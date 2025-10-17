Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές την Παρασκευή να προωθήσουν τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της επαναλειτουργίας των συνόρων, της εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας, της έναρξης της ανοικοδόμησης, της σύστασης διοίκησης και της ολοκλήρωσης της αποχώρησης του Ισραήλ.

Συνεχίζονται οι κατηγορίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ

Οι μάχες έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει στη Γάζα στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει εγκριθεί από τους μεσολαβητές Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία. Ωστόσο, τα περαιτέρω βήματα έχουν καθυστερήσει εν μέρει λόγω των κατηγοριών του Ισραήλ ότι η έτερη πλευρά ήταν πολύ αργή στην παράδοση των σορών των νεκρών ομήρων.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι προετοιμάζεται για την επαναλειτουργία του συνοριακού σταθμού Ράφα της Γάζας με την Αίγυπτο, ώστε να επιτρέψει την είσοδο και έξοδο των Παλαιστινίων, αλλά δεν έδωσε ημερομηνία, καθώς αντάλλαξε κατηγορίες με τη Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Άλλα ανεπίλυτα στοιχεία του σχεδίου περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό των μαχητών και τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Η Χαμάς δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και στην παράδοση των σωμάτων όλων των εναπομείναντων ομήρων, αλλά ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λόγω της δυσκολίας που έχει η αναζήτηση των σορών στα συντρίμμια της Γάζας.