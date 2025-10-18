Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στις 22.00 το βράδυ του Σαββάτου τις σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο ισραηλινός στρατός, που δήλωσε ότι θα τις παραλάβει από τον Ερυθρό Σταυρό.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει από τη νότια Λωρίδα της Γάζας τα φέρετρα στα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την καθοδήγηση ενός στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, τα λείψανα θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση. Την Παρασκευή είχε παραδοθεί ακόμη μία σορός.

Με αυτές τις σορούς, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που παραδόθηκαν στο Ισραήλ φτάνει τους 12, σε σύνολο 28.

Το κλείσιμο της Ράφα θα καθυστερήσει παράδοση σορών

Την ίδια ώρα η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων που πρέπει να επιστραφούν στο Ισραήλ κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η παράταση του κλεισίματος του περάσματος της Ράφα (…) μπλοκάρει την είσοδο του ειδικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τον εντοπισμό των ανθρώπων που έχουν εξαφανισθεί κάτω από τα ερείπια (…) και θα προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάσυρση και την παράδοση των σορών», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Νωρίτερα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας». Από το πέρασμα στη Ράφα περνούσε πριν από τον πόλεμο σημαντική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξεταστεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.