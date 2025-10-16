«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Απειλές από δύο μέτωπα δέχθηκε η Χαμάς, ενώ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας διατηρείται με αλληλοκατηγορίες για παραβίασή τους από την οργάνωση και το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Χαμάς με αντίποινα, εάν συνεχιστούν οι εκτελέσει μέσα στον παλαιστινιακό θύλακα, διότι αυτές οι ενέργειες «παραβιάζουν τη συμφωνία για την εκεχειρία». Η βία συνεχίζει να σιγοβράζει σε περιοχές της Γάζας, καθώς ένοπλοι της Χαμάς μάχονταν με αντίπαλες παλαιστινιακές παρατάξεις. Την Κυριακή, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με δημόσια εκτέλεση έξι ανδρών που η ομάδα είχε κατηγορήσει για κατασκοπεία και εξέγερση.

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν στη Συμφωνία, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε», έγραψε ο Τραμπ την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Στρατιωτική επέμβαση;

Το σχόλιο αυτό παραπέμπει σε απειλή για άμεση στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Γάζα. Επίσης, κλιμακώνουν την αμερικανική ρητορική σε σχέση με προηγούμενες δηλώσει της κυβέρνησης Τραμπ. Έως τώρα, οι ΗΠΑ δήλωναν ότι θα υποστήριζαν νέες ισραηλινές επιθέσεις εάν παραβιάζονταν οι όροι της συμφωνίας.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Κυριακή ότι «δεν σχεδιάζουμε να στείλουμε στρατιώτες στο έδαφος» στη Γάζα και ότι 200 ​​Αμερικανοί στρατιώτες τοποθετούνται στο Ισραήλ απλώς για να «παρακολουθούν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».

Οι εξελίξεις υπογράμμισαν την εύθραυστη φύση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, την οποία ο Τραμπ ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή για να γιορτάσει μόλις πριν από τρεις ημέρες.

Η αντιπαράθεση για τις σορούς των ομήρων

Η προειδοποίηση του Τραμπ ήρθε λίγες ώρες αφότου η Χαμάς δήλωσε ότι δεν μπορούσε να παραδώσει τις υπόλοιπες σορούς ομήρων χωρίς ειδικά μηχανήματα. Το Ισραήλ κατηγόρησε την ομάδα ότι δεν προσπαθεί αρκετά, λέγοντας ότι τα λείψανα τουλάχιστον δώδεκα ακόμη ανθρώπων θα πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, «εργάζονται ενεργά» σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

«Συνεχίζουν να συζητούν αυτό το θέμα και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσουν ότι όλες οι σοροί θα βρεθούν και θα επιστραφούν», είπε.

Στο θέμα αυτό παρενέβη με δήλωσή του και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι είναι «αποφασισμένος» να πιέσει τη Χαμάς να βρει τους εναπομείναντες νεκρούς ομήρους. Και απείλησε με νέα εισβολή στη Γάζα.

Απειλές Νετανιάχου

Σε μνημόσυνο για τα θύματα της επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 είπε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να καταπολεμά την τρομοκρατία με «πλήρη ισχύ». Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στην εξασφάλιση της επιστροφής όλων των νεκρών Ισραηλινών και ξένων ομήρων και επανέλαβε την προθυμία της κυβέρνησής του να επιστρέψει σε στρατιωτική δράση εάν το Ισραήλ δεχθεί ξανά επίθεση.

«Ο αγώνας μας κατά της τρομοκρατίας θα συνεχιστεί με πλήρη ισχύ. Δεν θα επιτρέψουμε στο κακό να σηκώσει κεφάλι. Θα πληρώσουμε με το πλήρες τίμημα όποιον μας βλάψει».

Στο Ισραήλ επικρατεί οργή για το γεγονός ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιστρέψει όλες τις σορούς σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Έχουν ήδη παραδοθεί 9 από τις 28 και υπολείπονται 19 σοροί. Το Ισραήλ απάντησε στην καθυστέρηση απειλώντας να περιορίσει το ποσό της βοήθειας που εισρέει στη Γάζα.