Χαμάς: Ποιες επιλογές έχει – Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025 | 11:30

Χαμάς: Ποιες επιλογές έχει – Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση

Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι εύκολο να περιθωριοποιηθεί η Χαμάς παρά τα όσα επιζητούν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα, δεν επιτρέπει κανένα στρατιωτικό ή πολιτικό ρόλο στη Χαμάς.

«Πώς μπορούν λοιπόν να περιμένουν ότι η Χαμάς θα εξαφανιστεί; Η Χαμάς δεν ηττήθηκε. Αν δεν κέρδισε, δεν ηττήθηκε»

Το Middle East Eye εξετάζει πόσο πιθανό είναι να συμβεί αυτό και ποιες επιλογές έχει μπροστά της η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση.

Το γνωστό μέσο σημειώνει ότι η Χαμάς με το που ξεκίνησε η εκεχειρία επέστρεψε σχεδόν αμέσως στους δρόμους της Γάζας, οργανώνοντας περιπολίες.

Αυτό ήταν ένα μήνυμα τόσο στις συμμορίες που σχετίζονται με το Ισραήλ και όσους συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά και μια δήλωση για το ποιος συνεχίζει να κυβερνά τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Μπορεί το σχέδιο Τραμπ να προβλέπει τον αφοπλισμό της και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι η περίπλοκη πραγματικότητα στο έδαφος και η απουσία βιώσιμης πολιτικής εναλλακτικής δημιουργούν αμφιβολίες για το πόσο είναι δυνατό να περιθωριοποιηθεί η Χαμάς.

«Η Χαμάς δεν ηττήθηκε», δήλωσε στο MEE ο πανεπιστημιακός και συγγραφέας δύο βιβλίων για την παλαιστινιακή οργάνωση, Αζάμ Ταμίμι.

Τελικά, το Ισραήλ αναγκάστηκε να υπογράψει συμφωνία μαζί της, εξήγησε.

«Ο (σ.σ. Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου απέτυχε να πραγματοποιήσει έναν από τους κύριους στόχους του, που ήταν η συντριβή της αντίστασης, πόσο μάλλον τους άλλους στόχους», πρόσθεσε ο Ταμίμι.

«Πώς μπορούν λοιπόν να περιμένουν ότι η Χαμάς θα εξαφανιστεί; Η Χαμάς δεν ηττήθηκε. Αν δεν κέρδισε, δεν ηττήθηκε», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά από δύο χρόνια διαρκών βομβαρδισμών και πολιορκίας, η Χαμάς θα αισθάνεται ένα αρχικό συναίσθημα νίκης: στάθηκε αταλάντευτη απέναντι στην ισραηλινή επίθεση και τελικά διαπραγματεύτηκε απευθείας με τις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος, γράφει το MEE, αν και χρειάζεται να σημειωθεί ότι έχουμε μια εύθραυστη εκεχειρία.

Παλαιστίνιοι λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μετά τη σύναψη της εκεχειρίας, 12 Οκτωβρίου 2025.

Επανάκτηση του ελέγχου της ασφάλειας

Το MEE σημειώνει ότι με το που ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς επιχείρησε να επανακτήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στις περιοχές της Γάζας από τις οποίες αποσύρθηκε ο ισραηλινός στρατός.

Η παλαιστινιακή οργάνωση ξεκίνησε μια ευρεία εκστρατεία καταστολής εναντίον συμμοριών, πλιατσικολόγων και συνεργατών του Ισραήλ, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το χάος κατά τη διάρκεια του πολέμου για να στοχοποιήσουν πολίτες και μέλη της Χαμάς, τονίζεται.

Μέσα σε λίγες μέρες, η Χαμάς συνέλαβε δεκάδες άτομα, ενώ άλλα σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις.

Τουλάχιστον οκτώ άτομα, που χαρακτηρίστηκαν «συνεργάτες (σ.σ. του Ισραήλ) και παράνομοι», εκτελέστηκαν δημοσίως μπροστά σε πλήθος κατοίκων της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Μουχάμαντ Σεχάντα, Παλαιστίνιο συγγραφέα και αναλυτή που μεγάλωσε στη Γάζα, αυτή η κίνηση εξυπηρέτησε διάφορους στόχους.

Αυτό έγινε εν μέρει για να πατάξει τις συμμορίες που διαταράσσουν την οικονομία της Γάζας αφού εγκληματικές ομάδες μεταπωλούσαν τη βοήθεια στη μαύρη αγορά και έλεγχαν την πρόσβαση σε μετρητά.

Η Χαμάς είχε επίσης ως στόχο να αφοπλίσει τις συμμορίες και να ανακτήσει το μονοπώλιο της όσον αφορά την κατοχή όπλων στην περιοχή.

