H Χαμάς βρήκε και θα παραδώσει ακόμα δύο σορούς Ισραηλινών
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει τις σορούς δύο νεκρών ομήρων στο Ισραήλ απόψε στις 10 μ.μ., χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά τους.
- «Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;
- Μία νεκρή και 4 τραυματίες μετά από πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση στην Κωνσταντινούπολη
- Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες
- Το παγκόσμιο χρέος οδεύει στα επίπεδα μετά το τέλος του ΒΠΠ λέει το ΔΝΤ
Με ανακοίνωσή της το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης (αρτικόλεξο: HAMAS ή Χαμάς) ανακοίνωσε πως ανέσυρε ακόμα δύο σορούς ισραηλινών αιχμαλώτων και πως θα τα παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα.
Την είδηση επιβεβαίωσε στον ιστότοπο Times of Israel, ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού. Όπως ανέφερε σχετικά, ο Ερυθρός Σταυρός αναμένει να παραλάβει τις σορούς δύο ομήρων.
Η Χαμάς δεν ονομάτισε σε ποιους ισραηλινούς ομήρους ανήκουν οι σοροί. Είναι σχεδόν βέβαιο πως πρόκειται για άντρες καθώς οι γυναίκες που βρίσκονταν σε αιχμαλωσία απελευθερώθηκαν σε προηγούμενα στάδια.
Απομένουν να επιστραφούν οι σοροί 21 Ισραηλινών, καθώς έχει έχουν ήδη επιστραφεί στο Ισραήλ 4 και 3 σοροί σε διαφορετικές παραδόσεις.
Η δυσκολία της ανάσυρσης των σορών στην κατεστραμμένη Γάζα
Τόσο η Χαμάς όσο και οι υπόλοιπες παλαιστινιακές οργανώσεις, έχουν σταθεί στην δυσκολία της παράδοσης των σορών των ισραηλινών αιχμαλώτων καθώς η Γάζα έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Όμηροι βρίσκονταν τόσο στα τούνελ, όσο και σε κατοικίες στη Γάζα.
Δεκάδες τούνελ και κατοικίες έχουν ανατιναχτεί από επίγειες ομάδες του ισραηλινού στρατού, ενώ δεκάδες χιλιάδες κατοικίες έχουν βομβαρδιστεί από την ισραηλινή αεροπορία, την ώρα που οι μπουλντόζες D9 τοποθετούσαν τα ερείπια των κτιρίων στην άκρη. Είναι πρακτικά αδύνατον να βρεθούν όλες οι σοροί, κάτι που έχουν υπογραμμίσει οι παλαιστινιακές οργανώσεις ως αδύνατον, ακόμα και την στιγμή των διαπραγματεύσεων.
Την ίδια στάση έχει κρατήσει και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός στις ανακοινώσεις του, ο οποίο υποστήριξε την αντικειμενική δυσκολία του εγχειρήματος να βρεθούν όλες οι σοροί των Ισραηλινών εντός των ολίγων ημερών που ήταν διαθέσιμες.
Για αυτό και οι παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν υπογράψει το έγγραφο στο οποίο ανέφερε πως «θα προσπαθήσουν ειλικρινά να βρουν και να παραδώσουν όλες τις σορούς».
- Σίνερ – Τσιτσιπάς 2-0: Σε άλλο επίπεδο ο Ιταλός
- Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί
- Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ
- Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός
- Σλοβακία: Βέτο στις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας – Το διπλό εμπόδιο για μια συμφωνία
- Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις