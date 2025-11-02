Μπορεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα να προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσκόπηση, σχεδόν επτά τους δέκα Παλαιστίνιους εναντιώνονται σε αυτή την προοπτική.

Τη δημοσκόπηση πραγματοποίησε σε Γάζα και Δυτική Όχθη το Παλαιστινιακό Κέντρο Πολιτικής και Έρευνας (PCPSR) ανάμεσα στις 22 και 25 Οκτωβρίου και αυτή δημοσιεύτηκε την περασμένη Τρίτη.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσκόπηση εδώ

Πώς απάντησαν οι Παλαιστίνιοι σε Γάζα και Δυτική Όχθη

Όπως επισημαίνει και το Middle East Eye που παρουσιάζει τη δημοσκόπηση, περίπου το 70% των Παλαιστινίων που συμμετείχαν σε αυτή, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, δηλώνουν ότι αντιτίθενται σθεναρά στον αφοπλισμό της Χαμάς, ακόμη και αν αυτό σημαίνει την επανέναρξη των ισραηλινών επιθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίθεση στον αφοπλισμό της Χαμάς είναι ισχυρότερη στη Δυτική Όχθη, όπου περίπου το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι επιθυμούν η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης να διατηρήσει τα όπλα της.

Η Δυτική Όχθη διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ), η οποία ελέγχεται από τη Φατάχ.

Στη Γάζα, μετά από δύο χρόνια πολέμου και σφαγών τις οποίες ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, το 55% δήλωσε ότι αντιτίθεται στον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το μέγεθος του δείγματος της δημοσκόπησης ήταν 1.200 άτομα, εκ των οποίων 760 ερωτήθηκαν στη Δυτική Όχθη και 440 στη Γάζα.

Η έρευνα διεξήχθη πρόσωπο με πρόσωπο, με τις απαντήσεις να υποβάλλονται σε servers στους οποίους, σύμφωνα με το PCPSR, έχουν πρόσβαση μόνο οι ερευνητές.

Το περιθώριο σφάλματος είναι 3,5%.

Τι λένε για το σχέδιο Τραμπ

Το MEE σημειώνει ότι η υποστήριξη για τη διατήρηση των όπλων της Χαμάς συνοδεύεται από βαθύ σκεπτικισμό σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 62% των Παλαιστίνιων δεν πιστεύει ότι το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου θα καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο «μια για πάντα».

Ο πεσιμισμός είναι μεγαλύτερος στη Δυτική Όχθη, όπου το 67% των ερωτηθέντων εξέφρασε αμφιβολίες για το σχέδιο, σε σύγκριση με το 54% στη Γάζα.

Αυξάνεται αντί να μειώνεται η υποστήριξη στη Χαμάς

Για έκτη φορά από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ζητήθηκε από τους Παλαιστινίους να απαντήσουν εάν η επιχείρηση ήταν σωστή ή λάθος.

Σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, ο αριθμός όσων υποστήριζαν την επίθεση μειωνόταν σημαντικά καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ συνεχιζόταν.

Με την υπογραφή της εκεχειρίας, το 53% των Παλαιστινίων δήλωσε ότι η 7η Οκτωβρίου 2023 ήταν «σωστή».

Η υποστήριξη για την επιχείρηση υπό την ηγεσία της Χαμάς ήταν σημαντικά υψηλότερη στη Δυτική Όχθη, όπου το 59% των ερωτηθέντων τη χαρακτήρισε «σωστή», σε σύγκριση με το 44% στη Γάζα.

Η Χαμάς παραμένει αισθητά πιο δημοφιλής από τη Φατάχ, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ελέγχει την Παλαιστινιακή Αρχή και της οποίας ηγείται ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς.

Συνολικά, το 35% των Παλαιστινίων υποστηρίζει τη Χαμάς, σε σύγκριση με το 24% που υποστηρίζει τη Φατάχ, ενώ το 32% δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει κανένα από τα δύο κόμματα ή δεν έχει άποψη.

Η Χαμάς ξεπερνά τη Φατάχ στη Δυτική Όχθη, όπου το 32% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την οργάνωση, σε σύγκριση με το 20% που υποστηρίζει τη Φατάχ.