Το Ισραήλ εξόπλιζε συμμορίες

Όταν το Ισραήλ σκότωνε μαχητές της Χαμάς, συχνά κατάσχονταν βαριά όπλα όπως ρουκέτες, αλλά άφηνε ελαφριά όπλα όπως τουφέκια και πιστόλια.

Μερικά από αυτά τα όπλα παραδόθηκαν σε αντίπαλες ομάδες και εγκληματικές οργανώσεις, σημειώνει το MEE.

Αυτό φαινόταν να αποτελεί μέρος μιας σκόπιμης ισραηλινής στρατηγικής για να φυτέψει τους σπόρους της κοινωνικής αναταραχής.

Άλλωστε, τον εξοπλισμό τέτοιων ομάδων στη Γάζα είχε παραδεχθεί και ο Νετανιάχου.

Η ταχεία επανάκτηση του ελέγχου έδειξε ότι, παρά το σχέδιο του Τραμπ να εξαλείψει εντελώς τη Χαμάς, αυτό δεν θα είναι εύκολο, τονίζεται στην ίδια ανάλυση.

«Δεν είναι ότι θα γίνουν άγγελοι και θα πουν: ‘Εντάξει, θα φύγουμε από το προσκήνιο αφού αντέξαμε για δύο χρόνια έναν άνευ προηγουμένου πόλεμο και γενοκτονία’», δήλωσε ο Σεχάντα στο MEE.

«Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερη επιρροή. Προσπαθούν να επαναβεβαιώσουν την παρουσία τους, να επαναβεβαιώσουν την επιρροή και τον έλεγχό τους και να πουν στο Ισραήλ και στους Αμερικανούς ότι η Χαμάς δεν μπορεί να παραγκωνιστεί ή να αγνοηθεί», σημείωσε ο ίδιος.

Παλαιστίνιοι μαχητές κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης ομήρων στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, 13 Οκτωβρίου 2025.

Η αλλαγή στη στάση του Τραμπ

Ο Τραμπ αρχικά φάνηκε να υποστηρίζει την επιβολή της τάξης από τη Χαμάς, κατά την οποία οι μαχητές της «σκότωσαν μια σειρά κακών συμμοριών», πριν αλλάξει στάση και απειλήσει να «σκοτώσει» τα μέλη της οργάνωσης αν η ίδια «συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα».

Σύμφωνα με τον Ταμίμι: «Η Χαμάς είναι η μόνη δύναμη που οι κάτοικοι της Γάζας εμπιστεύονται για τη διατήρηση της τάξης και του νόμου».

«Γι’ αυτό και η πλειοψηφία των κατοίκων της Γάζας υποστηρίζει τη Χαμάς στην καταστολή των γκάνγκστερ που βασανίζουν τους ανθρώπους, κλέβουν τα τρόφιμά τους και δολοφονούν για λογαριασμό των Ισραηλινών», πρόσθεσε.

Ο Χούσνι Σαλμάν Χουσεΐν αλ-Μούγκνι, επικεφαλής της Ανώτατης Επιτροπής για τις Παλαιστινιακές Φυλετικές Υποθέσεις στη Γάζα, υποστήριξε δημοσίως την εκστρατεία, δηλώνοντας ότι η Χαμάς κυνηγούσε εγκληματίες που είχαν σκοτώσει παιδιά, λεηλάτησαν βοήθεια και συνεργάστηκαν με το Ισραήλ.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Το ζήτημα του αφοπλισμού

Η επανάκτηση του ελέγχου της ασφάλειας σε τμήματα της Γάζας από τη Χαμάς, ενώ οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας ζητούν τον πλήρη αφοπλισμό της, θα δημιουργήσει ρήξη μακροπρόθεσμα, επισημαίνει το Middle East Eye.

Η Χαμάς έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα της μέχρι να ιδρυθεί ένα παλαιστινιακό κράτος.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας αρνηθεί το δικαίωμα να αντισταθούμε στην κατοχή», υπογράμμισε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ.

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, άλλο μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, τόνισε ότι η απόφαση για την παράδοση των όπλων θα εξαρτηθεί από τη φύση του προγράμματος αποστρατιωτικοποίησης.

«Το πρόγραμμα αποστρατιωτικοποίησης για το οποίο μιλάτε, τι σημαίνει; Σε ποιον θα παραδοθούν τα όπλα;», αναρωτήθηκε ο Νάζαλ.

Άραβες διπλωμάτες είχαν δηλώσει στο MEE το προηγούμενο διάστημα ότι οι μεσολαβητές διεξήγαγαν συζητήσεις με τη Χαμάς σχετικά με την παράδοση των όπλων της σε αραβικές ειρηνευτικές δυνάμεις ή την αποθήκευση όπλων μεγάλου βεληνεκούς, όπως πυραύλων, αντί της καταστροφής τους.

