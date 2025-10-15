H Χαμάς βρήκε και θα παραδώσει ακόμα δύο σορούς Ισραηλινών

Με ανακοίνωσή της το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης (αρτικόλεξο: HAMAS ή Χαμάς) ανακοίνωσε πως ανέσυρε ακόμα δύο σορούς ισραηλινών αιχμαλώτων και πως θα τα παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα.

Την είδηση επιβεβαίωσε στον ιστότοπο Times of Israel, ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού. Όπως ανέφερε σχετικά, ο Ερυθρός Σταυρός αναμένει να παραλάβει τις σορούς δύο ομήρων.

Η Χαμάς δεν ονομάτισε σε ποιους ισραηλινούς ομήρους ανήκουν οι σοροί. Είναι σχεδόν βέβαιο πως πρόκειται για άντρες καθώς οι γυναίκες που βρίσκονταν σε αιχμαλωσία απελευθερώθηκαν σε προηγούμενα στάδια.

Απομένουν να επιστραφούν οι σοροί 21 Ισραηλινών, καθώς έχει έχουν ήδη επιστραφεί στο Ισραήλ 4 και 3 σοροί σε διαφορετικές παραδόσεις.

Η δυσκολία της ανάσυρσης των σορών στην κατεστραμμένη Γάζα

Τόσο η Χαμάς όσο και οι υπόλοιπες παλαιστινιακές οργανώσεις, έχουν σταθεί στην δυσκολία της παράδοσης των σορών των ισραηλινών αιχμαλώτων καθώς η Γάζα έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Όμηροι βρίσκονταν τόσο στα τούνελ, όσο και σε κατοικίες στη Γάζα.

Δεκάδες τούνελ και κατοικίες έχουν ανατιναχτεί από επίγειες ομάδες του ισραηλινού στρατού, ενώ δεκάδες χιλιάδες κατοικίες έχουν βομβαρδιστεί από την ισραηλινή αεροπορία, την ώρα που οι μπουλντόζες D9 τοποθετούσαν τα ερείπια των κτιρίων στην άκρη. Είναι πρακτικά αδύνατον να βρεθούν όλες οι σοροί, κάτι που έχουν υπογραμμίσει οι παλαιστινιακές οργανώσεις ως αδύνατον, ακόμα και την στιγμή των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στάση έχει κρατήσει και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός στις ανακοινώσεις του, ο οποίο υποστήριξε την αντικειμενική δυσκολία του εγχειρήματος να βρεθούν όλες οι σοροί των Ισραηλινών εντός των ολίγων ημερών που ήταν διαθέσιμες.

Για αυτό και οι παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν υπογράψει το έγγραφο στο οποίο ανέφερε πως «θα προσπαθήσουν ειλικρινά να βρουν και να παραδώσουν όλες τις σορούς».