newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
16.10.2025 | 23:50
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή της για τον επαναπατρισμό όλων των νεκρών ομήρων
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 02:42

Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή της για τον επαναπατρισμό όλων των νεκρών ομήρων

«Η διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων ισραηλινών αιχμαλώτων μπορεί να απαιτήσει ορισμένο χρόνο», δηλώνει η Χαμάς, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς επαναβεβαίωσε σήμερα Παρασκευή τη «δέσμευσή του» να «εφαρμόσει» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ που κλείστηκε σε έμμεσες διαπραγματεύσεις, δεσμευόμενο εκ νέου να «επιστρέψει όλα τα εναπομείναντα λείψανα» ομήρων (στη φωτογραφία του Reuters/Stoyan Nenov, επάνω, κηδεία ενός εκ των ομήρων, τα λείψανα του οποίου επιστράφηκαν στο Ισραήλ).

Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

«Η διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων ισραηλινών αιχμαλώτων μπορεί να απαιτήσει ορισμένο χρόνο, καθώς ορισμένα είναι θαμμένα σε σήραγγες που κατέστρεψε η κατοχή (σ.σ. ο στρατός του Ισραήλ), ενώ άλλα παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που βομβαρδίστηκαν και κατεδαφίστηκαν», διευκρίνισε το κίνημα μέσω Telegram.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου και προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Εργάζονται ενεργά»

Χθες, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, «εργάζονται ενεργά» σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

«Συνεχίζουν να συζητούν αυτό το θέμα και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσουν ότι όλες οι σοροί θα βρεθούν και θα επιστραφούν», είπε. Εχουν ήδη παραδοθεί 9 από τις 28 και υπολείπονται 19 σοροί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Business
ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17.10.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι θα καταπολεμήσει την «τρομοκρατία με πλήρη ισχύ».

Σύνταξη
Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες
ΗΠΑ 16.10.25

Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες

Η Area 51 έχει ιστορικά συνδεθεί με μυστικά πειραματικά αεροσκάφη, όπως το F-117 Nighthawk και το μυστικό τζετ RAT55, το οποίο πρόσφατα εντοπίστηκε να πετά πάνω από την περιοχή

Σύνταξη
Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα
Συρία 16.10.25

Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα

Ο εξόριστος Σύριος δικτάτορας Μπασάρ αλ Άσαντ φαίνεται να περνά τις μέρες του παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και απολαμβάνοντας την πολυτέλεια στη Ρωσία, μετά την παροχή ασύλου από τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Πούτιν και Τραμπ έδωσαν ραντεβού στην Ουγγαρία – «Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η συνάντηση»
Ουκρανικό 16.10.25 Upd: 23:48

Πούτιν και Τραμπ έδωσαν ραντεβού στην Ουγγαρία – «Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η συνάντηση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, για να δουν αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρωτοβουλία Πούτιν το τηλεφώνημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ
Global Sumud Floatilla 16.10.25

Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα The Evening Paper ότι δέχτηκε ξυλοδαρμό και βασανιστήρια από τον ισραηλινό στρατό, αφού απήχθη σε διεθνή ύδατα ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ – Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου
Κόσμος 16.10.25 Upd: 19:39

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ – Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου

Οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν τηλεφωνική επικοινωνία εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα απειλήσει τον Πούτιν με αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17.10.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Apps: Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού – Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις
Υπάρχει εξήγηση 17.10.25

Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού - Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις

Τα apps καιρού συχνά πέφτουν έξω στις προγνώσεις για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της πρόβλεψης καιρού, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν.

Σύνταξη
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο