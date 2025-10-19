Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων που πρέπει να επιστραφούν στο Ισραήλ κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Η παράταση του κλεισίματος του περάσματος της Ράφα (…) μπλοκάρει την είσοδο του ειδικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τον εντοπισμό των ανθρώπων που έχουν εξαφανισθεί κάτω από τα ερείπια (…) και θα προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάσυρση και την παράδοση των σορών», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαμάς.

Νωρίτερα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Η Χαμάς στάθηκε στα λεγόμενα Νετανιάχου

Το συνοριακό πέρασμα Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου το Σάββατο, προσθέτοντας ότι η επαναλειτουργία του θα εξαρτηθεί από την παράδοση των πτωμάτων των νεκρών ομήρων από τη Χαμάς, όπως ανέφερε το Reuters.

Η δήλωση του Νετανιάχου ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση της Παλαιστινιακής πρεσβείας στην Αίγυπτο ότι το πέρασμα Ράφα, η κύρια πύλη για την έξοδο και την είσοδο των κατοίκων της Γάζας, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα για την είσοδο στη Γάζα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε αργότερα το Σάββατο ότι θα παραδώσει δύο ακόμη πτώματα ομήρων στις 10 μ.μ. τοπική ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι 12 από τα 28 πτώματα θα έχουν παραδοθεί στο Ισραήλ στο πλαίσιο της εκεχειρίας που μεσολάβησε η ΗΠΑ και της συμφωνίας για τους ομήρους που συνήφθη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα.

Όπως είναι σαφές, το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα, θα καθυστερήσει την μεταφορά της απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.