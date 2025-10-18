Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό

Αξιωματούχος της Χαμάς, σε συνέντευξή του στο Reuters, δήλωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν προτίθεται να παραδώσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα. Τουλάχιστον για την ώρα. Επίσης, πρόσθεσε, ότι δεν μπορεί να δεσμευθεί για τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ναζάλ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, η οργάνωση θα διατηρήσει τον έλεγχο, δεσμευόμενη για εκεχειρία έως και πέντε χρόνων για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια θα εξαρτηθεί από τους «ορίζοντες και ελπίδα» για να αποκτήσουν οι Παλαιστίνιοι το δικό τους κράτος.

Οι δηλώσεις του Μοχάμεντ Ναζάλ αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και για το μέλλον του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη. Ο Ναζάλ υπερασπίστηκε τις δημόσιες εκτελέσεις που έκανε η Χαμάς στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν πάντα «εξαιρετικά μέτρα» κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ και όσοι εκτελέστηκαν ήταν εγκληματίες ένοχοι δολοφονίας.

«Σε ποιους θα παραδοθούν τα όπλα;»

Η Χαμάς βρίσκεται υπό πίεση να αφοπλιστεί και να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας. Στην ερώτηση των δημοσιογράφων του Reuters αν η οργάνωση θα παραδώσει τα όπλα της, ο Μοχάμεντ Ναζάλ είπε: «Δεν μπορώ να απαντήσω με ναι ή όχι. Ειλικρινά, εξαρτάται από τη φύση του έργου. Το έργο αφοπλισμού για το οποίο μιλάτε, τι σημαίνει; Σε ποιον θα παραδοθούν τα όπλα;»

Το μέλος του πολιτικού γραφείο της Χαμάς είπε επίσης ότι τα ζητήματα που θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των όπλων. Πρόσθεσε ότι δεν αφορούν μόνο τη Χαμάς, αλλά και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες. Συνεπώς, θα απαιτήσουν από τους Παλαιστίνιους να καταλήξουν σε μια θέση σε ευρύτερο πλαίσιο.

Ο Ναζάλ δήλωσε ότι η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει σύντομα.

Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα προβλέπει την άμεση επιστροφή όλων των ομήρων από τη Χαμάς, προτού δεσμευτεί για τον αφοπλισμό και την παραχώρηση της διακυβέρνησης της Γάζας σε μια τεχνοκρατική επιτροπή, υπό την επίβλεψη ενός διεθνούς μεταβατικού οργάνου.

Η αντίδραση του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη συνέντευξη του μέλους της Χαμάς, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι δεσμευμένο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Επίσης ότι συνεχίζει να τηρεί και να εκπληρώνει το δικό του μέρος του σχεδίου.

«Η Χαμάς υποτίθεται ότι θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους στο στάδιο 1. Δεν το έχει κάνει. Η Χαμάς γνωρίζει πού βρίσκονται τα σώματα των ομήρων μας. Η Χαμάς πρόκειται να αφοπλιστεί βάσει αυτής της συμφωνίας. Ούτε αν, ούτε αλλά. Δεν το έχουν κάνει. Η Χαμάς πρέπει να τηρήσει το σχέδιο των 20 σημείων. Ο χρόνος τους τελειώνει», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πιεζόμενος από τον Αμερικανό πρόεδρο υποστήριξε το σχέδιο Τραμπ. Υποστήριξε ότι θα διαλύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς, θα τερματίσει την πολιτική της διακυβέρνηση και θα διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το Reuters στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει: «Έχουμε μια δέσμευση από αυτούς και υποθέτω ότι θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους». Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης ότι η Χαμάς έχει επιστρέψει περισσότερες σορούς, αλλά χωρίς να επεκταθεί στο ζήτημα του αφοπλισμού της ή της προσωρινής παρουσίας της στο έδαφος.

Τι γίνεται με τις σορούς των ομήρων

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ είπε στο Reuters ότι η Χαμάς, που μέχρι στιγμής έχει παραδώσει 10 σορούς ομήρων σε σύνολο 28, δεν έχει κανένα συμφέρον να κρατήσει τις υπόλοιπες.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει πολλά τεχνικά προβλήματα στην ανάσυρση των σορών των ομήρων από τα ερείπια της Γάζας. Και είπε ότι τρίτα μέρη, όπως η Τουρκία ή οι ΗΠΑ, θα βοηθήσουν στην έρευνα εάν χρειαστεί.

Ένας ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει σε μια κοινή ομάδα εργασίας μαζί με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο για τον εντοπισμό των σορών.

Η συμφωνία Τραμπ-Χαμάς για την ασφάλεια

Την περασμένη Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει τη Χαμάς ότι πρέπει να αφοπλιστεί αλλιώς θα την υποχρεώσουν να το κάνει. Πρόσθεσε επίσης ότι η Χαμάς έλαβε προσωρινή έγκριση για επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας στη Γάζα, αλλά και ότι έχει εγκρίνει τη δολοφονία μελών συμμοριών.

Απαντώντας στα σχετικά ερωτήματα, ο Μοχάμεντ Ναζάλ είπε ότι υπήρχε συνεννόηση σχετικά με την παρουσία της Χαμάς στη Γάζα. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε μεταξύ ποιων. Είπε, όμως, ότι αυτό ήταν απαραίτητο να προστατευθούν τα φορτηγά βοήθειας από κλέφτες και ένοπλες συμμορίες.

«Αυτή είναι μια μεταβατική φάση. Πολιτικά, θα υπάρξει μια τεχνοκρατική διοίκηση, όπως είπα. Επί τόπου, η Χαμάς θα είναι παρούσα», είπε. Μετά τη μεταβατική φάση, θα πρέπει να υπάρξει εκλογική ενέργειες, είπε.

Ο Ναζάλ είπε ότι οι μεσολαβητές δεν είχαν συζητήσει με την ομάδα τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης για τη Γάζα, η οποία προτάθηκε στο σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ.

«Στόχος ένα ανεξάρτητο κράτος»

Το ιδρυτικό καταστατικό της Χαμάς ζητούσε την καταστροφή του Ισραήλ. Σταδιακά, με τα χρόνια, οι ηγέτες της οργάνωσης προσέφεραν κατά καιρούς μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία με το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη που κατείχε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967.

Το Ισραήλ θεωρεί ότι αυτή η πρόταση είναι τέχνασμα.

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ είπε ότι η Χαμάς είχε προτείνει μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία σε συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και ήθελε μια εκεχειρία τουλάχιστον τριών έως πέντε ετών για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας. «Ο στόχος δεν είναι η προετοιμασία για έναν μελλοντικό πόλεμο», είπε.

Πέρα από αυτή την περίοδο, οι εγγυήσεις για το μέλλον θα απαιτούσαν από τα κράτη να «παρέχουν ορίζοντες και ελπίδα στον παλαιστινιακό λαό», είπε.

«Ο παλαιστινιακός λαός θέλει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος», πρόσθεσε.