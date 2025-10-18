Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι

Ένας αξιωματούχος του τομέα υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι μια ειδική επιτροπή εργάζεται για την ταυτοποίηση των σωμάτων 90 Παλαιστινίων που παραδόθηκαν από το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για νεκρούς ομήρους που κρατούσε η Χαμάς.

Εάν η προσπάθεια αυτή αποτύχει, οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, ώστε οι οικογένειες να μπορούν να αναζητήσουν τους συγγενείς τους, δήλωσε ο Δρ Μοχάμεντ Ζακούτ, γενικός διευθυντής των νοσοκομείων του υπουργείου υγείας που διευθύνει η Χαμάς.

Οι συγγενείς βρίσκονται στην θέση να κάθονται σε χώρο του νοσοκομείου και να βλέπουν τα πτώματα νεκρών ανθρώπων και να προσπαθούν από τα ρούχα ή ένα κόσμημα να καταλάβουν αν πρόκειται για τους δικούς τους αγνοούμενους ανθρώπους. Η οργή και η απογοήτευση είναι έκδηλη.

<br />

Οι Παλαιστίνιοι γιατροί περιμένουν ακόμα τα ονόματα και συνθήκες θανάτου

Μιλώντας έξω από τις εγκαταστάσεις την Τρίτη, ο Δρ Ζακούτ είπε ότι η πρώτη ομάδα πτωμάτων είχε φυλαχθεί από τις ισραηλινές αρχές σε ψυγεία και ότι «ορισμένα είναι σαφώς αναγνωρίσιμα, ενώ άλλα είναι δύσκολο να ταυτοποιηθούν».

«Μόλις επιβεβαιωθούν, θα δημοσιεύσουμε τα ονόματα για τις οικογένειες, ώστε να μπορούν να προσέλθουν για να ταυτοποιήσουν και να θάψουν τους αγαπημένους τους». Ωστόσο, ο Δρ Ζακούτ είπε ότι οι υγειονομικές αρχές δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής καμία πληροφορία που να τις βοηθήσει, όπως ονόματα ή τις συνθήκες θανάτου.

«Αυτό που λάβαμε είναι πτώματα με κωδικούς και αριθμούς. Ωστόσο, μας υποσχέθηκαν ότι… θα μας δοθούν τα ονόματα. Περιμένουμε περαιτέρω διευκρινίσεις από τους συναδέλφους μας στο Διεθνές Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Αν λάβουμε τα ονόματα, θα τα δημοσιεύσουμε. Αν όχι, θα αναγκαστούμε να δημιουργήσουμε έναν σύνδεσμο όπου θα αναρτηθούν φωτογραφίες των αναγνωρίσιμων μαρτύρων».

Τα περισσότερα νοσοκομεία της Γάζας είναι κατεστραμμένα και δεν υπάρχει δυνατότητα τεστ DNA. Δεν είναι σαφές εάν τα πτώματα, τα οποία φυλάσσονται στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις, ανήκουν σε Παλαιστινίους που πέθαναν στη Γάζα ή ενώ ήταν υπό ισραηλινή κράτηση.

Families of missing Palestinians, whether killed in Gaza and whose bodies were held by Israel, or abducted and later killed under torture, sit before a screen searching desperately for loved ones among the bodies returned through the ICRC. The remains of slain Palestinians were… pic.twitter.com/7dc5UXEpA7 — Quds News Network (@QudsNen) October 16, 2025

Σημάδια βασανιστηρίων σοκάρουν την ανθρωπότητα

Πλάνα που τραβήχτηκαν από έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο που εργάζεται για το BBC στο νεκροτομείο του Νάσερ φαίνεται να δείχνουν το πτώμα ενός άνδρα με δεμένα μάτια. Ένα άλλο πτώμα φαίνεται να έχει σημάδια γύρω από τους καρπούς και τους αστραγάλους. Ένα άλλο είχε τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, δεμένα πόδια, δεμένα μάτια και μια θηλιά στον λαιμό.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα πτώματα των συγγενών τους που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ. Πολλά από τα πτώματα έφεραν σημάδια βασανιστηρίων και συνοπτικής εκτέλεσης, με πυροβολισμούς στο κεφάλι και σημάδια από δεμένα μάτια και χειροπέδες.

Η Γκάδα Μουσμπέ, της οποίας ο σύζυγος εξακολουθεί να αγνοείται, ανέφερε πως «ο Ερυθρός Σταυρός έφερε 90 πτώματα και ήρθαμε να δούμε αν ο σύζυγός μου είναι μεταξύ τους. Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα των μαρτύρων, επειδή είναι παραμορφωμένοι και οι Ισραηλινοί τους έχουν βασανίσει. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτούς. Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο σύζυγός μου. Δεν είναι γνωστό».

<br />

Γιατροί έκαναν λόγο για πτώματα από τη Γάζα με δεμένα χέρια και πόδια ή σχοινί στο λαιμό

Ιατροδικαστές αναφέρουν αυτοψίες που αποκάλυψαν ότι ορισμένοι εκτελέστηκαν από κοντινή απόσταση, ενώ άλλοι αφέθηκαν να αιμορραγήσουν μέχρι θανάτου.

O γιατρός που μιλάει στο βίντεο λέει πως «στις 15 Οκτωβρίου ο Ερυθρός Σταυρός τους παρέδωσε 90 πτώματα συντηρημένα, ένα πτώμα σε κάθε σακούλα, σε συνθήκες ψύξης».

Την «πρώτη μέρα παρέλαβαν 45 πτώματα και μας έφτασαν σε κατάσταση σήψης. Δεν είχαν ρούχα, ούτε εσώρουχα. Κάποια πτώματα ήταν δεμένα πισθάγκωνα άλλα με δεμένα τα πόδια, αρκετά με δεμένα τα μάτια και δύο με σκοινί στο λαιμό».

Οι φωτογραφίες βρέθηκαν και από εμάς, απεικονίζουν όντως ανθρώπους δεμένους πισθάγκωνα, στα πόδια, με δεμένα μάτια και σε δύο περιπτώσεις έχουν κάτι σαν ύφασμα σε θηλιά ή κομμένο σχοινί στον λαιμό. Όμως δεν μπορoύν να δημοσιευθούν ούτε επεξεργασμένες λόγω της αγριότητας της εικόνας.