Η μελέτη της Rand Corporation για τις ένοπλες οργανώσεις

Ο Τραμπ απείλησε να αφοπλίσει «γρήγορα και ίσως βίαια» τη Χαμάς, αν χρειαστεί. Αλλά μια τέτοια στρατηγική μπορεί να μην αποδώσει, σημειώνει το ΜΕΕ.

Ο Σεχάντα αναφέρθηκε σε μια σημαντική μελέτη της δεξαμενής σκέψης Rand Corporation από τον Αύγουστο του 2008, με τίτλο «Πώς εξαλείφονται οι τρομοκρατικές οργανώσεις», η οποία εξέταζε την τύχη των ένοπλων οργανώσεων από το 1968 και μετά.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι πολλές οργανώσεις διαλύθηκαν μετά τη μετατροπή των μαχητικών τους δομών σε πολιτικά κόμματα. Διαπίστωσε επίσης ότι η στρατιωτική ισχύ σπάνια κατάφερε να κατατροπώσει τέτοιες οργανώσεις.

«Αυτή είναι η πορεία που θα ακολουθήσει η Χαμάς», δήλωσε ο Σεχάντα.

«Η άμεση εναλλακτική λύση που επέλεξαν οι Ισραηλινοί ήταν η στρατιωτική λύση για την επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος μέσω της γενοκτονίας. Αλλά τώρα θα καταλάβουν όλο και περισσότερο ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση εναντίον των Παλαιστινίων», πρόσθεσε.

«Στη σύγχρονη ιστορία, στη Βόρεια Ιρλανδία, την Κολομβία ή τη Νότια Αφρική, ο αφοπλισμός και η αποστρατιωτικοποίηση δεν αποτέλεσαν ποτέ προϋπόθεση για την ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε ο Σεχάντα. «Ήταν πάντα το αποτέλεσμα αυτής», τόνισε.

Για το πολιτικό μέλλον της Χαμάς

Το MEE έμαθε από πηγές κοντά στη Χαμάς ότι η ηγεσία της οργάνωσης στη Γάζα είχε ενημερώσει αξιωματούχους στο εξωτερικό ότι δεν θα παραδοθεί και θα δεχτεί μόνο την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το παλαιστινιακό έδαφος.

Οι ηγέτες της Χαμάς στη Γάζα κατέστησαν σαφές ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να συνεχίσει τον αγώνα για πολύ περισσότερο χρόνο, αν χρειαστεί.

Ωστόσο, αν ο πόλεμος είχε συνεχιστεί, η δυσαρέσκεια θα μπορούσε να είχε αυξηθεί μεταξύ των δύο εκατομμυρίων Παλαιστίνιων που ζουν υπό συνθήκες γενοκτονίας, γράφει το MEE.

Δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν νωρίτερα φέτος έδειξαν ότι η Χαμάς είχε χάσει μέρος της υποστήριξής της στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, αν και παρέμενε πιο δημοφιλής από την αντίπαλό της, Φατάχ.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των Παλαιστινίων αντιτίθεται στον αφοπλισμό και ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού εξακολουθεί να πιστεύει στην ένοπλη αντίσταση.

«Η Χαμάς είναι κυβέρνηση, πολιτικό κόμμα, ένοπλη αντιστασιακή οργάνωση και φορέας της κοινωνίας των πολιτών», δήλωσε ο Σεχάντα. «Οι άνθρωποι μπορεί να υποστηρίζουν τη μία εκδοχή της Χαμάς και όχι την άλλη», εξήγησε.

Η προσεκτική απάντηση στο σχέδιο των ΗΠΑ

«Οι διαπραγματευτές της Χαμάς ασχολήθηκαν μόνο με τα έξι βασικά, αρχικά σημεία σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ», δήλωσε η Χέλεν Κόμπαν, συν-συγγραφέας του βιβλίου «Κατανοώντας τη Χαμάς: Και γιατί αυτό έχει σημασία», στο MEE.

«Δεν είπαν τίποτα για τα άλλα 14 σημεία, ούτε υπέρ ούτε κατά. Είναι εντελώς μη ρεαλιστικό να φανταστεί κανείς ότι το κίνημα δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας στο μέλλον», τόνισε.

«Παρά τις πολλές δολοφονίες και εκτελέσεις που έχει διαπράξει το Ισραήλ εναντίον μελών του διευθυντικού συμβουλίου της Χαμάς που καλύπτει ολόκληρη την περιοχή, η οργάνωση συνεχίζει να λειτουργεί ως ένα συνεκτικό ηγετικό όργανο, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων», δήλωσε η Κόμπαν.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι τελικά θα παραδώσει τον διοικητικό έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό όργανο και ότι δεν ενδιαφέρεται για την κυβέρνηση μακροπρόθεσμα, καταλήγει το MEE.

