης των γλουτών έχει διπλασιαστεί στην μεγαλύτερη πόλη της Φλόριντα τα τελευταία χρόνια, παρά τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, καθώς η νέα νομοθεσία επιδιώκει να περιορίσει τους σχετικούς κινδύνους».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βορίζια: «Φανούρη, αδελφέ μου… δεν μπορώ» – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο χωριό
Αιματοκύλισμα 02.11.25

«Φανούρη, αδελφέ μου... δεν μπορώ» - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια

Με σπαρακτικές κραυγές, η αδελφή του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα ζητάει να τον δει - Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα φέρουν τη σορό του στο χωριό και αύριο θα γίνει η κηδεία

Σύνταξη
LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ
Serie A 02.11.25

LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ

LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Ελλάς Βερόνα – Ίντερ για την 10η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Student Councils Call for Nat’l Protest on Nov. 6
English edition 02.11.25

Student Councils Call for Nat’l Protest on Nov. 6

Students and university groups plan a nationwide demonstration on November 6, protesting staff shortages, poor infrastructure, and education reforms that they claim will increase academic pressure and reduce access to free public education

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Μπάσκετ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sports.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

