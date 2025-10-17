Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς επαναβεβαίωσε σήμερα Παρασκευή τη «δέσμευσή του» να «εφαρμόσει» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ που κλείστηκε σε έμμεσες διαπραγματεύσεις, δεσμευόμενο εκ νέου να «επιστρέψει όλα τα εναπομείναντα λείψανα» ομήρων (στη φωτογραφία του Reuters/Stoyan Nenov, επάνω, κηδεία ενός εκ των ομήρων, τα λείψανα του οποίου επιστράφηκαν στο Ισραήλ).

Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

«Η διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων ισραηλινών αιχμαλώτων μπορεί να απαιτήσει ορισμένο χρόνο, καθώς ορισμένα είναι θαμμένα σε σήραγγες που κατέστρεψε η κατοχή (σ.σ. ο στρατός του Ισραήλ), ενώ άλλα παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που βομβαρδίστηκαν και κατεδαφίστηκαν», διευκρίνισε το κίνημα μέσω Telegram.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου και προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Εργάζονται ενεργά»

Χθες, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, «εργάζονται ενεργά» σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

«Συνεχίζουν να συζητούν αυτό το θέμα και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσουν ότι όλες οι σοροί θα βρεθούν και θα επιστραφούν», είπε. Εχουν ήδη παραδοθεί 9 από τις 28 και υπολείπονται 19 σοροί.