Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων ανακοίνωσε ότι η σορός που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ.

Η Χαμάς συνεχίζει τις έρευνες κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων για να βρει τις σορούς και των υπόλοιπων ομήρων

Ο Μαργκαλίτ ήταν 75 ετών και έμενε στο κιμπούτς Νιρ Οζ από το 1969. Ήταν γνωστός με το παρατσούκλι του, Τσόρτσιλ.

Ο ίδιος σκοτώθηκε κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο νότιο Ισραήλ και η σορός του μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο θάνατος του Μαργκαλίτ είχε επιβεβαιωθεί τον Δεκέμβριο του 2023.

Η Χαμάς έχει παραδώσει δέκα σορούς μέχρι τώρα στο Ισραήλ, ενώ το Τελ Αβίβ την καλεί να παραδώσει και τις υπόλοιπες 18 που θεωρεί ότι βρίσκονται στη Γάζα.

Το Ισραήλ σκότωσε 11 ανθρώπους από την ίδια οικογένεια

Έντεκα μέλη μιας οικογένειας σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή επίθεση σε όχημα στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας, με τη δικαιολογία ότι είχαν περάσει τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», η οποία οριοθετεί τις περιοχές που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

An Israeli tank fired directly at a civilian vehicle carrying the Shaaban family in Gaza’s Zaytoun neighborhood on Friday afternoon, killing all family members in yet another Israeli violation of the ongoing ceasefire agreement.https://t.co/NIG2BFM66a — Quds News Network (@QudsNen) October 17, 2025

Από τη σύναψη της εκεχειρίας και μετά, το Ισραήλ έχει σκοτώσει 28 ανθρώπους στη Γάζα.

Η Χαμάς ζητά από τις ΗΠΑ και τους διαμεσολαβητές (Κατάρ, Αίγυπτος, Τουρκία) να πιέσουν το Ισραήλ να σεβαστεί την εκεχειρία και να σταματήσει τις επιθέσεις του.

Η παλαιστινιακή οργάνωση ανακοίνωσε, επίσης, ότι συνεχίζει τις έρευνές της για τις σορούς των ομήρων που έχουν θαφτεί κάτω από ερείπια κτιρίων, έτσι ώστε να τις επιστρέψει όλες, όπως ορίζει η συμφωνία.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα δήλωσε ότι περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι πιστεύεται ότι είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια των κτιρίων στη Γάζα.