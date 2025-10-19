Με μια ανακοίνωση με την οποία φωτογραφίζει τις παλαιστινιακές συμμορίες που εξοπλίζει το Ισραήλ στη Γάζα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ (το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ), εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι έχει πληροφορίες για επικείμενη επίθεση της «Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων». Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θεωρεί πως θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας».

Σε προηγούμενη δήλωσή του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει πως είχε επιτρέψει στη Χαμάς να δράσει ως αστυνομία στο εσωτερικό της Γάζας «για μια χρονική περίοδο». Είχε αναφέρει λανθασμένα πως όλοι οι νεκροί του πολέμου του Ισραήλ είναι μέλη της Χαμάς («υπάρχουν 60.000 νεκροί άρα υπάρχει διάθεση για αντίποινα»). Στο ίδιο βίντεο είχε αναφέρει πως υπάρχει ζήτημα εγκληματικότητας στη Γάζα.

Οι κυριότερες φατρίες και συμμορίες στη Γάζα, είναι η Αμπού Σαμπάμπ που εξοπλίζεται από το Ισραήλ και η φατρία Ντογκχμός η οποία έχει δολοφονήσει μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, ενώ τις συγκρούσεις κατέγραφε ο δημοσιογράφος Σαλέχ Αλ Τζαφαράουι που πέθανε σε μια από τις μάχες μεταξύ Ντογκχμός και των ταξιαρχιών Αλ Κασσάμ της Χαμάς.

Όλο το σχεδιάγραμμα των φατριών, των συμμοριών και των ομάδων που στηρίζονται από το Ισραήλ, είναι γνωστό και έχει δημοσιευθεί. Ουσιαστικά με αυτή την ανακοίνωση οι ΗΠΑ αφήνουν τη Χαμάς ανήμπορη να απαντήσει σε επιθέσεις αυτών των συμμοριών, υπό την απειλή της επανέναρξης του πολέμου.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Χαμάς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερώσει τις χώρες εγγυητές της ειρηνευτικής συμφωνίας της Γάζας (Τουρκία, Αίγυπτος, Κατάρ και… ΗΠΑ), για αξιόπιστες αναφορές που υποδεικνύουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς εναντίον του λαού της Γάζας.

Αυτή η προγραμματισμένη επίθεση εναντίον Παλαιστινίων αμάχων θα συνιστούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας και θα υπονόμευε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης. Οι εγγυητές απαιτούν από τη Χαμάς να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας.

Εάν η Χαμάς προχωρήσει σε αυτή την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλοι εγγυητές παραμένουν αποφασισμένοι στην δέσμευσή τους να διασφαλίσουν την ασφάλεια των αμάχων, να διατηρήσουν την ηρεμία στην περιοχή και να προωθήσουν την ειρήνη και την ευημερία για τον λαό της Γάζας και την περιοχή στο σύνολό της.