Στη Γάζα, η υποστήριξη προς τη Χαμάς είναι ακόμη μεγαλύτερη, με το 41% να τάσσεται υπέρ της οργάνωσης, σε σύγκριση με το 29% που υποστηρίζει τη Φατάχ.

Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων, το 60%, είναι ικανοποιημένη με την πολιτική της Χαμάς.

Πιο συγκεκριμένα, το 66% στη Δυτική Όχθη και το 51% στη Γάζα δηλώνουν «ικανοποιημένοι».

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Χαμάς είναι πολύ πιο δημοφιλής από τη Φατάχ και την Παλαιστινιακή Αρχή, με την υποστήριξή της να έχει αυξηθεί.

«Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη υποστήριξη προς τη Χαμάς και όχι το αντίθετο, και αυτό το συμπέρασμα ισχύει τόσο για τη Δυτική Όχθη όσο και για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά περισσότερο για την πρώτη», τονίζεται στην έρευνα.

Τέσσερις στους πέντε θέλουν παραίτηση του Μαχμούντ Αμπάς

Την τελευταία φορά που διεξήχθησαν εκλογές το 2006, η Χαμάς σημείωσε συντριπτική νίκη. Από τότε, ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς αρνείται να διεξαγάγει εκλογές.

Εάν διεξαχθούν σήμερα νέες βουλευτικές εκλογές με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές του 2006, το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα συμμετάσχει.

Από αυτούς, το 44% δήλωσε ότι θα ψηφίσει τη Χαμάς, το 30% τη Φατάχ και το 10% τρίτα κόμματα. Το 16% δήλωσε ότι είναι αναποφάσιστο.

Αυτές οι απαντήσεις συμπληρώνουν την άποψη των Παλαιστινίων σχετικά με το ποιος «αξίζει περισσότερο να ηγείται και να εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό», με το 41% να απαντά η Χαμάς και μόλις το 22% να απαντά η Φατάχ υπό την ηγεσία του Αμπάς.

Πριν από πέντε μήνες, το 40% των Παλαιστινίων απαντούσε ότι η Χαμάς αξίζει περισσότερο, ενώ το 19% απαντούσε η Φατάχ.

Σε ερώτηση σχετικά με τους ηγέτες των Παλαιστινίων, αποτυπώνεται η απογοήτευση και η οργή για τη στάση του Μαχμούντ Αμπάς.

Μεταξύ των Παλαιστινίων που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο το 23% είναι ικανοποιημένο με τον Αμπάς, ενώ το 85% επιθυμεί την παραίτησή του.

Ο φυλακισμένος Παλαιστίνιος αξιωματούχος Μαρουάν Μπαργούτι συνεχίζει να απολαμβάνει ευρεία δημοτικότητα και θα κέρδιζε τις προεδρικές εκλογές αν έθετε υποψηφιότητα εναντίον του Αμπάς ή του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Χαμάς, Χαλέντ Μεσάαλ.

Τι λένε για τη διακυβέρνηση της Γάζας

Η πλειονότητα των Παλαιστίνιων (53%) είναι αντίθετοι με αυτό που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη συγκρότηση επιτροπής από Παλαιστίνιους που δεν θα συνδέονται με τη Χαμάς ή την Παλαιστινιακή Αρχή για τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Αντίθετα, το 45% την υποστηρίζει.

Στη Γάζα, το 51% των Παλαιστίνιων, υποστηρίζει τη συγκρότηση της επιτροπής, ενώ η αντίθεση στη Δυτική Όχθη είναι πολύ ισχυρότερη.

Η αντίθεση στην τοποθέτηση μιας αραβικής και μουσουλμανικής ειρηνευτικής δύναμης στην περιοχή διαφέρει σημαντικά μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Γάζας. Στην πρώτη, το 78% των ερωτηθέντων αντιτίθεται στην ιδέα, ενώ στη δεύτερη αντιτίθεται το 52%.

Η υποστήριξη για τη διεθνή δύναμη αυξάνεται σημαντικά όταν οι ερωτηθέντες ενημερώνονται ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις θα εξασφάλιζαν τα σύνορα της Γάζας, αλλά δεν θα αφόπλιζαν τη Χαμάς.

Το 53% των ερωτηθέντων στη Γάζα και το 43% στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν τη δύναμη με αυτό τον όρο.